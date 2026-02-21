Phillip Island, Lauf 1: Bulega führt Ducati-Triumph an, Oliveira ganz stark

Nach deutlichen Bestzeiten in jeder Session seit dem Phillip-Island-Test wäre es eine große Überraschung gewesen, wenn Nicolò Bulega nicht als Sieger aus dem ersten Lauf am Samstag hervorgehen würde. Tatsächlich schien nur ein Sturz oder ein Defekt den Triumph des Ducati-Werkspiloten verhindern zu können.

Neben dem auf der Pole-Position stehenden Bulega starteten die Ducati-Privatiers Yari Montella und Sam Lowes aus der ersten Reihe. Reihe 2 begann mit dem Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani. Als Sechster ging BMW-Ass Danilo Petrucci in das erste Saisonrennen. Garrett Gerloff lauerte mit der einzigen Kawasaki auf Startplatz 8, gefolgt von Xavi Vierge (9.) mit der besten Yamaha. Honda spielte mit den Testfahrern Ryan Vickers und Tetsuta Nagashima auf den Positionen 16 und 17 keine Rolle.

Bei Rennstart um 16 Uhr Ortszeit zogen freundliche Wolken über die Rennstrecke, was der Asphalttemperatur zuträglich war. Mit 21 Grad Celsius war das Wetter für Fahrer und Fans gleichermaßen angenehm.

Frühes Aus für Ducati-Privatier Alvaro Bautista

Bulega gewann den Start und bog in Führung liegend in die erste Kurve ein, dahinter reihten sich Yari Montella (Ducati), Alex (Bimota) und Sam Lowes (Ducati) sowie Axel Bassani (Bimota) ein. Für Álvaro Bautista war das Rennen in Kurve 11 der ersten Runde nach einem Sturz dagegen bereits vorbei.

Vorn gab Bulega das Tempo vor und führte nach vier Runden bereits mit 1,5 sec vor Montella und dem stark auftrumpfenden Iannone-Nachfolger Lorenzo Baldassarri. Dahinter folgten die Lowes-Zwillinge, Bassani und Vierge (7.), der im Rennen das Beste aus der Yamaha herausholte.

Bulega fuhr konstant die schnellsten Rundenzeiten und markierte in 1:29,168 min auch die schnellste Rennrunde. Nach 11 von 22 Runden führte der Ducati-Werkspilot um 2,9 sec – man hatte den 26-Jährigen deutlicher in der Führung erwartet. Doch Bulega zog seinen Job fehlerfrei durch und gewann mit 4,8 sec Vorsprung souverän.

Bei Halbzeit waren auch die übrigen Podestplätze bereits bezogen: Platz 2 sicherte sich Montella, Baldassarri wurde Dritter. Für die beiden Kundenpiloten sind es die ersten Podestplätze in der Superbike-Kategorie.

Die Bimota-Piloten kämpften in den Top-5

Hinter den Top-3 lieferte sich Bassani mit den Lowes-Brüdern einen spannenden Schlagabtausch. Zuerst führte Alex die Gruppe an, in der zweiten Rennhälfte übernahm der Italiener das Kommando und auch Sam konnte seinen Bruder hinter sich lassen. Bassani holte in den letzten Runden sogar noch auf den Drittplatzierten Baldassarri auf und wurde nur um 0,036 sec geschlagen Vierter.

BMW-Pilot Miguel Oliveira begeistert

BMW-Pilot Danilo Petrucci verlor beim Start und in den ersten Runden mehrere Positionen und lag nach fünf Runden 7 sec hinter der Spitze auf Platz 11. Bereits in Runde 8 bekam der Italiener aber Gesellschaft von seinem ROKiT-Teamkollegen Miguel Oliveira, der nach einem Sturz in der Superpole von ganz hinten gestartet war. Fortan kämpften die beiden BMW-Piloten mit Tarran Mackenzie (MGM Ducati) um den elften Platz – mit dem besseren Ende für Oliveira, der im letzten Renndrittel noch Alberto Surra und Garrett Gerloff überholte und Platz 8 eroberte – ein fantastisches Rennen des früheren MotoGP-Piloten! Petrucci wurde

Mit der einzigen Kawasaki fuhr Garrett Gerloff ein solides Rennen. Eine Platzierung in den Top-10 verlor der Texaner erst in den letzten Runden und wurde Elfter.

Nachdem Xavi Vierge, der das gesamte Rennen tapfer in den Top-10 mitkämpfte, in Runde 17 stürzte, wurde Andrea Locatelli bester Yamaha-Pilot. Der Italiener kreuzte mit 30 sec (!) Rückstand auf Platz 13 die Ziellinie.

Die Honda-Piloten erreichten auf den Plätzen 14 und 15 das Ziel.

Ergebnis Superbike-WM 2026, Phillip Island, Rennen 1: