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Petrucci-Ersatz Michael van der Mark (BMW) zieht vor Oliveira den Hut

Als Ersatz im Superbike-Werksteam ROKiT BMW hatte Michael van der Mark in Misano keine leichte Aufgabe. Bei seinem dritten Einsatz fuhr der 33-Jährige im zweiten Lauf sein bis dahin bestes Finish ein.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

BMW-Pilot Michael van der Mark
BMW-Pilot Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
BMW-Pilot Michael van der Mark
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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In Most und Aragón sprang Michael von der Mark im BMW-Werksteam für den verletzten Danilo Petrucci ein. Bei dessen Rückkehr in Misano übernahm der Niederländer das Motorrad und Cew von Danilo Petrucci, der als Zuschauer zum siebten Saisonmeeting gekommen war. Nach fünf Jahren als Einsatzfahrer hatte van der Mark keine Schwierigkeiten, sich in das von Shaun Muir Racing organisierte Team einzufügen – als Testfahrer blieb der 33-Jährige mit dem Superbike-Projekt verbunden.

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Weil der van der Mark aber parallel auch die Endurance-WM bestreitet – am Wochenende vor Misano gehörte er zum Siegerteam in Spa –, war der mehrfache Wechsel von Motorrad-Konfiguration und Reifenfabrikat für den Supersport-Weltmeister von 2014 kein leichtes Unterfangen. «Es war definitiv kein einfaches Wochenende, wieder in die Superbike-WM zurückzukehren, aber ich habe es genossen», bestätigte der BMW-Pilot. «Und ganz ehrlich: größter Respekt für Miguel. Nicht viele Menschen sehen, wie große Schmerzen er hatte. Unter diesen Umständen solche Leistungen abzuliefern – das war ein fantastischer Job.»

Zur Erinnerung: Oliveira fuhr als Achter am Samstag und als Sechster im Superpole-Race die besten BMW-Ergebnisse in Misano ein.

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Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
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Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
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Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

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Bei seinem dritten Superbike-Einsatz in diesem Jahr rollte van der Mark im ersten Lauf mit einem technischen Problem aus, kreuzte aber im Superpole-Race und dem zweiten langen Rennen auf den Positionen 11 und 9 die Ziellinie. «Außerdem haben wir viele Dinge ausprobiert, um das Motorrad weiterzuentwickeln», ergänzte der Testfahrer.

«Meine Runde in der Superpole war erneut die schnellste, die ich hier je gefahren bin, und es hat sich so knapp angefühlt. Startplatz 16 war nicht ideal, aber mit der Rundenzeit war ich trotzdem zufrieden. Im ersten Rennen am Samstag hatten wir leider ein technisches Problem, als wir auf Punktekurs lagen. Das war natürlich enttäuschend», berichtete van der Mark vom Samstag. «Im Superpole-Race hat es Spaß gemacht, mit einigen Fahrern zu kämpfen, und es ist schade, die Top-9 nur knapp verpasst zu haben. Trotzdem hat mir das viel Selbstvertrauen gegeben. Im zweiten Rennen hatte ich einen guten Start, gute Zweikämpfe und war früh an den richtigen Positionen, sodass ich einen guten Rhythmus fahren konnte. Sam Lowes war hinter mir und hat bis ins Ziel viel Druck gemacht. Umso schöner war es, das Wochenende mit einem Top-10-Ergebnis abzuschließen.»

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01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

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Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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