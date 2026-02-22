Weiter zum Inhalt
Phillip Island, Grid Lauf 2: Bautista profitiert, Petrucci großer Verlierer
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Phillip Island um 6 Uhr MEZ von wo losfahren wird.
Superbike WM
Für Danilo Petrucci geht es vier Startplätze zurückFür Danilo Petrucci geht es vier Startplätze zurückFoto: gold & goose
Für Danilo Petrucci geht es vier Startplätze zurück© gold & goose
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit ist um 6 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer in Victoria ist Ducati-Privatier Alvaro Bautista, der sich als Zwölfter qualifizierte, im Sprint aber Siebter wurde und damit in der dritten Startreihe steht.
Für BMW lief der Sprint schlimmstmöglich: Danilo Petrucci wurde in der letzten Runde aus den Top-9 verdrängt und fällt damit in der Startaufstellung von Platz 6 auf 10 zurück. Teamkollege Miguel Oliveira, nach seinem Sturz im Qualifying als Letzter qualifiziert, lag bereits auf Position 9, als es ein technisches Problem an seiner M1000RR gab und er auf Platz 18 zurückfiel. Damit startet der Portugiese auch im zweiten Hauptrennen vom Ende des Feldes.
Ergebnisse Superpole-Race:
  1. Bulega, Ducati
  2. Bassani, Bimota
  3. Alex Lowes, Bimota
  4. Montella, Ducati
  5. Sam Lowes, Ducati
  6. Gerloff, Kawasaki
  7. Bautista, Ducati
  8. Baldassarri, Ducati
  9. Lecuona, Ducati
  10. Petrucci, BMW
  11. Mackenzie, Ducati
  12. Surra, Ducati
  13. Manzi, Yamaha
  14. Locatelli, Yamaha
  15. Vickers, Honda
  16. Gardner, Yamaha
  17. Nagashima, Honda
  18. Oliveira, BMW
  19. Sofuoglu, Yamaha
  20. Rato, Yamaha
  21. Vierge, Yamaha
Ergebnisse Superpole:
  • 1. Bulega, Ducati
  • 2. Montella, Ducati
  • 3. Sam Lowes, Ducati
  • ----------------------------------
  • 4. Alex Lowes, Bimota
  • 5. Bassani, Bimota
  • 6. Petrucci, BMW
  • ----------------------------------
  • 7. Baldassarri, Ducati
  • 8. Gerloff, Kawasaki
  • 9. Vierge, Yamaha
  • ----------------------------------
  • 10. Surra, Ducati
  • 11. Mackenzie, Ducati
  • 12. Bautista, Ducati
  • ----------------------------------
  • 13. Lecuona, Ducati
  • 14. Gardner, Yamaha
  • 15. Locatelli, Yamaha
  • ----------------------------------
  • 16. Vickers, Honda
  • 17. Nagashima, Honda
  • 18. Manzi, Yamaha
  • ----------------------------------
  • 19. Sofuoglu, Yamaha
  • 20. Rato, Yamaha
  • 21. Oliveira, BMW
Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:
  • Reihe 1: Bulega, Bassani, Alex Lowes
  • Reihe 2: Montella, Sam Lowes, Gerloff
  • Reihe 3: Bautista, Baldassarri, Lecuona
  • Reihe 4: Petrucci, Vierge, Surra
  • Reihe 5: Mackenzie, Gardner, Locatelli
  • Reihe 6: Vickers, Nagashima, Manzi
  • Reihe 7: Sofuoglu, Rato, Oliveira
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
11
10
14:56,175
1:28,688
12
02
Axel BassaniBimota by Kawasaki Racing Team
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
47
10
+2,752
1:28,925
9
03
Alex LowesBimota by Kawasaki Racing Team
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
22
10
+3,563
1:29,063
7
04
Yari MontellaBARNI Spark Racing Team
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
5
10
+3,585
1:28,989
6
05
Sam LowesMarc VDS Racing Team
Sam Lowes
Marc VDS Racing Team
14
10
+3,985
1:29,179
5
06
Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team
Garrett Gerloff
Kawasaki WorldSBK Team
31
10
+4,250
1:28,975
4
07
Álvaro BautistaBARNI Spark Racing Team
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
10
+5,118
1:28,958
3
08
Lorenzo BaldassarriTeam GO Eleven
Lorenzo Baldassarri
Team GO Eleven
34
10
+8,178
1:29,175
2
09
Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
7
10
+9,291
1:29,177
1
10
Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Danilo Petrucci
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
9
10
+9,512
1:29,733
0
Mehr laden
