Portimao, FP1: Nur Ducati und Bimota in den Top-6 – dann kommt Kawasaki

Die Wintertests in Jerez und Portimao waren geprägt von miesem Wetter, die Asse der Superbike-WM drehten nur wenige Runden auf trockener Strecke. Zum Europa-Auftakt präsentiert sich die Algarve von ihrer Sonnenseite: Für das ganze Wochenende ist schönstes Frühlingswetter mit Temperaturen von 20 Grad Celsius und mehr vorhergesagt.

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Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.20 Uhr Ortszeit, Portimao liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, hatte es angenehme 19 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 32 Grad.

Bimota-Werksfahrer Alex Lowes sorgte nach sieben Minuten mit 1:40,442 min für die erste nennenswerte Bestzeit und lag damit über eine Sekunde vor dem Zweiten. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2025 mit 1:39,081 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im selben Jahr im Sprint in 1:39,441 min.

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Sam Lowes 0,004 sec vor Nicolo Bulega

Lowes’ Bestzeit blieb bis 4 min vor Ende unangetastet, dann katapultierte sich WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit 1:40,291 min an die Spitze. Wenige Sekunden vor Schluss wurde der Italiener von Ducati-Privatier Sam Lowes (Marc VDS Ducati) um 0,004 sec unterboten, auf Platz 3 landete dessen Zwilling Alex.

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