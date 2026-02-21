Weiter zum Inhalt
Phillip Island: Pole-Position für Nico Bulega – Debakel für Oliveira (BMW)

Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) setzte seine Dominanz im Qualifying der Superbike-WM in Australien fort. Während BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci Sechster wurde, erlebte Oliveira einen Albtraum.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Im Qualifying: Nicolo Bulega gefolgt von Lorenzo Baldassarri
Foto: gold & goose
Nach den beiden 45-minütigen freien Trainings am Freitag hatten die Fahrer der Superbike-WM am Samstagvormittag zusätzliche 20 min, um sich im FP3 final auf die Superpole nach dem Mittag vorzubereiten.

Den Freitag hatte Vizeweltmeister Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam mit 1:28,858 min dominiert, zur Halbzeit von FP3 führte der Italiener die Zeitenliste mit 1:28,638 min an. Bis dahin hatten auch die Bimota-Werksfahrer Axel Bassani und Alex Lowes sowie Garrett Gerloff auf der einzigen Kawasaki im Feld bereits die Bestmarke vom Freitag unterboten.

Bulega steigerte sich bis auf 1:28,302 min und war damit um 0,302 sec schneller als Ducati-Privatier Sam Lowes auf Platz 2 und gute 4/10 sec besser als das folgende Bimota-Duo.

Zum Vergleich: Den Polerekord hält Bulega seit 2024 mit 1:27,916 min, die schnellste Rennrunde drehte er im gleichen Jahr in 1:28,564 min.

Nicolo Bulega war haushoher Favorit

Bulega ging als haushoher Favorit in die Superpole, ein traditionelles Qualifying über 15 Minuten mit sämtlichen Fahrern auf der Strecke. Die Superbike-Asse haben dafür extraweiche Hinterreifen von Einheitsausrüster Pirelli zur Verfügung.

Nach dem ersten Stint stand Bulega auf dem Zeitenmonitor mit 1:28,610 min zuoberst, gefolgt von den Ducati-Kollegen Montella und Sam Lowes sowie der Bimota-Paarung Axel Bassani und Alex Lowes. Auf Platz 6 lag BMW-Neuzugang Danilo Petrucci.

Von links: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega und Miguel Oliveira
Foto: gold & goose
Zu Beginn des zweiten Stints steigerte sich Bulega auf 1:28,392 min und fuhr in der folgenden Runde sogar 1:28,244 min. Damit lag er 3 min vor Schluss unfassbare 0,632 sec vor dem Zweiten. In den letzten zwei Minuten schob sich das Feld enger zusammen, Bulegas Zeit knackte aber keiner. Der 26-Jährige eroberte seine neunte Pole-Position, die Ducati-Kollegen Montella und Sam Lowes komplettieren Reihe 1. In der zweiten Reihe stehen Alex Lowes und Bassani (beide Bimota) sowie Petrucci, Reihe 3 bilden Lorenzo Baldassarri (Ducati), Gerloff (Kawasaki) und Xavier Vierge (Yamaha).

Katastrophenauftakt für Miguel Oliveira

Einen Albtraum erlebte Superbike-Newcomer Miguel Oliveira. Der Portugiese rutschte in seiner Einführungsrunde aus, brachte die M1000RR aber an die Box zurück. Weil das Bike nicht schnell genug repariert werden konnte, steht der BMW-Werksfahrer nach dem Qualifying ohne Rundenzeit da und muss deshalb das erste Rennen am Samstagnachmittag (Start 6 Uhr MEZ) sowie den Sprint am Sonntagvormittag vom letzten Startplatz aus bestreiten.

Ebenfalls weit hinter den Erwartungen blieb Alvaro Bautista: Während dessen Barni-Teamkollege Montella mit Startplatz 2 glänzte, steht der zweifache Champion mit über eine Sekunde Rückstand nur auf Grid-Position 12.

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,244 min

2.

Yari Montella (I)

Ducati

1:28,663

+ 0,419 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:28,729

+ 0,485

4.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:28,943

+ 0,699

5.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:28,972

+ 0,728

6.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,049

+ 0,805

7.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,191

+ 0,947

8.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,237

+ 0,993

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,245

+ 1,001

10.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,287

+ 1,043

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,333

+ 1,089

12.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,363

+ 1,119

13.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,374

+ 1,130

14.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:29,435

+ 1,191

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:29,760

+ 1,516

16.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:29,969

+ 1,725

17.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:29,986

+ 1,742

18.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,380

+ 2,136

19.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,500

+ 2,256

20.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:30,977

+ 2,733

21.

Miguel Oliveira (P)

BMW

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

25

1:29,101

02

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+0,253

03

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

25

+0,367

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

25

+0,381

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

25

+0,383

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

13

+0,457

07

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

25

+0,481

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

25

+0,556

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

26

+0,598

10

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

22

+0,705

