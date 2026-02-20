Weiter zum Inhalt
Phillip Island, FP2: Ducati und Bimota stark, Kawasaki und BMW in Top-10

Ducati dominierte den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island nicht nur mit Nicolò Bulega, sondern mit sechs V4R in den Top-10. Auch Bimota präsentierte sich stark.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Nicolo Bulega beendete den Freitag auf Phillip Island als Schnellster
Nicolo Bulega beendete den Freitag auf Phillip Island als Schnellster
Foto: WorldSBK
Nicolo Bulega beendete den Freitag auf Phillip Island als Schnellster
© WorldSBK

Mit den freien Trainings am Freitag hat die Superbike-WM 2026 offiziell begonnen. Das Wetter war sonnig, aber mit 22 Grad Celsius etwas kühler als beim vorgelagerten Test. Im FP1 untermauerte Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega (Ducati) in 1:28,858 min und mit 0,5 sec Vorsprung auf Sam Lowes (Ducati) seine Dominanz vom vorgelagerten Test.

Für die erste ernst zu nehmende Rundenzeit im zweiten Training sorgte Axel Bassani mit der Bimota KB998 in 1:29,633 min. Während Bulega in den ersten zehn Minuten mit jeder Runde schneller wurde und in 1:29,131 min die Führung übernommen hatte, stürzte Bahattin Sofuoglu in der Haarnadelkurve und brachte seine Yamaha mit einem abgebrochenen Flügel zurück an die Box. Nur Minuten später lag an derselben Stelle auch Alberto Surra auf der Nase. Die Ducati des Superbike-Rookies überschlug sich jedoch mehrfach und war ordentlich ramponiert.

Rote Flaggen: Ein Känguru hüpfte über die Piste

Nach 23 Minuten wurde die Session abgebrochen, weil ein Känguru über die Piste hüpfte – ein Klassiker auf Phillip Island! Zu diesem Zeitpunkt führte unverändert Bulega, allerdings vor den Bimota-Assen Alex Lowes und Axel Bassani! Ducati war mit Sam Lowes (4.), Yari Montella (5.), Álvaro Bautista (6.), Iker Lecuona (7.) und Lorenzo Baldassarri (9.) prominent in den Top-10 vertreten. Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki belegte Platz 8, Xavi Vierge mit der besten Yamaha war Zehnter.

Das BMW-Duo Miguel Oliveira und Danilo Petrucci folgte auf den Plätzen 11 und 12. Nachdem Stammfahrer Jake Dixon verletzt ausfällt, war keine Honda in den Top-15 zu finden. Die Unterbrechung dauerte nur wenige Minuten, bis sich das Känguru in sicherer Entfernung zur Rennstrecke befand.

Bei noch 18 Minuten katapultierte Sam Lowes seine MarcVDS-Ducati tief in das Kiesbett von Kurve 1 – für den unverletzten Engländer war die Session damit gelaufen. Petrucci rückte derweil mit einer Zeit von 1:29,834 min auf Platz 7 nach vorn. Insgesamt gab es in dieser Phase nur wenige Veränderungen.

Letzter Angriff von Nicolo Bulega zehn Minuten vor dem Ende

Zehn Minuten vor dem Ende schwang sich Bulega wieder auf seine V4R und steigerte sich auf eine 1:29,101 min, was aber weiterhin 0,2 sec langsamer als am Vormittag war. Bei höheren Asphalttemperaturen taten sich die Piloten insgesamt schwer, schnellere Rundenzeiten zu erreichen: Nur neun der 21 Teilnehmer konnten sich im FP2 steigern.

Mit einem harmlosen Ausrutscher beendete auch Alex Lowes die Session etwas früher, bis zum Ablauf der Zeit tat sich auch nichts mehr. Ducati-Star Bulega beendet auch das FP2 als Schnellster, mit 0,253 und 0,367 sec Rückstand folgen die Bimota-Asse Lowes und Bassani. Die Ausnahmestellung von Ducati bestätigen Bautista, Baldassarri, Sam Lowes, Montella und Lecuona auf den Position vier bis acht. Mit Gerloff (9./Kawasaki) und Vierge (10./Yamaha) schafften es nur zwei japanische Motorräder in die Top-10.

In den letzten Minuten rutschte Danilo Petrucci mit der beste BMW auf die elfte Position ab, Teamkollege Oliveira folgt auf Platz 13. Die beste Honda stellte Chantra-Ersatz Tetsuta Nagashima auf die 15. Position.

Ähnliches Bild in der kombinierten Zeitenliste vom Freitag

In der kombinierten Zeitenliste ist das Bild ähnlich: Mit Bulega, Alex und Sam Lowes sowie Bassani wechseln sich Ducati und Bimota in den Top-4 ab. Bautista komplettiert die Top-5, gefolgt von drei weiteren Ducati. Kawasaki-Einzelkämpfer Gerloff beendet den ersten Tag auf Platz 9, während Oliveira mit seiner Zeit vom Vormittag als Zehnter schnellster BMW-Pilot bleibt.

Ein trauriges Bild gaben am ersten Trainingstag die japanischen Motorradgiganten Honda und Yamaha ab. Bester Yamaha-Pilot wurde Vierge auf Platz 11, schnellster Honda-Pilot am Freitag Wildcard-Pilot Ryan Vickers als 16.

Ergebnis Superbike-WM auf Phillip Island, FP2

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:29,101 min

2.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,354

+ 0,253 sec

3.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,468

+ 0,367

4.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,482

+ 0,381

5.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,484

+ 0,383

6.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,558

+ 0,457

7.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,582

+ 0,481

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,657

+ 0,556

9.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,699

+ 0,598

10.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,806

+ 0,705

11.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,834

+ 0,733

12.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,060

+ 0,959

13.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:30,294

+ 1,193

14.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:30,319

+ 1,218

15.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,320

+ 1,219

16.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,322

+ 1,221

17.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,388

+ 1,287

18.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:30,411

+ 1,310

19.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,707

+ 1,606

20.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,786

+ 1,685

21.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,839

+ 2,738

Ergebnis Superbike-WM auf Phillip Island, FP1 und FP2 kombiniert

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,858 min

2.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,354

+ 0,496 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,382

+ 0,524

4.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,468

+ 0,610

5.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,482

+ 0,624

6.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,484

+ 0,626

7.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,561

+ 0,703

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,657

+ 0,799

9.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,692

+ 0,834

10.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,746

+ 0,888

11.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,806

+ 0,948

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,834

+ 0,976

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,893

+ 1,035

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,917

+ 1,059

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,060

+ 1,202

16.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,313

+ 1,455

17.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,320

+ 1,462

18.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,388

+ 1,530

19.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,554

+ 1,696

20.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,786

+ 1,928

21.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,612

+ 2,754

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

