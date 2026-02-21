Phillip Island: Pole-Position für Nico Bulega – Debakel für Oliveira (BMW)

Nach den beiden 45-minütigen freien Trainings am Freitag hatten die Fahrer der Superbike-WM am Samstagvormittag zusätzliche 20 min, um sich im FP3 final auf die Superpole nach dem Mittag vorzubereiten.

Den Freitag hatte Vizeweltmeister Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam mit 1:28,858 min dominiert, zur Halbzeit von FP3 führte der Italiener die Zeitenliste mit 1:28,638 min an. Bis dahin hatten auch die Bimota-Werksfahrer Axel Bassani und Alex Lowes sowie Garrett Gerloff auf der einzigen Kawasaki im Feld bereits die Bestmarke vom Freitag unterboten.

Bulega steigerte sich bis auf 1:28,302 min und war damit um 0,302 sec schneller als Ducati-Privatier Sam Lowes auf Platz 2 und gute 4/10 sec besser als das folgende Bimota-Duo.

Zum Vergleich: Den Polerekord hält Bulega seit 2024 mit 1:27,916 min, die schnellste Rennrunde drehte er im gleichen Jahr in 1:28,564 min.

Nicolo Bulega war haushoher Favorit

Bulega ging als haushoher Favorit in die Superpole, ein traditionelles Qualifying über 15 Minuten mit sämtlichen Fahrern auf der Strecke. Die Superbike-Asse haben dafür extraweiche Hinterreifen von Einheitsausrüster Pirelli zur Verfügung.

Nach dem ersten Stint stand Bulega auf dem Zeitenmonitor mit 1:28,610 min zuoberst, gefolgt von den Ducati-Kollegen Montella und Sam Lowes sowie der Bimota-Paarung Axel Bassani und Alex Lowes. Auf Platz 6 lag BMW-Neuzugang Danilo Petrucci.

Von links: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega und Miguel Oliveira Foto: gold & goose Von links: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega und Miguel Oliveira © gold & goose

Zu Beginn des zweiten Stints steigerte sich Bulega auf 1:28,392 min und fuhr in der folgenden Runde sogar 1:28,244 min. Damit lag er 3 min vor Schluss unfassbare 0,632 sec vor dem Zweiten. In den letzten zwei Minuten schob sich das Feld enger zusammen, Bulegas Zeit knackte aber keiner. Der 26-Jährige eroberte seine neunte Pole-Position, die Ducati-Kollegen Montella und Sam Lowes komplettieren Reihe 1. In der zweiten Reihe stehen Alex Lowes und Bassani (beide Bimota) sowie Petrucci, Reihe 3 bilden Lorenzo Baldassarri (Ducati), Gerloff (Kawasaki) und Xavier Vierge (Yamaha).

Katastrophenauftakt für Miguel Oliveira

Einen Albtraum erlebte Superbike-Newcomer Miguel Oliveira. Der Portugiese rutschte in seiner Einführungsrunde aus, brachte die M1000RR aber an die Box zurück. Weil das Bike nicht schnell genug repariert werden konnte, steht der BMW-Werksfahrer nach dem Qualifying ohne Rundenzeit da und muss deshalb das erste Rennen am Samstagnachmittag (Start 6 Uhr MEZ) sowie den Sprint am Sonntagvormittag vom letzten Startplatz aus bestreiten.

Ebenfalls weit hinter den Erwartungen blieb Alvaro Bautista: Während dessen Barni-Teamkollege Montella mit Startplatz 2 glänzte, steht der zweifache Champion mit über eine Sekunde Rückstand nur auf Grid-Position 12.