Phillip Island: Pole-Position für Nico Bulega – Debakel für Oliveira (BMW)

Traumstart in die Supersport-WM-Saison: Philipp Öttl in Australien Zweiter
Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) setzte seine Dominanz im Qualifying der Superbike-WM in Australien fort. Während BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci Sechster wurde, erlebte Oliveira einen Albtraum.
Nach den beiden 45-minütigen freien Trainings am Freitag hatten die Fahrer der Superbike-WM am Samstagvormittag zusätzliche 20 min, um sich im FP3 final auf die Superpole nach dem Mittag vorzubereiten.
Den Freitag hatte Vizeweltmeister Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam mit 1:28,858 min dominiert, zur Halbzeit von FP3 führte der Italiener die Zeitenliste mit 1:28,638 min an. Bis dahin hatten auch die Bimota-Werksfahrer Axel Bassani und Alex Lowes sowie Garrett Gerloff auf der einzigen Kawasaki im Feld bereits die Bestmarke vom Freitag unterboten.
Bulega steigerte sich bis auf 1:28,302 min und war damit um 0,302 sec schneller als Ducati-Privatier Sam Lowes auf Platz 2 und gute 4/10 sec besser als das folgende Bimota-Duo.
Zum Vergleich: Den Polerekord hält Bulega seit 2024 mit 1:27,916 min, die schnellste Rennrunde drehte er im gleichen Jahr in 1:28,564 min.
Bulega ging als haushoher Favorit in die Superpole, ein traditionelles Qualifying über 15 Minuten mit sämtlichen Fahrern auf der Strecke. Die Superbike-Asse haben dafür extraweiche Hinterreifen von Einheitsausrüster Pirelli zur Verfügung.
Nach dem ersten Stint stand Bulega auf dem Zeitenmonitor mit 1:28,610 min zuoberst, gefolgt von den Ducati-Kollegen Montella und Sam Lowes sowie der Bimota-Paarung Axel Bassani und Alex Lowes. Auf Platz 6 lag BMW-Neuzugang Danilo Petrucci.
Zu Beginn des zweiten Stints steigerte sich Bulega auf 1:28,392 min und fuhr in der folgenden Runde sogar 1:28,244 min. Damit lag er 3 min vor Schluss unfassbare 0,632 sec vor dem Zweiten. In den letzten zwei Minuten schob sich das Feld enger zusammen, Bulegas Zeit knackte aber keiner. Der 26-Jährige eroberte seine neunte Pole-Position, die Ducati-Kollegen Montella und Sam Lowes komplettieren Reihe 1. In der zweiten Reihe stehen Alex Lowes und Bassani (beide Bimota) sowie Petrucci, Reihe 3 bilden Lorenzo Baldassarri (Ducati), Gerloff (Kawasaki) und Xavier Vierge (Yamaha).
Einen Albtraum erlebte Superbike-Newcomer Miguel Oliveira. Der Portugiese rutschte in seiner Einführungsrunde aus, brachte die M1000RR aber an die Box zurück. Weil das Bike nicht schnell genug repariert werden konnte, steht der BMW-Werksfahrer nach dem Qualifying ohne Rundenzeit da und muss deshalb das erste Rennen am Samstagnachmittag (Start 6 Uhr MEZ) sowie den Sprint am Sonntagvormittag vom letzten Startplatz aus bestreiten.
Ebenfalls weit hinter den Erwartungen blieb Alvaro Bautista: Während dessen Barni-Teamkollege Montella mit Startplatz 2 glänzte, steht der zweifache Champion mit über eine Sekunde Rückstand nur auf Grid-Position 12.
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:28,244 min
2.
Yari Montella (I)
Ducati
1:28,663
+ 0,419 sec
3.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:28,729
+ 0,485
4.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:28,943
+ 0,699
5.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:28,972
+ 0,728
6.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,049
+ 0,805
7.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,191
+ 0,947
8.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,237
+ 0,993
9.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,245
+ 1,001
10.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:29,287
+ 1,043
11.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:29,333
+ 1,089
12.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,363
+ 1,119
13.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,374
+ 1,130
14.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:29,435
+ 1,191
15.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:29,760
+ 1,516
16.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:29,969
+ 1,725
17.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:29,986
+ 1,742
18.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,380
+ 2,136
19.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,500
+ 2,256
20.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:30,977
+ 2,733
21.
Miguel Oliveira (P)
BMW
