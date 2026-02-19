Paukenschlag: Ducati-Team Advocates Racing steigt in die Superbike-WM ein

Über Advocates Racing gab es über den Winter einiges zu schreiben. Zuerst wurde die australische Truppe von Lee Khouri für den Einstieg in die Superbike-WM mit Andrea Iannone in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich war die permanente Teilnahme vom Tisch und nur noch von vereinzelten Wildcard-Einsätzen die Rede, mit Tommy Bridewell auf der neuen Panigale V4R. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Britischen Meisterschat liegen.

Werbung

Werbung

Direkt vor dem WM-Auftakt in Australien der Paukenschlag: Advocates Racing bestätigt seine Teilnahme an der Superbike-Weltmeisterschaft 2026, ab dem Europa-Auftakt in Portimao/Portugal am letzten März-Wochenende wird das Team dabei sein.

Sitz der Mannschaft ist in Großbritannien, Tommy Bridwell ist bei Ducati kein Unbekannter: 2023 wurde er Britischer Meister, 2019, 2021 und 2022 beendete er die Saison unter den ersten drei und holte 2019 als Wildcard-Fahrer WM-Punkte.

Bridewell: Eine Chance wie nie zuvor

«Das ist eine Chance, die ich nie zuvor bekommen habe», hält Bridewell fest. «Wir haben in Portimao getestet, und als die Motorräder ankamen – in voller WorldSBK-Spezifikation – machte ich gegenüber dem Team eine scherzhafte Bemerkung in der Art: ‚Wäre es nicht schön, sie so zu lassen und nicht die gesamte Elektronik entfernen zu müssen? Ich glaube, das hat dem Team zu denken gegeben, und ehe ich mich versah, war die Anmeldung eingereicht und wir wurden für die Teilnahme an der Superbike-WM zugelassen. Eine Entscheidung in letzter Minute, aber ich könnte nicht aufgeregter sein.»

Werbung

Werbung

Lee Khouri: «Ein stolzer Moment für Australien»

Advocates Racing ist ein Projekt, das von Lee Khouri ins Leben gerufen wurde. Lee, der als Gründer von Supercar Advocates und begeisterter Ducati-Sammler bekannt ist, teilte mit: «Der offizielle Einstieg in die Superbike-WM ist ein unglaublich stolzer Moment – nicht nur für unser Team, sondern für ganz Australien. Advocates Racing wird das erste permanente australische Team in der Geschichte der Superbike-Weltmeisterschaft sein, das bedeutet mir persönlich sehr viel.»