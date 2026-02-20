Phillip Island, FP2: Ducati und Bimota stark, Kawasaki und BMW in Top-10

Supersport-WM • Neu
Philipp Öttl (Ducati) unter Wert geschlagen: «Es ging zu wie in der Moto3»
Ducati dominierte den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island nicht nur mit Nicolò Bulega, sondern mit sechs V4R in den Top-10. Auch Bimota präsentierte sich stark.
Mit den freien Trainings am Freitag hat die Superbike-WM 2026 offiziell begonnen. Das Wetter war sonnig, aber mit 22 Grad Celsius etwas kühler als beim vorgelagerten Test. Im FP1 untermauerte Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega (Ducati) in 1:28,858 min und mit 0,5 sec Vorsprung auf Sam Lowes (Ducati) seine Dominanz vom vorgelagerten Test.
Für die erste ernst zu nehmende Rundenzeit im zweiten Training sorgte Axel Bassani mit der Bimota KB998 in 1:29,633 min. Während Bulega in den ersten zehn Minuten mit jeder Runde schneller wurde und in 1:29,131 min die Führung übernommen hatte, stürzte Bahattin Sofuoglu in der Haarnadelkurve und brachte seine Yamaha mit einem abgebrochenen Flügel zurück an die Box. Nur Minuten später lag an derselben Stelle auch Alberto Surra auf der Nase. Die Ducati des Superbike-Rookies überschlug sich jedoch mehrfach und war ordentlich ramponiert.
Nach 23 Minuten wurde die Session abgebrochen, weil ein Känguru über die Piste hüpfte – ein Klassiker auf Phillip Island! Zu diesem Zeitpunkt führte unverändert Bulega, allerdings vor den Bimota-Assen Alex Lowes und Axel Bassani! Ducati war mit Sam Lowes (4.), Yari Montella (5.), Álvaro Bautista (6.), Iker Lecuona (7.) und Lorenzo Baldassarri (9.) prominent in den Top-10 vertreten. Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki belegte Platz 8, Xavi Vierge mit der besten Yamaha war Zehnter.
Das BMW-Duo Miguel Oliveira und Danilo Petrucci folgte auf den Plätzen 11 und 12. Nachdem Stammfahrer Jake Dixon verletzt ausfällt, war keine Honda in den Top-15 zu finden. Die Unterbrechung dauerte nur wenige Minuten, bis sich das Känguru in sicherer Entfernung zur Rennstrecke befand.
Bei noch 18 Minuten katapultierte Sam Lowes seine MarcVDS-Ducati tief in das Kiesbett von Kurve 1 – für den unverletzten Engländer war die Session damit gelaufen. Petrucci rückte derweil mit einer Zeit von 1:29,834 min auf Platz 7 nach vorn. Insgesamt gab es in dieser Phase nur wenige Veränderungen.
Zehn Minuten vor dem Ende schwang sich Bulega wieder auf seine V4R und steigerte sich auf eine 1:29,101 min, was aber weiterhin 0,2 sec langsamer als am Vormittag war. Bei höheren Asphalttemperaturen taten sich die Piloten insgesamt schwer, schnellere Rundenzeiten zu erreichen: Nur neun der 21 Teilnehmer konnten sich im FP2 steigern.
Mit einem harmlosen Ausrutscher beendete auch Alex Lowes die Session etwas früher, bis zum Ablauf der Zeit tat sich auch nichts mehr. Ducati-Star Bulega beendet auch das FP2 als Schnellster, mit 0,253 und 0,367 sec Rückstand folgen die Bimota-Asse Lowes und Bassani. Die Ausnahmestellung von Ducati bestätigen Bautista, Baldassarri, Sam Lowes, Montella und Lecuona auf den Position vier bis acht. Mit Gerloff (9./Kawasaki) und Vierge (10./Yamaha) schafften es nur zwei japanische Motorräder in die Top-10.
In den letzten Minuten rutschte Danilo Petrucci mit der beste BMW auf die elfte Position ab, Teamkollege Oliveira folgt auf Platz 13. Die beste Honda stellte Chantra-Ersatz Tetsuta Nagashima auf die 15. Position.
In der kombinierten Zeitenliste ist das Bild ähnlich: Mit Bulega, Alex und Sam Lowes sowie Bassani wechseln sich Ducati und Bimota in den Top-4 ab. Bautista komplettiert die Top-5, gefolgt von drei weiteren Ducati. Kawasaki-Einzelkämpfer Gerloff beendet den ersten Tag auf Platz 9, während Oliveira mit seiner Zeit vom Vormittag als Zehnter schnellster BMW-Pilot bleibt.
Ein trauriges Bild gaben am ersten Trainingstag die japanischen Motorradgiganten Honda und Yamaha ab. Bester Yamaha-Pilot wurde Vierge auf Platz 11, schnellster Honda-Pilot am Freitag Wildcard-Pilot Ryan Vickers als 16.
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:29,101 min
2.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:29,354
+ 0,253 sec
3.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:29,468
+ 0,367
4.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,482
+ 0,381
5.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,484
+ 0,383
6.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:29,558
+ 0,457
7.
Yari Montella (I)
Ducati
1:29,582
+ 0,481
8.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,657
+ 0,556
9.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,699
+ 0,598
10.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,806
+ 0,705
11.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,834
+ 0,733
12.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:30,060
+ 0,959
13.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:30,294
+ 1,193
14.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:30,319
+ 1,218
15.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:30,320
+ 1,219
16.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:30,322
+ 1,221
17.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,388
+ 1,287
18.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:30,411
+ 1,310
19.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:30,707
+ 1,606
20.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,786
+ 1,685
21.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:31,839
+ 2,738
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:28,858 min
2.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:29,354
+ 0,496 sec
3.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:29,382
+ 0,524
4.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:29,468
+ 0,610
5.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,482
+ 0,624
6.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,484
+ 0,626
7.
Yari Montella (I)
Ducati
1:29,561
+ 0,703
8.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,657
+ 0,799
9.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,692
+ 0,834
10.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:29,746
+ 0,888
11.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,806
+ 0,948
12.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,834
+ 0,976
13.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:29,893
+ 1,035
14.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:29,917
+ 1,059
15.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:30,060
+ 1,202
16.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:30,313
+ 1,455
17.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:30,320
+ 1,462
18.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,388
+ 1,530
19.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:30,554
+ 1,696
20.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,786
+ 1,928
21.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:31,612
+ 2,754
