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Vorfreude auf Estoril: Oliveira will seine Landsleute nicht enttäuschen

In der MotoGP musste Miguel Oliveira lange auf ein Heimrennen warten, in der Superbike-WM 2026 hat der Portugiese gleich zweimal das Vergnügen. Der BMW-Pilot hat sich für Estoril viel vorgenommen.

Superbike WM

Miguel Oliveira möchte bei seinem zweiten Heimrennen erneut brillieren
Miguel Oliveira möchte bei seinem zweiten Heimrennen erneut brillieren
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira möchte bei seinem zweiten Heimrennen erneut brillieren
© Gold & Goose

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Als Miguel Oliveira zu Beginn seiner internationalen Karriere in der 125er-WM (2011) debütierte, war der Circuito do Estoril Bestandteil des MotoGP‑Kalenders. Als Dritter im Qualifying und Siebter im Rennen war sein Heimrennen das beste Rennwochenende des Portugiesen. Auch im Folgejahr lief es in der Moto3 mit Startplatz 3 zunächst hervorragend, im Rennen fiel Oliveira jedoch aus.

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Während Oliveira in den Folgejahren über Moto3 und Moto2 bis in die MotoGP (2019) aufstieg, machte der GP-Zirkus jedoch einen Bogen um Portugal. Als Portimão 2020 in den Kalender aufgenommen wurde, stürmte der damalige KTM-Pilot unter dem Jubel tausender Landsleute als Sieger über die Ziellinie!

Ähnlich war es in diesem Jahr, als der 31-Jährige an seinem erst zweiten Superbike-Wochenende drei dritte Plätze einfahren konnte. Offensichtlich wächst Oliveira bei Heimrennen über sich hinaus.

Im Artikel erwähnt

Wenn die Superbike-WM 2026 am kommenden Wochenende auf dem Circuito do Estoril gastiert, werden wohl noch mehr Oliveira-Fans anwesend sein: Der BMW-Pilot lebt nur 30 Minuten von der Rennstrecke entfernt in Almada. Außerdem kam der Portugiese zuletzt in Cremona wieder in Schwung, brachte aber nur einen achten Platz im Sprint nach Hause. Im zweiten Lauf stürzte Oliveira aussichtsreich auf Position 5 liegend.

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«Das Ergebnis zeigte nicht alles, was wir an diesem Wochenende erreicht haben», betonte der BMW‑Pilot. «Aber ich denke, dass wir besser dastehen als nach Magny-Cours, und das ist schon einmal positiv. Es wäre schön gewesen, mit dem Schwung eines angemessenen Ergebnisses zu meinem Heimrennen zu kommen. Wir sind aber fest entschlossen, vor den portugiesischen Fans ein sehr gutes Wochenende zu haben. Ich freue mich sehr darauf!»

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