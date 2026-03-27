Portimao, FP1: Nur Ducati und Bimota in den Top-6 – dann kommt Kawasaki
Ducati-Privatier Sam Lowes aus dem Team Marc VDS verblüffte im FP1 der Superbike-WM in Portimao am Freitagvormittag mit der Bestzeit. Fünf der sechs Hersteller schafften es in die Top-9.
Die Wintertests in Jerez und Portimao waren geprägt von miesem Wetter, die Asse der Superbike-WM drehten nur wenige Runden auf trockener Strecke. Zum Europa-Auftakt präsentiert sich die Algarve von ihrer Sonnenseite: Für das ganze Wochenende ist schönstes Frühlingswetter mit Temperaturen von 20 Grad Celsius und mehr vorhergesagt.
Das Honda-Werksteam muss weiterhin auf den
Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.20 Uhr Ortszeit, Portimao liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, hatte es angenehme 19 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 32 Grad.
Bimota-Werksfahrer Alex Lowes sorgte nach sieben Minuten mit 1:40,442 min für die erste nennenswerte Bestzeit und lag damit über eine Sekunde vor dem Zweiten. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2025 mit 1:39,081 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im selben Jahr im Sprint in 1:39,441 min.
Sam Lowes 0,004 sec vor Nicolo Bulega
Lowes’ Bestzeit blieb bis 4 min vor Ende unangetastet, dann katapultierte sich WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit 1:40,291 min an die Spitze. Wenige Sekunden vor Schluss wurde der Italiener von Ducati-Privatier Sam Lowes (Marc VDS Ducati) um 0,004 sec unterboten, auf Platz 3 landete dessen Zwilling Alex.
Es folgen Iker Lecuona, Yari Montella (beide Ducati), der WM-Zweite Axel Bassani (Bimota), Garrett Gerloff (Kawasaki), Xavier Vierge (Yamaha), Danilo Petrucci (BMW) und Alvaro Bautista (Ducati) in den Top-10. Lokalheld Miguel Oliveira (BMW) verliert als Elfter lediglich 0,776 sec, Johnny Rea (+1,620 sec) wurde 17. Honda schaffte es als einziger der sechs Hersteller nicht in die Top-9.
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