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Oliveira-Ersatz Michael vd Mark (BMW): «Es war nicht gerade einfach»

Als Ersatz für den verletzten Miguel Oliveira gab Michael van der Mark beim Superbike-Meeting in Most ein Comeback im BMW-Werksteam. Der Niederländer schlug sich in Anbetracht der Umstände wacker.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

BMW-Testfahrer Michael van der Mark
BMW-Testfahrer Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
BMW-Testfahrer Michael van der Mark
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Dass es am Ende ausgerechnet Michael van der Mark sein würde, der am Rennwochenende der Superbike-WM 2026 auf dem Autodrom Most für BMW die besten Ergebnisse einfahren würde, damit hatten wohl die wenigsten im Vorfeld gerechnet – aber auch nicht damit, dass Danilo Petrucci nach einem Sturz im ersten Lauf ausfallen würde.

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Van der Mark war bis vergangenes Jahr Einsatzfahrer und hatte keine Mühe, sich in seinem früheren Team zurechtzufinden. Durch seinen Einsatz als Test- und Endurance-Fahrer ist der Niederländer auch weiterhin aktiv und im richtigen Rhythmus. «Zunächst einmal war ich glücklich, wieder im Fahrerlager zu sein. Ich wollte immer Rennen fahren – aber nicht, um jemanden zu ersetzen», betonte der 33-Jährige. «Ich habe einfach ruhig angefangen, meinen Job gemacht und Schritt für Schritt Fortschritte erzielt. Leider hatte Danilo gestern einen schweren Sturz, und ehrlich gesagt fehlten mir danach die Worte. Niemand im gesamten Team hat das verdient. Alle haben so hart gearbeitet und Fortschritte gemacht, und dann einen zweiten verletzten Fahrer zu haben, ist einfach hart.»

Willkommen zum Rennwochenende in Most
Willkommen zum Rennwochenende in Most
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona, Montella
Bulega, Lecuona, Montella
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt den ersten Lauf
Nicolò Bulega gewinnt den ersten Lauf
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Most
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Als Zwölfter der Superpole fuhr der BMW-Pilot eine solide Startplatzierung heraus, musste jedoch wegen Missachtung gelber Flaggen im FP3 im ersten Rennen von ganz hinten starten und kreuzte als 14. die Ziellinie. In den Sonntagsrennen sprangen die Plätze 10 und 13 heraus. «Es war nicht gerade einfach, vom Ende des Feldes aus zu starten, aber ich habe es geschafft, ein paar Punkte zu holen. Wir sind fokussiert geblieben und haben uns weiter verbessert», berichtete van der Mark. «Im Superpole-Race habe ich Platz neun nur knapp verpasst, was schade war, weil ich dadurch für das zweite Rennen aus der vierten Reihe starten musste. Trotzdem kam ich ganz gut weg. Für mich war es einfach schön, wieder mit einigen der Jungs kämpfen zu können. Meine Pace war deutlich besser, aber es war noch nicht genug. Dennoch ist es schön zu sehen, dass wir uns in jeder Session gesteigert haben.»

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Michael van der Mark wird Oliveira auch in Aragon ersetzen

Fix ist: Van der Mark wird Oliveira auch im MotorLand Aragón (29. bis 31. Mai) vertreten. «Davor haben wir in Misano einen wichtigen Test», verriet der Familienvater. «Meine Arbeit als Testfahrer geht weiter, und hoffentlich können wir das Motorrad noch weiter verbessern.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

1:31,172

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+26,991

1:31,503

7

10

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

22

+27,740

1:31,373

6

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