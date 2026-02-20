Phillip Island, FP1: Nicolo Bulega (Ducati) deklassiert die Konkurrenz

Superbike WM • Neu
Exklusiv: Nach der MotoGP verlässt auch die Superbike-WM Phillip Island!
Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) setzte seine in den Tests auf Phillip Island gezeigte Dominanz fort und lag im ersten freien Training am Freitagvormittag weit voraus.
Mit starken 1:28,630 min schloss Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam die zweitägigen Testfahrten auf Phillip Island am Montag und Dienstag
Und das ist hoch, wie beim Blick auf die Bestmarken deutlich wird: Den Polerekord hält Bulega seit 2024 mit 1:27,916 min, die schnellste Rennrunde drehte er im gleichen Jahr in 1:28,564 min.
Zur Halbzeit der 45-minütigen Session lag Bulega mit 1:28,858 min über eine halbe Sekunde vor Ducati-Privatier Sam Lowes aus dem Team Marc VDS sowie den Bimota-Werksfahrern Axel Bassani und Alex Lowes. Die BMW-Neuzugänge Miguel Oliveira und Danilo Petrucci verloren zu diesem Zeitpunkt über eine Sekunde
An der Spitze tat sich bis zum Trainingsende nichts mehr: Bulega blieb vor Sam Lowes, Bassani, Yari Montella, Alex Lowes und Lorenzo Baldassarri.
Garrett Gerloff brachte die einzige Kawasaki im Feld auf Platz 7, gefolgt vom zweifachen Weltmeister Alvaro Bautista, der in dieser Saison für das Ducati-Privatteam Barni Spark Racing unterwegs ist.
Miguel Oliveira landete mit der BMW M1000RR auf Platz 9, Xavier Vierge wurde als schnellster Yamaha-Fahrer 11.
Honda verzichtet auf einen Ersatz für Jake Dixon, der sich am Dienstag
Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:28,858 min
Sam Lowes (GB), Ducati, +0,524 sec
Axel Bassani (I), Bimota, +0,689
Yari Montella (I), Ducati, +0,703
Alex Lowes (GB), Bimota, +0,757
Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +0,811
Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +0,834
Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,852
Miguel Oliveira (P), BMW, +0,888
Iker Lecuona (E), Ducati, +0,901
Xavier Vierge (E), Yamaha, +0,951
Danilo Petrucci (I), BMW, +1,034
Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,035
Alberto Surra (I), Ducati, +1,329
Ryan Vickers (GB), Honda, +1,455
Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,561
Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,696
Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,702
Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,719
Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +2,192
Mattia Rato (I), Yamaha, +2,754
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.