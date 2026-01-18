One-Man-Show von Nico Bulega? Danilo Petrucci verspricht beste Unterhaltung

Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) und Vize Nicolo Bulega (Ducati) waren die Hauptdarsteller der Superbike-Saison 2025. Bis auf das zweite Hauptrennen in Assen, in diesem war Bulega in Führung liegend ausgefallen und Andrea Locatelli (Yamaha) erbte den Sieg, stand entweder Razgatlioglu (21 Mal) oder Bulega (14 Mal) in jedem Lauf auf der obersten Podeststufe.

Durch den Wechsel von Toprak in die MotoGP rückt Bulega automatisch zum Favoriten auf. Weil diese beiden im Vorjahr klar über dem Rest des Feldes standen und in ihrer eigenen Liga fuhren, rechnen zahlreiche Beobachter damit, dass der Italiener die WM 2026 dominieren wird.

«Man weiß nie, was die Zukunft bringt, schon gar nicht im Sport», hielt Razgatlioglus Nachfolger im BMW-Werksteam, Danilo Petrucci, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com dagegen. «Schaut man sich die Ergebnisse an, ist Nicolo auf dem Papier der Favorit, nachdem Toprak die Klasse verlassen hat. Es gab im Vorjahr keinen anderen, der mit diesen beiden mithalten konnte. Nicolo ist ein guter Fahrer, sehr, sehr schnell. Und dazu ein guter Typ und sehr intelligent. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass er den Druck nicht spürt, weil er so fokussiert ist. Die Kämpfe von ihm und Toprak anzuschauen war im letzten Jahr sehr unterhaltsam, unglücklicherweise sah ich sie nicht aus der Nähe. Diese beiden gehören zu den größten Talenten, die ich in meiner Karriere getroffen habe, ihre Kämpfe waren ein Genuss.»

«Ich habe massiven Respekt vor ihnen», betonte der Evergreen. Und fügte grinsend hinzu: «Ich geriet in große Schwierigkeiten, wann immer ich gefragt wurde, welchen von beiden ich bevorzuge. Letztlich bin ich Italiener wie Nicolo, ich habe aber auch zu Toprak einen guten Draht – mit ihm zu reden, ist immer schön. Ich bin sehr glücklich, dass ich gegen diese zwei Rennen fahren durfte. Ich wäre dieses Jahr gerne Nicolos größter Gegner, es gibt aber auch noch viele andere Fahrer. Wir dürfen Iker Lecuona (Bulegas Boxennachbar bei Aruba.it Ducati – der Autor) nicht vergessen, in meinem letzten MotoGP-Jahr waren wir Teamkollegen. Er ist jung und sehr schnell, hatte aber mit zahlreichen Verletzungen immer wieder Pech. Du darfst auch keinen der anderen Fahrer auf einem Werksmotorrad vergessen, hinzu kommen Bautista und Sam Lowes. Die ersten beiden Fahrer waren in der vergangenen Saison immer die gleichen, aber der Dritte auf dem Podium wechselte ständig. Deshalb glaube ich, dass die Fans dieses Jahr sehr unterhaltsame Rennen geboten bekommen, die sie genießen werden.»

