Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Paukenschlag: Ducati-Team Advocates Racing steigt in die Superbike-WM ein

Nach kurzfristiger Umplanung macht das australische Ducati-Team Advocates Racing Nägel mit Köpfen und hat seine Teilnahme an der Superbike-Weltmeisterschaft ab dem Europa-Auftakt verkündet.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Advocates racing
Tommy Bridewell
© Advocates racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Über Advocates Racing gab es über den Winter einiges zu schreiben. Zuerst wurde die australische Truppe von Lee Khouri für den Einstieg in die Superbike-WM mit Andrea Iannone in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich war die permanente Teilnahme vom Tisch und nur noch von vereinzelten Wildcard-Einsätzen die Rede, mit Tommy Bridewell auf der neuen Panigale V4R. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Britischen Meisterschat liegen.

Werbung

Werbung

Direkt vor dem WM-Auftakt in Australien der Paukenschlag: Advocates Racing bestätigt seine Teilnahme an der Superbike-Weltmeisterschaft 2026, ab dem Europa-Auftakt in Portimao/Portugal am letzten März-Wochenende wird das Team dabei sein.

Sitz der Mannschaft ist in Großbritannien, Tommy Bridwell ist bei Ducati kein Unbekannter: 2023 wurde er Britischer Meister, 2019, 2021 und 2022 beendete er die Saison unter den ersten drei und holte 2019 als Wildcard-Fahrer WM-Punkte.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bridewell: Eine Chance wie nie zuvor

«Das ist eine Chance, die ich nie zuvor bekommen habe», hält Bridewell fest. «Wir haben in Portimao getestet, und als die Motorräder ankamen – in voller WorldSBK-Spezifikation – machte ich gegenüber dem Team eine scherzhafte Bemerkung in der Art: ‚Wäre es nicht schön, sie so zu lassen und nicht die gesamte Elektronik entfernen zu müssen? Ich glaube, das hat dem Team zu denken gegeben, und ehe ich mich versah, war die Anmeldung eingereicht und wir wurden für die Teilnahme an der Superbike-WM zugelassen. Eine Entscheidung in letzter Minute, aber ich könnte nicht aufgeregter sein.»

Werbung

Werbung

Lee Khouri: «Ein stolzer Moment für Australien»

Advocates Racing ist ein Projekt, das von Lee Khouri ins Leben gerufen wurde. Lee, der als Gründer von Supercar Advocates und begeisterter Ducati-Sammler bekannt ist, teilte mit: «Der offizielle Einstieg in die Superbike-WM ist ein unglaublich stolzer Moment – nicht nur für unser Team, sondern für ganz Australien. Advocates Racing wird das erste permanente australische Team in der Geschichte der Superbike-Weltmeisterschaft sein, das bedeutet mir persönlich sehr viel.»

Strukturell kann das Team auf das Fachwissen mehrerer Schlüsselpersonen zählen, unter ihnen Alan Jackson, der den Posten als Teammanager übernimmt. Der ehemalige TT-Sieger hat Teams in der BSB, im Langstrecken- und Straßenrennsport geleitet und bietet die Art von Unterstützung und Einblicken, die nur ein ehemaliger Rennfahrer hat. Mick Shanley kommt als Technischer Direktor an Bord und bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner langjährigen Tätigkeit in der Superbike-WM und MotoGP mit. Gemeinsam haben Alan und Mick eine Gruppe von erfahrenen Technikern ausgewählt, die Bridewell in seiner ersten WM-Saison unterstützen werden.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien