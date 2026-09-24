Endspurt für Pirelli: Cremona das letzte Superbike-Wochenende in Italien

Noch drei Meetings, denn endet die Ära von Pirelli in der Superbike-WM – seit 2004 ist der italienische Reifenhersteller Alleinausrüster der seriennahen Weltmeisterschaft. Ab 2027 übernimmt Michelin, im Gegenzug wird Pirelli die MotoGP mit dem schwarzen Gold versorgen.

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Sicher verfügt Pirelli über genügend Konstruktionen, um die noch ausstehenden Rennwochenenden solide über die Bühne zu bringen. Doch offenbar möchte man sich nicht nachsagen lassen, dass man das Superbike-Engagement halbherzig auslaufen lässt: Für das zehnte Saisonmeeting auf dem Cremona Circuit bietet Pirelli den Fahrern eine neue Option.

«Wir werden eine neue supersofte Entwicklungslösung zur Verfügung stellen, den F0769. Diese Spezifikation verwendet dieselbe Mischung wie die Reifen der SCX-Reihe, verfügt jedoch über eine völlig neue Karkasse», kündigte Rennchef Giorgio Barbier an. «Sie wurde mit dem Ziel entwickelt, die Stabilität des Motorrads in der Kurve und beim Herausfahren aus der Kurve zu erhöhen und gleichzeitig ein hohes Maß an Konstanz über die gesamte Renndistanz aufrechtzuerhalten. Vor einem Jahr, als es sehr heiß war, entschieden sich fast alle Fahrer für den supersoften Entwicklungsreifen E0126. Dank der auf der Strecke erzielten Ergebnisse wurde diese Lösung in die Serie befördert. Es wird daher besonders interessant sein, das Verhalten des neuen F0769 im Vergleich zu einer bewährten Lösung zu bewerten.»

Auch wenn nach Cremona noch die Rennwochenenden in Estoril und Jerez anstehen, wird es für Pirelli ein besonderes Event sein. «Es ist das letzte Rennen in Italien am Ende einer 23-jährigen Geschichte als alleiniger Reifenlieferant der Superbike-Weltmeisterschaft. Um diesen wichtigen Meilenstein zu feiern, werden wir eine eigene Tribüne für unsere Mitarbeiter einrichten, denen wir unseren Dank für ihren wesentlichen Beitrag zum Erfolg dieser Reise aussprechen möchten.»

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