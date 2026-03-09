Portimão-Test, Tag 1, 14 Uhr: Bimota-Führung vor zwei Ducati und einer BMW

Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen?
Der Portimao-Test am Montag und Dienstag dieser Woche steht wettertechnisch unter einem besseren Stern als beim Wintertest im Januar. Es ziehen zwar Wolken über die Rennstrecke und mit 14 Grad Celsius ist es nicht übertrieben warm, die Rennstrecke ist jedoch trocken und insgesamt erlauben die Bedingungen solide Testarbeit.
Das Autódromo Internacional do Algarve ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet, was MEZ 11 bis 18 Uhr entspricht. Die Werksteams von Bimota (Xavi Fores), BMW (Michael van der Mark) und Honda (Jonathan Rea) haben neben ihren offiziellen Piloten auch ihre Testfahrer dabei. In der ersten Stunde fuhren bereits 15 Teilnehmer mindestens für einen Funktionstest auf die Piste. Phillip-Island-Dominator Nicolò Bulega (Ducati) führte in 1:41,154 min um über 0,7 sec vor Markenkollegen Sam Lowes und Alex Lowes (Bimota) die Zeitenliste an. Zur Orientierung: Den Rundenrekord stellte im vergangenen Jahr Toprak Razgatlioglu auf BMW in 1:39,441 min auf.
Wie zum Beweis seiner Fitness spulte Somkiat Chantra bis dahin die meisten Runden ab. Der Thailänder, der wegen einer Trainingsverletzung das Meeting auf Phillip Island verpasst hatte, ließ sich nach 18 Runden mit seiner Honda eine 1:43,398 min notieren.
Alex Lowes (Bimota) fährt auf Platz 1 – Nicolo Bulega (Ducati) stürzte Bulega führte lange Zeit unverändert, bis Alex Lowes um 12:42 Uhr eine schnelle Zeit von 1:40,622 min in den Asphalt brannte. Als der Bimota-Pilot in die Boxengasse einbog, fuhr der Ducati-Werkspilot am anderen Ende wieder auf die Piste. Doch im dritten Sektor stürzte der Italiener und die Session wurde für acht Minuten unterbrochen. Erfreulich die Performance von BMW-Pilot Miguel Oliveira, der mit 0,7 sec auf Platz 4 lag.
Mittlerweile drehte auch Tommy Bridewell vom neuen Superbike-Team Advocates Racing erste Runden. Der Brite lag mit 2 sec Rückstand aber noch am unteren Ende der Zeitenliste.
Durchaus bemerkenswert Jonathan Rea, der bei seinem zweiten Einsatz auf der CBR1000RR-R überschaubare 1,1 sec Rückstand hatte. Bester Yamaha-Pilot um 14 Uhr MEZ ist Remy Gardner vom Junior-Team Giansanti Racing mit 1,5 sec Rückstand. Zeiten Superbike-Test in Portimao, 9. März, 14 Uhr:
