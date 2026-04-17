Petrucci emanzipierte sich von Toprak: Nicht nachdenken, sondern zufahren!

Mit Nicolo Bulega, Lorenzo Baldassarri und Iker Lecuona führen am Trainingsfreitag in Assen drei Ducati-Fahrer die Zeitenliste an, dann folgt BMW-Ass Danilo Petrucci. 0,405 sec verlor der Italiener, wobei nur WM-Leader Bulega außer Reichweite ist.

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«Unglücklicherweise bin ich recht alt und fuhr auf dieser Strecke schon viele Motorräder», schmunzelte Danilo in kleiner Medienrunde. «Meine Erinnerungen an Assen sind nicht so gut, wobei es viel Spaß macht, die BMW hier zu fahren. Am Freitagmorgen sagte ich zu mir selbst: ‚Fahr einfach dieses Bike und denk nicht darüber nach, was du zu tun hast, oder was sie dir sagen, was du tun sollst.‘ Bei der Abstimmung und mit der Elektronik konnten wir einige Fortschritte erzielen, die Nachmittagssession war recht gut.»

Danilo Petrucci mit neuer Einstellung

«Petrux» hatte am Donnerstag geschildert, dass er sich zu Saisonbeginn zu sehr darauf konzentriert hat, wie sein Vorgänger Toprak Razgatlioglu zu fahren , das aber nicht in Vollendung hinbekam.

Mit neuer Einstellung startete er gut ins FP1, stürzte wenige Minuten vor Ende aber ebenso wie sein ROKiT-Teamkollege Miguel Oliveira. «Ich war viel zu schnell in die letzte Schikane hinein», so Petrucci. «Aber das war gut, jetzt kenne ich das Limit. Das war mein bislang bester Tag auf einer BMW – ich gewöhne mich an das Bike und kann diese Strecke genießen. So ein Tag ist wichtig für mich, vor allem für mein Vertrauen und Gefühl fürs Bike. Wenn ich jetzt Druck mache für eine gute Rundenzeit, dann kommt sie auch – das ist ein gutes Zeichen. In den vergangenen Rennen musste ich die Ergebnisliste von unten herauf lesen, um meinen Namen zu finden. Jetzt finde ich mich oben auf der Liste, das ist besser.»

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Petrucci: Nicolo Bulega in eigener Welt

Erleben wir auf dem TT Circuit den nächsten Ducati-Durchmarsch, fragte SPEEDWEEK.com beim Routinier nach. «Ducati ist eine Sache, Nicolo Bulega eine andere», stellte er klar. «Nico hat hier schon letztes Jahr in den Rennen eine Pace gezeigt, die besser als von allen anderen war. So war es auch am Freitagnachmittag, er ist sehr schnell. Ich weiß nicht, ob er einen neuen weichen Reifen verwendet hat, aber er lag so oder so vorne. Unser Motorrad funktioniert in einem kleinen Fenster, dieses haben wir getroffen. Das will ich ab jetzt immer schaffen, damit ich dieses Motorrad sehr gut fahren kann. Miguel hat in Portimao ja auch bereits gezeigt, dass dieses Bike gut genug fürs Podium ist. »

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