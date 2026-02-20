Weiter zum Inhalt
Phillip Island, FP1: Nicolo Bulega (Ducati) deklassiert die Konkurrenz

Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) setzte seine in den Tests auf Phillip Island gezeigte Dominanz fort und lag im ersten freien Training am Freitagvormittag weit voraus.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega
© gold & goose

Mit starken 1:28,630 min schloss Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam die zweitägigen Testfahrten auf Phillip Island am Montag und Dienstag mit 0,666 sec Vorsprung als Schnellster ab; im FP1 am Freitagvormittag fuhr der Italiener innerhalb weniger Runden bereits wieder auf diesem Niveau.

Und das ist hoch, wie beim Blick auf die Bestmarken deutlich wird: Den Polerekord hält Bulega seit 2024 mit 1:27,916 min, die schnellste Rennrunde drehte er im gleichen Jahr in 1:28,564 min.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session lag Bulega mit 1:28,858 min über eine halbe Sekunde vor Ducati-Privatier Sam Lowes aus dem Team Marc VDS sowie den Bimota-Werksfahrern Axel Bassani und Alex Lowes. Die BMW-Neuzugänge Miguel Oliveira und Danilo Petrucci verloren zu diesem Zeitpunkt über eine Sekunde

An der Spitze tat sich bis zum Trainingsende nichts mehr: Bulega blieb vor Sam Lowes, Bassani, Yari Montella, Alex Lowes und Lorenzo Baldassarri.

Beste BMW auf Platz 9

Garrett Gerloff brachte die einzige Kawasaki im Feld auf Platz 7, gefolgt vom zweifachen Weltmeister Alvaro Bautista, der in dieser Saison für das Ducati-Privatteam Barni Spark Racing unterwegs ist.

Miguel Oliveira landete mit der BMW M1000RR auf Platz 9, Xavier Vierge wurde als schnellster Yamaha-Fahrer 11.

Honda verzichtet auf einen Ersatz für Jake Dixon, der sich am Dienstag mehrfach das linke Handgelenk gebrochen hat und inzwischen operiert wurde. Tetsuta Nagashima, als Ersatz für den verletzten Somkiat Chantra im Werksteam am Start, und Wildcard-Pilot Ryan Vickers landeten im 21 Mann starken Feld auf den Positionen 18 und 15.

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1:

  1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:28,858 min

  2. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,524 sec

  3. Axel Bassani (I), Bimota, +0,689

  4. Yari Montella (I), Ducati, +0,703

  5. Alex Lowes (GB), Bimota, +0,757

  6. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +0,811

  7. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +0,834

  8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,852

  9. Miguel Oliveira (P), BMW, +0,888

  10. Iker Lecuona (E), Ducati, +0,901

  11. Xavier Vierge (E), Yamaha, +0,951

  12. Danilo Petrucci (I), BMW, +1,034

  13. Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,035

  14. Alberto Surra (I), Ducati, +1,329

  15. Ryan Vickers (GB), Honda, +1,455

  16. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,561

  17. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,696

  18. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,702

  19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,719

  20. Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +2,192

  21. Mattia Rato (I), Yamaha, +2,754

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

