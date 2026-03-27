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Portimao, FP1: Nur Ducati und Bimota in den Top-6 – dann kommt Kawasaki

Ducati-Privatier Sam Lowes aus dem Team Marc VDS verblüffte im FP1 der Superbike-WM in Portimao am Freitagvormittag mit der Bestzeit. Fünf der sechs Hersteller schafften es in die Top-9.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: gold & goose
Sam Lowes
© gold & goose

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Die Wintertests in Jerez und Portimao waren geprägt von miesem Wetter, die Asse der Superbike-WM drehten nur wenige Runden auf trockener Strecke. Zum Europa-Auftakt präsentiert sich die Algarve von ihrer Sonnenseite: Für das ganze Wochenende ist schönstes Frühlingswetter mit Temperaturen von 20 Grad Celsius und mehr vorhergesagt.

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Das Honda-Werksteam muss weiterhin auf den verletzten Jake Dixon verzichten, statt dem Engländer fährt Edeltester Jonathan Rea. Andere Fahrer wie Stefano Manzi, Remy Gardner, Sam Lowes oder Somkiat Chantra sind rekonvaleszent, im Hinterland von Portimao aber dabei. Erstmals am Start ist das Team Advocates Ducati mit dem Engländer Tommy Bridewell.

Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.20 Uhr Ortszeit, Portimao liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, hatte es angenehme 19 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 32 Grad.

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Bimota-Werksfahrer Alex Lowes sorgte nach sieben Minuten mit 1:40,442 min für die erste nennenswerte Bestzeit und lag damit über eine Sekunde vor dem Zweiten. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2025 mit 1:39,081 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im selben Jahr im Sprint in 1:39,441 min.

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Sam Lowes 0,004 sec vor Nicolo Bulega

Lowes’ Bestzeit blieb bis 4 min vor Ende unangetastet, dann katapultierte sich WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit 1:40,291 min an die Spitze. Wenige Sekunden vor Schluss wurde der Italiener von Ducati-Privatier Sam Lowes (Marc VDS Ducati) um 0,004 sec unterboten, auf Platz 3 landete dessen Zwilling Alex.

Es folgen Iker Lecuona, Yari Montella (beide Ducati), der WM-Zweite Axel Bassani (Bimota), Garrett Gerloff (Kawasaki), Xavier Vierge (Yamaha), Danilo Petrucci (BMW) und Alvaro Bautista (Ducati) in den Top-10. Lokalheld Miguel Oliveira (BMW) verliert als Elfter lediglich 0,776 sec, Johnny Rea (+1,620 sec) wurde 17. Honda schaffte es als einziger der sechs Hersteller nicht in die Top-9.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

13

1:40,287

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

+0,004

03

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

17

+0,155

04

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

16

+0,376

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

15

+0,493

06

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

16

+0,502

07

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

15

+0,664

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

+0,688

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

16

+0,736

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

15

+0,759

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