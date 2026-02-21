Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Phillip Island, Lauf 1: Bulega führt Ducati-Triumph an, Oliveira ganz stark

Mit dem Sieg im ersten Lauf auf Phillip Island sorgte Nicolò Bulega für ein perfektes Renndebüt der neuen Ducati V4R in der Superbike-WM. Eine ganz starke Vorstellung gab BMW-Pilot Miguel Oliveira.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Die Top-3 (v.l.): Montella (2.), Bulega (1.) und Baldassarri (3.)
Die Top-3 (v.l.): Montella (2.), Bulega (1.) und Baldassarri (3.)
Foto: Gold & Goose
Die Top-3 (v.l.): Montella (2.), Bulega (1.) und Baldassarri (3.)
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach deutlichen Bestzeiten in jeder Session seit dem Phillip-Island-Test wäre es eine große Überraschung gewesen, wenn Nicolò Bulega nicht als Sieger aus dem ersten Lauf am Samstag hervorgehen würde. Tatsächlich schien nur ein Sturz oder ein Defekt den Triumph des Ducati-Werkspiloten verhindern zu können.

Werbung

Werbung

Neben dem auf der Pole-Position stehenden Bulega starteten die Ducati-Privatiers Yari Montella und Sam Lowes aus der ersten Reihe. Reihe 2 begann mit dem Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani. Als Sechster ging BMW-Ass Danilo Petrucci in das erste Saisonrennen. Garrett Gerloff lauerte mit der einzigen Kawasaki auf Startplatz 8, gefolgt von Xavi Vierge (9.) mit der besten Yamaha. Honda spielte mit den Testfahrern Ryan Vickers und Tetsuta Nagashima auf den Positionen 16 und 17 keine Rolle.

Bei Rennstart um 16 Uhr Ortszeit zogen freundliche Wolken über die Rennstrecke, was der Asphalttemperatur zuträglich war. Mit 21 Grad Celsius war das Wetter für Fahrer und Fans gleichermaßen angenehm.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Frühes Aus für Ducati-Privatier Alvaro Bautista

Bulega gewann den Start und bog in Führung liegend in die erste Kurve ein, dahinter reihten sich Yari Montella (Ducati), Alex (Bimota) und Sam Lowes (Ducati) sowie Axel Bassani (Bimota) ein. Für Álvaro Bautista war das Rennen in Kurve 11 der ersten Runde nach einem Sturz dagegen bereits vorbei.

Werbung

Werbung

Vorn gab Bulega das Tempo vor und führte nach vier Runden bereits mit 1,5 sec vor Montella und dem stark auftrumpfenden Iannone-Nachfolger Lorenzo Baldassarri. Dahinter folgten die Lowes-Zwillinge, Bassani und Vierge (7.), der im Rennen das Beste aus der Yamaha herausholte.

Bulega fuhr konstant die schnellsten Rundenzeiten und markierte in 1:29,168 min auch die schnellste Rennrunde. Nach 11 von 22 Runden führte der Ducati-Werkspilot um 2,9 sec – man hatte den 26-Jährigen deutlicher in der Führung erwartet. Doch Bulega zog seinen Job fehlerfrei durch und gewann mit 4,8 sec Vorsprung souverän.

Bei Halbzeit waren auch die übrigen Podestplätze bereits bezogen: Platz 2 sicherte sich Montella, Baldassarri wurde Dritter. Für die beiden Kundenpiloten sind es die ersten Podestplätze in der Superbike-Kategorie.

Die Bimota-Piloten kämpften in den Top-5

Hinter den Top-3 lieferte sich Bassani mit den Lowes-Brüdern einen spannenden Schlagabtausch. Zuerst führte Alex die Gruppe an, in der zweiten Rennhälfte übernahm der Italiener das Kommando und auch Sam konnte seinen Bruder hinter sich lassen. Bassani holte in den letzten Runden sogar noch auf den Drittplatzierten Baldassarri auf und wurde nur um 0,036 sec geschlagen Vierter.

Werbung

Werbung

BMW-Pilot Miguel Oliveira begeistert

BMW-Pilot Danilo Petrucci verlor beim Start und in den ersten Runden mehrere Positionen und lag nach fünf Runden 7 sec hinter der Spitze auf Platz 11. Bereits in Runde 8 bekam der Italiener aber Gesellschaft von seinem ROKiT-Teamkollegen Miguel Oliveira, der nach einem Sturz in der Superpole von ganz hinten gestartet war. Fortan kämpften die beiden BMW-Piloten mit Tarran Mackenzie (MGM Ducati) um den elften Platz – mit dem besseren Ende für Oliveira, der im letzten Renndrittel noch Alberto Surra und Garrett Gerloff überholte und Platz 8 eroberte – ein fantastisches Rennen des früheren MotoGP-Piloten! Petrucci wurde

Mit der einzigen Kawasaki fuhr Garrett Gerloff ein solides Rennen. Eine Platzierung in den Top-10 verlor der Texaner erst in den letzten Runden und wurde Elfter.

Nachdem Xavi Vierge, der das gesamte Rennen tapfer in den Top-10 mitkämpfte, in Runde 17 stürzte, wurde Andrea Locatelli bester Yamaha-Pilot. Der Italiener kreuzte mit 30 sec (!) Rückstand auf Platz 13 die Ziellinie.

Die Honda-Piloten erreichten auf den Plätzen 14 und 15 das Ziel.

Werbung

Werbung

Ergebnis Superbike-WM 2026, Phillip Island, Rennen 1:

Pos

Fahrer

Motorrad

Diff

1.

Nicolo Bulega(I)

Ducati

2.

Yari Montella(I)

Ducati

+ 4,776 sec

3.

Lorenzo Baldassarri(I)

Ducati

+ 6,147

4.

Axel Bassani(I)

Bimota

+ 6,183

5.

Sam Lowes(GB)

Ducati

+ 8,249

6.

Iker Lecuona(E)

Ducati

+ 12,549

7.

Alex Lowes(GB)

Bimota

+ 13,746

8.

Miguel Oliveira(P)

BMW

+ 20,610

9.

Alberto Surra(I)

Ducati

+ 21,663

10.

Danilo Petrucci(I)

BMW

+ 22,250

11.

Garrett Gerloff(USA)

Kawasaki

+ 22,267

12.

Tarran Mackenzie(GB)

Ducati

+ 22,724

13.

Andrea Locatelli(I)

Yamaha

+ 30,799

14.

Tetsuta Nagashima(J)

Honda

+ 35,308

15.

Ryan Vickers(GB)

Honda

+ 35,311

16.

Bahattin Sofuoglu(TR)

Yamaha

+ 59,515

17.

Mattia Rato(I)

Yamaha

+ > 1 min

18.

Remy Gardner(AUS)

Yamaha

+ > 1 min

-

Xavier Vierge(E)

Yamaha

-

Stefano Manzi(I)

Yamaha

-

Alvaro Bautista(E)

Ducati

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Super Pole

  3. 3. Freies Training

  4. Startaufstellung

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

32:56,857

1:29,168

25

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+4,776

1:29,437

20

03

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+6,147

1:29,558

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+6,183

1:29,498

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

22

+8,249

1:29,589

11

06

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+12,549

1:29,747

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+13,746

1:29,781

9

08

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+20,610

1:30,123

8

09

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+21,663

1:30,012

7

10

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+22,250

1:30,233

6

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien