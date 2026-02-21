Phillip Island, Lauf 1: Bulega führt Ducati-Triumph an, Oliveira ganz stark

Superbike WM • Neu
Lauf-1-Sieger Nicolò Bulega (Ducati): «Bin bereit für den SBK-Titel»
Mit dem Sieg im ersten Lauf auf Phillip Island sorgte Nicolò Bulega für ein perfektes Renndebüt der neuen Ducati V4R in der Superbike-WM. Eine ganz starke Vorstellung gab BMW-Pilot Miguel Oliveira.
Nach deutlichen Bestzeiten in jeder Session seit dem Phillip-Island-Test wäre es eine große Überraschung gewesen, wenn Nicolò Bulega nicht als Sieger aus dem ersten Lauf am Samstag hervorgehen würde. Tatsächlich schien nur ein Sturz oder ein Defekt den Triumph des Ducati-Werkspiloten verhindern zu können.
Neben dem auf der Pole-Position stehenden Bulega starteten die Ducati-Privatiers Yari Montella und Sam Lowes aus der ersten Reihe. Reihe 2 begann mit dem Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani. Als Sechster ging BMW-Ass Danilo Petrucci in das erste Saisonrennen. Garrett Gerloff lauerte mit der einzigen Kawasaki auf Startplatz 8, gefolgt von Xavi Vierge (9.) mit der besten Yamaha. Honda spielte mit den Testfahrern Ryan Vickers und Tetsuta Nagashima auf den Positionen 16 und 17 keine Rolle.
Bei Rennstart um 16 Uhr Ortszeit zogen freundliche Wolken über die Rennstrecke, was der Asphalttemperatur zuträglich war. Mit 21 Grad Celsius war das Wetter für Fahrer und Fans gleichermaßen angenehm.
Bulega gewann den Start und bog in Führung liegend in die erste Kurve ein, dahinter reihten sich Yari Montella (Ducati), Alex (Bimota) und Sam Lowes (Ducati) sowie Axel Bassani (Bimota) ein. Für Álvaro Bautista war das Rennen in Kurve 11 der ersten Runde nach einem Sturz dagegen bereits vorbei.
Vorn gab Bulega das Tempo vor und führte nach vier Runden bereits mit 1,5 sec vor Montella und dem stark auftrumpfenden Iannone-Nachfolger Lorenzo Baldassarri. Dahinter folgten die Lowes-Zwillinge, Bassani und Vierge (7.), der im Rennen das Beste aus der Yamaha herausholte.
Bulega fuhr konstant die schnellsten Rundenzeiten und markierte in 1:29,168 min auch die schnellste Rennrunde. Nach 11 von 22 Runden führte der Ducati-Werkspilot um 2,9 sec – man hatte den 26-Jährigen deutlicher in der Führung erwartet. Doch Bulega zog seinen Job fehlerfrei durch und gewann mit 4,8 sec Vorsprung souverän.
Bei Halbzeit waren auch die übrigen Podestplätze bereits bezogen: Platz 2 sicherte sich Montella, Baldassarri wurde Dritter. Für die beiden Kundenpiloten sind es die ersten Podestplätze in der Superbike-Kategorie.
Hinter den Top-3 lieferte sich Bassani mit den Lowes-Brüdern einen spannenden Schlagabtausch. Zuerst führte Alex die Gruppe an, in der zweiten Rennhälfte übernahm der Italiener das Kommando und auch Sam konnte seinen Bruder hinter sich lassen. Bassani holte in den letzten Runden sogar noch auf den Drittplatzierten Baldassarri auf und wurde nur um 0,036 sec geschlagen Vierter.
BMW-Pilot Danilo Petrucci verlor beim Start und in den ersten Runden mehrere Positionen und lag nach fünf Runden 7 sec hinter der Spitze auf Platz 11. Bereits in Runde 8 bekam der Italiener aber Gesellschaft von seinem ROKiT-Teamkollegen Miguel Oliveira, der nach einem Sturz in der Superpole von ganz hinten gestartet war. Fortan kämpften die beiden BMW-Piloten mit Tarran Mackenzie (MGM Ducati) um den elften Platz – mit dem besseren Ende für Oliveira, der im letzten Renndrittel noch Alberto Surra und Garrett Gerloff überholte und Platz 8 eroberte – ein fantastisches Rennen des früheren MotoGP-Piloten! Petrucci wurde
Mit der einzigen Kawasaki fuhr Garrett Gerloff ein solides Rennen. Eine Platzierung in den Top-10 verlor der Texaner erst in den letzten Runden und wurde Elfter.
Nachdem Xavi Vierge, der das gesamte Rennen tapfer in den Top-10 mitkämpfte, in Runde 17 stürzte, wurde Andrea Locatelli bester Yamaha-Pilot. Der Italiener kreuzte mit 30 sec (!) Rückstand auf Platz 13 die Ziellinie.
Die Honda-Piloten erreichten auf den Plätzen 14 und 15 das Ziel.
Pos
Fahrer
Motorrad
Diff
1.
Nicolo Bulega(I)
Ducati
2.
Yari Montella(I)
Ducati
+ 4,776 sec
3.
Lorenzo Baldassarri(I)
Ducati
+ 6,147
4.
Axel Bassani(I)
Bimota
+ 6,183
5.
Sam Lowes(GB)
Ducati
+ 8,249
6.
Iker Lecuona(E)
Ducati
+ 12,549
7.
Alex Lowes(GB)
Bimota
+ 13,746
8.
Miguel Oliveira(P)
BMW
+ 20,610
9.
Alberto Surra(I)
Ducati
+ 21,663
10.
Danilo Petrucci(I)
BMW
+ 22,250
11.
Garrett Gerloff(USA)
Kawasaki
+ 22,267
12.
Tarran Mackenzie(GB)
Ducati
+ 22,724
13.
Andrea Locatelli(I)
Yamaha
+ 30,799
14.
Tetsuta Nagashima(J)
Honda
+ 35,308
15.
Ryan Vickers(GB)
Honda
+ 35,311
16.
Bahattin Sofuoglu(TR)
Yamaha
+ 59,515
17.
Mattia Rato(I)
Yamaha
+ > 1 min
18.
Remy Gardner(AUS)
Yamaha
+ > 1 min
-
Xavier Vierge(E)
Yamaha
-
Stefano Manzi(I)
Yamaha
-
Alvaro Bautista(E)
Ducati
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.