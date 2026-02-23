Platz 6 als bestes Finish: Garrett Gerloff (30) lobt Kawasaki-Fortschritt

Supersport-WM • Neu
Das erste Meeting der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island diente Garrett Gerloff auch zur Standortbestimmung der neuen ZX-10RR. Der Kawasaki-Pilot spricht von einer deutlichen Verbesserung.
Weil Garrett Gerloff wie alle Superbike-Piloten bei den Wintertests kaum zum Fahren kam, konnte der Texaner die Vorteile der neuen Aerodynamik seiner Kawasaki ZX-10RR nicht wirklich herausfinden. Der Saisonauftakt auf Phillip Island diente daher auch einer Standortbestimmung, wo man im Vergleich zur Konkurrenz steht.
Das Ergebnis überraschte: Nach Donington Park 2025 war Phillip Island das bisher beste Superbike-Wochenende von Gerloff mit Kawasaki, Platz 6 im Superpole-Race sein bestes Finish mit Kawasaki und in zwei von drei Rennen brachte Gerloff das beste japanische Motorrad ins Ziel.
Als WM-Zwölfter fuhr der US-Amerikaner zudem drei WM-Punkte mehr ein als Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli. «Ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Motorrad insgesamt einen großen Schritt nach vorn gemacht haben», stellte Gerloff zufrieden fest.
Von Startplatz 8 wurde der Kawasaki-Pilot im ersten Lauf Elfter. «Ich fühlte mich gut auf dem Motorrad und ich fühle mich gut im Team. Nur am Ende des Rennens bekam ich etwas Probleme mit den Reifen», erklärte Gerloff, der im verregneten zweiten Lauf Platz 10 eroberte. «Das Wetter war verrückt. Im Vergleich zu Samstag war ich mit dem Ergebnis viel zufriedener. Vor allem bin ich mit unserer Leistung im Superpole-Race zufrieden. Ich habe im Regen mein Bestes gegeben und mich anfangs hervorragend gefühlt. Als dann mein Tempo nachließ und alle anderen immer schneller wurden, hatte ich immer mehr Probleme mit dem Motorrad. Ich habe versucht, mitzuhalten, aber es ist mir nicht gelungen. Wir haben es in die Top-10 geschafft, damit sind wir vorerst zufrieden.»
