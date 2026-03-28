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Portimao, FP3: Lecuona kratzt an Topraks Rundenrekord, BMW in den Top-3!

Ducati-Werkspilot Iker Lecuona holte sich bei der Superbike-WM in Portimao die FP3-Bestzeit. Miguel Oliveira brachte BMW in die Top-3, verletzte nach einem Sturz aber das Reglement.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Iker Lecuona fuhr im FP3 die Bestzeit
Iker Lecuona fuhr im FP3 die Bestzeit
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona fuhr im FP3 die Bestzeit
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Der Samstag begann für die 22 Piloten der Superbike-WM mit dem dritten freien Training. Die 20-minütige Session startete leicht verspätet. Auf der Zielgeraden wurde mit Laubbläsern das Bindemittel verteilt, das auf Grund einer Ölspur eingesetzt werden musste. Bei strahlendem Sonnenschein schaltete die Ampel schließlich um 9:48 Uhr Ortszeit auf Grün.

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Sam Lowes war am Freitag der Schnellste und umrundete den Grand-Prix-Kurs in 1:39,941 min. Tommy Bridewell erlebte einen holprigen Start in die Session. Nach gut drei Minuten verzeichnete der ehemalige BSB-Champion einen Sturz, konnte seine leicht beschädigte Ducati aber an die Box zurückbringen.

Nicolo Bulega zwischenzeitlich vorn

Zur Halbzeit des FP3 führte Nicolo Bulega die Wertung mit einer 1:40,100er-Runde an. Bimota-Pilot Alex Lowes lag in Schlagdistanz, zu Alvaro Bautista auf der dritten Position klaffte bereits eine Lücke von einer halben Sekunde. Erfreulich: Auch BMW-Neuzugang Danilo Petrucci mischte in den Top-5 mit und lag auf der vierten Position.

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Nicolo Bulega geht als Favorit in die Portimao-Rennen
Nicolo Bulega geht als Favorit in die Portimao-Rennen
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega geht als Favorit in die Portimao-Rennen
© Gold & Goose

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Nach 14 Minuten übernahm Sam Lowes die Führung. Der Brite fuhr als erster Pilot unter 1:40 min und markierte die beste Zeit des Wochenendes. Wenig später schob sich Yamaha-Neuzugang Xavi Vierge auf die zweite Position. Mit dem weichen Reifen gelang Vierge eine 1:39,893er-Zeit – eine positive Überraschung nach dem durchwachsenen Auftakt am Freitag.

Oliveira: Sturz nach Fabelrunde

Eine Reihe von Fahrern ging in der Schlussphase mit weichen Reifen auf Zeitenjagd. Barni-Pilot Yari Montella übernahm vier Minuten vor Ende die Führung und schraubte die Bestzeit auf 1:39,747 min herunter. Das letzte Wort war aber noch nicht gesprochen. Miguel Oliveira behauptete sich einige Sekunden an der Spitze, bevor Iker Lecuona in 1:39,186 min am Rundenrekord von Toprak Razgatlioglu aus dem Vorjahr kratzte.

Oliveira kam bei seiner zweiten fliegenden Runde zu Sturz und sorgte in Kurve 5 für gelbe Flaggen. Bereits am Freitag kam es in der Bergab-Linkskurve zu zahlreichen Stürzen. Oliveira setzte die Session nach dem Sturz fort und verletzte damit das Reglement, das nach einem Sturz in einer Trainingssitzung eine Rückkehr an die Box vorschreibt.

Lecuonas Bestzeit blieb ungefährdet. Montella steigerte sich beim finalen Versuch minimal und behauptete sich auf der zweiten Position vor Lokalmatador Oliveira. WM-Leader Bulega folgte auf der vierten Position vor Sam Lowes. Vierge wurde bis auf die sechste Position durchgereicht. Alvaro Bautista, Alex Lowes, Garrett Gerloff und Tarran Mackenzie komplettierten die Top-10.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

8

1:39,186

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

7

+0,419

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

8

+0,436

04

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

10

+0,609

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

8

+0,632

06

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

9

+0,707

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

9

+0,820

08

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

11

+0,988

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

8

+1,062

10

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

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MGM Optical Express Racing

95

8

+1,064

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