Portimão, Sprint: Nicolò Bulega (Ducati) dominiert vor Lecuona und Oliveira

Das Superpole-Race über nur 10 Runden auf dem Autódromo Internacional do Algarve fand bei Sonnenschein und angenehmen 20 Grad Celsius statt. Dass die Piloten nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus.

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Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach dem Qualifying. Aus Reihe 1 gingen die Ducati-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona sowie Privatier Yari Montella ins Rennen. Auf der vierten Position lauerte Lokalmatador und BMW-Ass Miguel Oliveira, der am Samstag als Dritter auf das Podest gebraust war. Bester Yamaha-Pilot war Xavi Vierge als Sechster.

Bulega gewann den Start und preschte sofort vorn weg, dahinter reihten sich zunächst Oliveira, Montella und Alex Lowes (Bimota) ein. Lecuona hatte einen schlechten Start und fiel auf Platz 6 zurück.

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Nach Runde 1 führte Bulega vor Oliveira, Lowes und Lecuona. Sam Lowes (Ducati) auf Platz 5 lag bereits 1,8 sec zurück. Der Engländer wurde zu Beginn der zweiten Runde von Montella und Xavier Vierge (Yamaha) aufgeschnupft. Jonathan Rea (Honda) lag als 16. weit außerhalb der Punkteränge und bekam später noch eine Zeitstrafe aufgebrummt, weil in der Startaufstellung noch an seinem Motorrad gearbeitet wurde – nur Platz 18 für den Rekordweltmeister.

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Mit jeder Runde kam Bulega besser in Schwung und mit der schnellsten Rennrunde in 1:39,107 min führte der Italiener nach vier Runden um 1,7 sec vor Oliveira, dem Lecuona und Alex Lowes im Nacken saßen. Die Top-9 komplettierten Sam Lowes, Vierge, Axel Bassani (Bimota) und Lorenzo Baldassarri (Ducati).

Lecuona hatte keine Mühe, Oliveira auf der langen Geraden aus dem Windschatten zu überholen – abschütteln ließ sich der BMW-Pilot jedoch nicht so einfach! Der Dreikampf um die Podestplätze blieb zunächst offen. Erst zwei Runden vor dem Ende konnte der Portugiese den Speed des Ducati-Piloten nicht mehr mitgehen und konzentrierte sich darauf, Platz 3 gegen Alex Lowes abzusichern.

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Mit Bulega, Lecuona und Oliveira waren die Top-3 letztlich identisch mit dem ersten Lauf und auch Alex Lowes (4.) und Sam Lowes (5.) wiederholten ihr Finish vom Samstag. Die Top-9 komplettierten Montella, Vierge, Bassani und Álvaro Bautista (Ducati).