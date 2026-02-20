Phillip Island, FP1: Nicolo Bulega (Ducati) deklassiert die Konkurrenz

Mit starken 1:28,630 min schloss Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam die zweitägigen Testfahrten auf Phillip Island am Montag und Dienstag mit 0,666 sec Vorsprung als Schnellster ab; im FP1 am Freitagvormittag fuhr der Italiener innerhalb weniger Runden bereits wieder auf diesem Niveau.

Und das ist hoch, wie beim Blick auf die Bestmarken deutlich wird: Den Polerekord hält Bulega seit 2024 mit 1:27,916 min, die schnellste Rennrunde drehte er im gleichen Jahr in 1:28,564 min.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session lag Bulega mit 1:28,858 min über eine halbe Sekunde vor Ducati-Privatier Sam Lowes aus dem Team Marc VDS sowie den Bimota-Werksfahrern Axel Bassani und Alex Lowes. Die BMW-Neuzugänge Miguel Oliveira und Danilo Petrucci verloren zu diesem Zeitpunkt über eine Sekunde

An der Spitze tat sich bis zum Trainingsende nichts mehr: Bulega blieb vor Sam Lowes, Bassani, Yari Montella, Alex Lowes und Lorenzo Baldassarri.

Beste BMW auf Platz 9

Garrett Gerloff brachte die einzige Kawasaki im Feld auf Platz 7, gefolgt vom zweifachen Weltmeister Alvaro Bautista, der in dieser Saison für das Ducati-Privatteam Barni Spark Racing unterwegs ist.

Miguel Oliveira landete mit der BMW M1000RR auf Platz 9, Xavier Vierge wurde als schnellster Yamaha-Fahrer 11.

Honda verzichtet auf einen Ersatz für Jake Dixon, der sich am Dienstag mehrfach das linke Handgelenk gebrochen hat und inzwischen operiert wurde. Tetsuta Nagashima, als Ersatz für den verletzten Somkiat Chantra im Werksteam am Start, und Wildcard-Pilot Ryan Vickers landeten im 21 Mann starken Feld auf den Positionen 18 und 15.

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1:

Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:28,858 min Sam Lowes (GB), Ducati, +0,524 sec Axel Bassani (I), Bimota, +0,689 Yari Montella (I), Ducati, +0,703 Alex Lowes (GB), Bimota, +0,757 Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +0,811 Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +0,834 Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,852 Miguel Oliveira (P), BMW, +0,888 Iker Lecuona (E), Ducati, +0,901 Xavier Vierge (E), Yamaha, +0,951 Danilo Petrucci (I), BMW, +1,034 Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,035 Alberto Surra (I), Ducati, +1,329 Ryan Vickers (GB), Honda, +1,455 Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,561 Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,696 Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,702 Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,719 Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +2,192 Mattia Rato (I), Yamaha, +2,754

