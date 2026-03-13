Portimão-Test, Tag 3, 14 Uhr: BMW stark verbessert – Miguel Oliveira vorn

Superbike WM • Neu
Danilo Petrucci (BMW): «Schritt für Schritt machen wir Fortschritte»
Der Portimão-Test geht am Freitag ohne die Superbike-Werksteams von Ducati und Honda weiter. Nach drei Stunden führt BMW-Pilot Miguel Oliveira vor Alex Lowes (Bimota).
Für Bimota, BMW und Yamaha ist es ein Segen, dass sich das Wetter im südlichsten Zipfel Portugals beruhigt hat und am Freitag einen normalen Testbetrieb erlaubt. Denn durch die verregneten Wintertest haben die Teams nicht nur Rückstand in der Entwicklung der Motorräder, sondern sie können sich auch auf den Europaauftakt in Portimão Ende März vorbereiten. Ein Vorteil, den Ducati – abgesehen von Kundenpilot Sam Lowes (MarcVDS) – und Honda nicht haben werden.
Das Autódromo Internacional do Algarve ist von 10 bis 17 Uhr Ortszeit geöffnet (11 bis 18 Uhr MEZ) und die Sonne scheint von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Nach anfänglicher Führung von Alex Lowes (Bimota) übernahm nach knapp zwei Stunden zuerst dessen Zwillingsbruder Sam, anschließend Miguel Oliveira (BMW) die Führung in der Zeitenliste.
Um 14 Uhr MEZ – also nach drei Stunden – liegt der Umsteiger aus der MotoGP mit seiner M1000RR weiterhin unverändert in 1:40,865 min auf Platz 1. Damit ist der Portugiese 0,243 sec langsamer als Alex Lowes (Bimota) am trockenen Montagvormittag. Zur Orientierung: Den Rundenrekord stellte im vergangenen Jahr Toprak Razgatlioglu auf BMW in 1:39,441 min auf.
Bisher fleißigster Teilnehmer ist BMW-Tester Michael van der Mark, der bereits 46 Runden auf der 4,6 km langen Piste abgespult hat. Bei den Stammfahrern hat Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli mit 42 Runden die Nase vorn.
Aktuell ist die Session wegen eines Zwischenfalls in Kurve 15 unterbrochen.
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:40,865 min
2.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:40,948
+ 0,083 sec
3.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:40,958
+ 0,093
4.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:41,056
+ 0,191
5.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:41,126
+ 0,261
6.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:41,218
+ 0,353
7.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:41,225
+ 0,360
8.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:41,746
+ 0,881
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