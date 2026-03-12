Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Petrucci über Razgatlioglu: Seine Präzision machte den Unterschied aus
BMW-Nachfolger Danilo Petrucci analysiert Toprak Razgatlioglus besondere Fähigkeiten auf der M1000RR, die weit über die spektakulären Manöver in den Bremszonen hinaus gehen.
Superbike WM
Danilo PetrucciDanilo PetrucciFoto: BMW
Danilo Petrucci© BMW
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Die Traumehe zwischen BMW und Toprak Razgatlioglu wurde nach zwei WM-Titeln geschieden, um den MotoGP-Traum des Türken zu verwirklichen. Doch Razgatlioglus Heldentaten der zurückliegenden Jahre hallen nach. Die Neuzugänge Danilo Petrucci und Miguel Oliveira schauen sich immer wieder die Daten ihres Vorgängers an und schwanken zwischen Staunen und Akzeptanz.
Werbung
Werbung
«Wenn man sich die Daten von Toprak anschaut, gibt es Dinge, bei denen man sich denkt: 'Ich habe keine Ahnung, wie man das macht.' Dann sieht man beim Bremsen einige wirklich bemerkenswerte Dinge», kommentierte Petrucci nach dem Kennenlernen mit der BMW M1000RR. Petrucci versteht, was Razgatlioglu gemacht hat. Doch die Manöver des Türken zu kopieren, fällt nicht leicht. «Sagen wir mal so: Es ist nicht unbedingt sehr schwer, das zu reproduzieren – manchmal ist es aber genau das, was man nicht kontrolliert, das den Unterschied ausmacht.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Hohe Präzision und gutes Gefühl für den Hinterreifen Neben den spektakulären Bremsmanövern hatte Razgatlioglu laut Petrucci eine weitere Stärke: «Er war wirklich, wirklich gut darin, den Hinterreifen zu verstehen. Er hat also alles zusammengebracht. Wenn man sich unsere Daten anschaut, sieht man keine riesigen Unterschiede.»
Werbung
Werbung
«Toprak war wirklich extrem präzise und hat sehr gut verstanden, wie das Motorrad positioniert sein muss, um maximale Traktion zu bekommen. Er hat das Motorrad sehr gut kontrolliert. Natürlich ist es richtig schwierig, genau das zu reproduzieren, was er gemacht hat – aber wir sind auf dem Weg dorthin», zeigte sich Petrucci zuversichtlich.
Beim Start der Superbike-WM 2026 erlebte Petrucci ein eher durchwachsenes erstes Rennwochenende. Abgesehen von einer guten Superpole fiel es dem Italiener schwer, in den Rennen das Tempo der Spitzenfahrer mitzugehen. Er liegt nach dem ersten von zwölf Events auf der zehnten Position der Fahrerwertung.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
62
2
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
42
3
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
26
4
Lorenzo Baldassarri
Team GoEleven
25
5
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
6
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
19
7
Tarran Mackenzie
MGM BONOVO Racing
17
8
Miguel Oliveira
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
17
9
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
16
10
Sam Lowes
Elf Marc VDS Racing Team
16
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM