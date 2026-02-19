Petrucci appelliert an Liberty: «Nicht die kleine Schwester der MotoGP»

Es war die große Neuigkeit am Donnerstagmorgen in Australien: 2026 fährt die MotoGP zum letzten Mal auf Phillip Island, ab 2027 ist sie für mindestens sechs Jahre auf dem Straßenkurs in Adelaide zu sehen, der in seinen Grundzügen der ehemaligen Formel-1-Strecke entspricht.

Für die Superbike-WM hat Promoter Dorna einen Vertrag bis inklusive nächstes Jahr, der Saisonstart wird auch 2027 auf Phillip Island in Südaustralien sein, zwei Autostunden von Melbourne entfernt.

Die Strecke auf Phillip Island ist einmalig Foto: gold & goose Die Strecke auf Phillip Island ist einmalig © gold & goose

«Viele Leute sind traurig, dass der Grand Prix nicht mehr auf Phillip Island stattfindet», erzählte BMW Motorsport Direktor Sven Blusch beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir lieben diesen Platz und hoffen, dass wir hierbleiben – die Geschichte dieser Strecke ist erstaunlich. Die Welt dreht sich schneller und schneller und man muss neue Wege beschreiten. Wir müssen aber nicht immer die gleichen Schritte machen wie die MotoGP. Das könnte eine gute Chance sein für uns, um mehr Zuschauer nach Phillip Island zu bekommen, wenn sie sich nicht mehr zwischen zwei Rennwochenenden entscheiden müssen, weil sie womöglich nicht das Geld haben, um beide zu besuchen. Wir müssen die positiven Aspekte dieser Entscheidung sehen und hoffen, dass Phillip Island mit der Superbike-WM weitermacht.»

