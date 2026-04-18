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Danilo Petrucci bitter enttäuscht: «Eine Fehlentscheidung der FIM-Stewards»

Von Startplatz 4 hatte Danilo Petrucci (BMW) bei der Superbike-WM in Assen gute Aussichten auf sein stärkstes Resultat 2026. Nach dem Start war klar: Daraus wird nichts – und es kam noch schlimmer.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Danilo Petrucci geriet von der Long-lap ins Kiesbett
Danilo Petrucci geriet von der Long-lap ins Kiesbett
Foto: thomas seidenglanz
Danilo Petrucci geriet von der Long-lap ins Kiesbett
© thomas seidenglanz

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Hinter den Ducati-Piloten Nicolo Bulega, Sam Lowes und Iker Lecuona war Danilo Petrucci in der Superpole auf dem TT Circuit in Assen Best of the Rest und qualifizierte sich mit seiner M1000RR für Startplatz 4. Der BMW-Werksfahrer kam beim Erlöschen der roten Ampeln nicht perfekt weg und bog lediglich als Siebter in die erste Kurve ein. Wenig später die Nachricht des FIM Steward Panels: Petrucci muss wegen Frühstarts zwei Long-laps absolvieren!

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Wer genau hinschaut, kann eine minimale Bewegung am Startplatz erkennen. Petrucci sieht das anders. «In 20 Jahren habe ich nie einen Frühstart gemacht – und ich glaube auch nicht, dass ich das dieses Mal tat», betonte er in kleiner Medienrunde. «Ich habe mir das Video zigmal angeschaut, ich kann keinen Frühstart erkennen. Ich habe auch keine Positionen gutgemacht. Wenn du zwei Long-laps bekommst, niemand weiß wirklich, ob ich mich bewegt habe oder nicht, dann ist dein Rennen vorbei und du kannst direkt an die Box fahren.»

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Danilo Petrucci: Aus der Long-lap in den Kies

Dann kam es noch schlimmer. «Weil mir noch nie so ein Lapsus passiert ist, habe ich die Long-lap nicht geübt», schilderte der Routinier. «Ich fuhr beim Einbiegen in die Long-lap über eine große Welle, es stellte das Bike auf, ich fuhr geradeaus in den Kies und mein Rennen war so gut wie vorbei. Das einzig Gute war, dass ich der Schnellste war, als es zu regnen anfing. Ich bin traurig und enttäuscht, das ist einer der bittersten Tage meiner Karriere. In der Superpole fühlte ich mich gut und konnte meine Zeit allein fahren, ich war glücklich. Aber wenn dann so etwas herauskommt… Da brauchst du auch keinen Protest einlegen, weil das Rennen ohnehin gelaufen ist. So eine Strafe wird nach Meinung der Stewards verhängt. Sie schauen sich die Bilder an und bilden sich eine Meinung. Meine Meinung ist, dass ich keinen Frühstart machte – niemand ist sich sicher. Ich halte die Entscheidung für falsch, aber so sind die Regeln.»

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Wenn ein Steward einen Fehler macht, dann gibt es keinen anderen Steward, der das auf den Tisch bringt.

danilo petrucci

«Ich ging nicht einmal zu den Stewards», fuhr Petrucci fort. «Ich hätte nichts tun können, sondern nur eine Unterhaltung führen. Denn es ist so: Wenn ein Steward einen Fehler macht, dann gibt es keinen anderen Steward, der das auf den Tisch bringt. Wenn du einen Gegner von der Strecke drängst, dann musste du dich anschließend als Strafe um eine Position zurückfallen lassen. Und wenn nicht feststeht, ob jemand einen Frühstart gemacht hat, bekommt er zwei Long-laps. Ich halte das nicht für richtig. Für den Sieg hätte mein Speed nicht gereicht, aber er war ordentlich – die Top-5 waren möglich. Deshalb tut es mir so leid für mein Team. Wenn du auf Platz 17 liegst, hast du keine Chance. Aber wenn du aus der zweiten Startreihe kommst oder in der Führungsgruppe fährst, dann kann sich mit einsetzendem Regen etwas ergeben. Wenigstens darf ich im Sprint erneut von der vierten Grid-Position losfahren.»

In den ersten sieben Läufen für das BMW-Werksteam hat Petrucci Platz 6 im zweiten Hauptrennen in Australien als bestes Resultat vorzuweisen. In der Gesamtwertung liegt er mit 31 Punkten auf Platz 11.

Willkommen zum Rennwochenende in Assen
Willkommen zum Rennwochenende in Assen
Foto: Gold & Goose
Pirelli Trucks
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Foto: Gold & Goose
Pirelli Reifen
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
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Garrett Gerloff
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Der Start des Sprints
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Tarran Mackenzie
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Lorenzo Baldassarri
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Iker Lecuona
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Somkiat Chantra
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Andrea Locatelli
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Yari Montella
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Stefano Manzi
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Miguel Oliveira
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Álvaro Bautista
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Danilo Petrucci
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Alex Lowes
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Foto: Gold & Goose
Jonathan Rea
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Remy Gardner
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Xavi Vierge
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Nicolò Bulega
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Iker Lecuona
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Sam Lowes
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Sprint - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
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