Portimão-Test, Montag: Der Superbike-WM bleibt das Pech treu – wieder Regen

Nur am Vormittag konnten sich die Superbike-Asse beim zweitägigen Portimão-Test über eine trockene Piste freuen. Es blieb bei der Montagsbestzeit von Alex Lowes (Bimota).

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alex Lowes fuhr am Montagvormittag die schnellste Rundenzeit
Alex Lowes fuhr am Montagvormittag die schnellste Rundenzeit
Foto: GeeBee Images
Alex Lowes fuhr am Montagvormittag die schnellste Rundenzeit
© GeeBee Images

Es bleibt dabei: Die Superbike-WM hat bei Tests einfach kein Glück mit dem Wetter. Nachdem die Wintertests in Jerez und Portimão im Januar nicht nur sprichwörtlich ins Wasser fielen, freuten sich die Teams und Fahrer auf schöneres Wetter im März – aber am ersten Testtag blieb die portugiesische Rennstrecke nur am Vormittag trocken. Die Wolken wurden dunkler, dichter, und kurz vor der Mittagspause setzte leichter Regen ein.

So standen am Nachmittag auf dem anspruchsvollen Autódromo Internacional do Algarve die Räder still. 1,5 Stunden vor dem Ende schickte BMW seinen Testfahrer Michael van der Mark für eine Besichtigungsrunde auf die Piste. Nachdem der Niederländer seinen Eindruck geschildert hatte, schwang sich auch Miguel Oliveira in den Sattel seiner M1000RR.

Als dann zudem Supersport-Pilot Philipp Öttl den Testbetrieb wieder aufnahm, wagten sich weitere Fahrer auf die Strecke. Aber egal ob Remy Gardner (Yamaha), Iker Lecuona (Ducati) oder Jonathan Rea (Honda): Die Rundenzeiten waren sechs bis acht Sekunden langsamer als am Vormittag. Nach wenigen Runden wurde es wieder ruhig auf der 4592 Meter langen Piste.

Erst gegen Testende wurde die Ideallinie trocken

Der wenige Fahrbetrieb reichte aus, um eine schmale Ideallinie trockener werden zu lassen. 45 Minuten vor dem Ende fuhr van der Mark eine 1:43 min, womit der BMW-Tester nur noch zwei Sekunden langsamer war. Dennoch ließen sich nur wenige Teilnehmer dazu motivieren, sich auf die Motorräder zu setzen – die limitierten Testtage sind auch ein Grund dafür.

Das änderte sich in den letzten zehn Minuten: Alex Lowes, Axel Bassani (Bimota), Danilo Petrucci (BMW), Xavi Vierge (Yamaha) und Andrea Locatelli (Yamaha) gesellten sich zu van der Mark, der am Nachmittag die meisten Runde fuhr.

Es blieb aber bei der Tagesbestzeit von Alex Lowes in 1:40,622 min. Der Bimota-Pilot war damit 1,2 sec langsamer als der Rundenrekord von Toprak Razgatlioglu (BMW) aus dem vergangenen Jahr. Auf Platz 2 folgt Nicolo Bulega, der am Vormittag in Kurve 14 gestürzt war und dabei seine Ducati V4R ordentlich ramponierte. Der Italiener blieb unverletzt.

Ducati-Privatier Sam Lowes, der sich beim Saisonauftakt bei seinem Sturz im zweiten Lauf eine Handgelenksverletzung zugezogen hatte, fuhr trotz Schmerzen 19 Runden und ließ sich die drittbeste Zeit notieren – nur 0,001 sec langsamer als Bulega. Oliveira und Iker Lecuona (Ducati) komplettieren die Top-5.

Zeiten Superbike-Test in Portimao, 9. März:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:40,622 min

2.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:41,154

+ 0,532 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:41,155

+ 0,533

4.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:41,355

+ 0,733

5.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:41,382

+ 0,760

6.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:41,422

+ 0,800

7.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:41,494

+ 0,872

8.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:41,554

+ 0,932

9.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:41,732

+ 1,110

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:42,092

+ 1,470

11.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:42,292

+ 1,670

12.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:42,434

+ 1,812

13.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:42,546

+ 1,924

14.

Tomy Bridewell (GB)

Ducati

1:42,665

+ 2,043

15.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:42,667

+ 2,045

16.

Kyle Ryde (GB)

BSB Yamaha

1:43,177

+ 2,555

17.

Philipp Öttl (D)

SSP Ducati

1:45,179

+ 4,557

