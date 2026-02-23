Platz 6 als bestes Finish: Garrett Gerloff (30) lobt Kawasaki-Fortschritt

Weil Garrett Gerloff wie alle Superbike-Piloten bei den Wintertests kaum zum Fahren kam, konnte der Texaner die Vorteile der neuen Aerodynamik seiner Kawasaki ZX-10RR nicht wirklich herausfinden. Der Saisonauftakt auf Phillip Island diente daher auch einer Standortbestimmung, wo man im Vergleich zur Konkurrenz steht.

Von Startplatz 8 wurde der Kawasaki-Pilot im ersten Lauf Elfter. «Ich fühlte mich gut auf dem Motorrad und ich fühle mich gut im Team. Nur am Ende des Rennens bekam ich etwas Probleme mit den Reifen», erklärte Gerloff, der im verregneten zweiten Lauf Platz 10 eroberte. «Das Wetter war verrückt. Im Vergleich zu Samstag war ich mit dem Ergebnis viel zufriedener. Vor allem bin ich mit unserer Leistung im Superpole-Race zufrieden. Ich habe im Regen mein Bestes gegeben und mich anfangs hervorragend gefühlt. Als dann mein Tempo nachließ und alle anderen immer schneller wurden, hatte ich immer mehr Probleme mit dem Motorrad. Ich habe versucht, mitzuhalten, aber es ist mir nicht gelungen. Wir haben es in die Top-10 geschafft, damit sind wir vorerst zufrieden.»