Pere Riba (Bimota): Kritik am Konstrukt der Herstellervereinigung MSMA

Während der Motorradweltverband FIM und Superbike-Promoter Dorna für die sportlichen Vorschriften zuständig sind, hat die MSMA bei den technischen Regeln erheblichen Einfluss. Das Kürzel steht für Motorcycle Sports Manufacturers Association und ist mit einem Vertreter jedes engagierten Herstellers besetzt.

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Erst durch Zustimmung der MSMA-Mitglieder werden vorgeschlagene Änderungen in das Reglement überführt. Dieses Verfahren macht grundsätzlich Sinn, denn die seriennahe Weltmeisterschaft sollte den Markt widerspiegeln, und wer sollte den besser kennen, als die Hersteller. Allerdings verhindert dieses Konstrukt auch manch Entscheidung, zum Beispiel die Einführung einer Einheitselektronik oder die Erhöhung des maximalen Hubraums.

«Es sind fünf Marken in der Superbike-Serie vertreten, und für jede Änderung ist Einstimmigkeit erforderlich. Legt eine Marke ihr Veto ein, wird der Änderungsvorschlag abgelehnt», erklärte Pere Riba bei Corsedimoto. Der 57-Jährige ist ehemaliger Rennfahrer und aktuell Crew-Chief von Bimota-Werkspilot Alex Lowes. «Aus meiner Sicht ergibt das keinen Sinn; es ist nicht klug. Wir brauchen einen demokratischeren Ansatz: Wenn drei den Kurs ändern wollen und zwei dagegen sind, sollte sich die Mehrheit durchsetzen. Nach derzeitigem Stand kann eine Partei einen Vorschlag blockieren, wenn er ihr nicht gefällt.»

Beim Thema Einheitselektronik stemmt sich zum Beispiel BMW dagegen, denn die Entwicklung der eigenen ECU ist intern ein wichtiges Argument für das Superbike-Engagement. Von einer möglichen Hubraumerhöhung sind mehrere Hersteller nicht begeistert, was die Rückkehr von Aprilia verhindert – die aktuelle RSV4 hat einen Hubraum von 1099 ccm, 99 mehr als erlaubt.

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«Alles stagniert, und das Ergebnis ist für jeden sichtbar», brachte Riba das Problem auf den Punkt. «Ich mache weder Ducati noch sonst jemandem einen Vorwurf. Es ist die Struktur an sich, die keinen Sinn ergibt.»