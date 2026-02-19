Petrucci appelliert an Liberty: «Nicht die kleine Schwester der MotoGP»
Für die Superbike-WM gibt es mit Phillip Island einen Vertrag bis inklusive 2027. Der Wechsel der MotoGP nach Adelaide könnte sich für die seriennahe Meisterschaft als Chance herausstellen.
Es war die große Neuigkeit am Donnerstagmorgen in Australien: 2026 fährt die MotoGP zum letzten Mal auf Phillip Island, ab 2027 ist sie für
Für die Superbike-WM hat Promoter Dorna einen Vertrag bis inklusive nächstes Jahr, der Saisonstart wird auch 2027 auf Phillip Island in Südaustralien sein, zwei Autostunden von Melbourne entfernt.
«Viele Leute sind traurig, dass der Grand Prix nicht mehr auf Phillip Island stattfindet», erzählte BMW Motorsport Direktor Sven Blusch beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir lieben diesen Platz und hoffen, dass wir hierbleiben – die Geschichte dieser Strecke ist erstaunlich. Die Welt dreht sich schneller und schneller und man muss neue Wege beschreiten. Wir müssen aber nicht immer die gleichen Schritte machen wie die MotoGP. Das könnte eine gute Chance sein für uns, um mehr Zuschauer nach Phillip Island zu bekommen, wenn sie sich nicht mehr zwischen zwei Rennwochenenden entscheiden müssen, weil sie womöglich nicht das Geld haben, um beide zu besuchen. Wir müssen die positiven Aspekte dieser Entscheidung sehen und hoffen, dass Phillip Island mit der Superbike-WM weitermacht.»
BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci bläst ins gleiche Horn. «Ich habe den Verantwortlichen viele Male vorgeschlagen, dass wir ein anderes Produkt sein müssen, nicht die kleine Schwester von MotoGP», betonte der Italiener. «Ich fand es interessant zu sehen, Rennen mit Boxenstopps zu haben. Ich würde gerne ein Flutlichtrennen bestreiten oder zwei oder drei Sprints. Auf Phillip Island gab es viele fantastische Rennen mit zahlreichen Überholmanövern, das Streckenlayout ist einmalig.»
