Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Portimão-Test, Tag 1, 14 Uhr: Bimota-Führung vor zwei Ducati und einer BMW
Bei Halbzeit des ersten Testtages in Portimão fuhr Bimota-Pilot Alex Lowes die bisher schnellste Runde. Superbike-Leader Nicolò Bulega (Ducati) sorgte für rote Flaggen.
Superbike WM
Alex LowesAlex LowesFoto: GeeBee Images
Alex Lowes© GeeBee Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Der Portimao-Test am Montag und Dienstag dieser Woche steht wettertechnisch unter einem besseren Stern als beim Wintertest im Januar. Es ziehen zwar Wolken über die Rennstrecke und mit 14 Grad Celsius ist es nicht übertrieben warm, die Rennstrecke ist jedoch trocken und insgesamt erlauben die Bedingungen solide Testarbeit.
Werbung
Werbung
Das Autódromo Internacional do Algarve ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet, was MEZ 11 bis 18 Uhr entspricht. Die Werksteams von Bimota (Xavi Fores), BMW (Michael van der Mark) und Honda (Jonathan Rea) haben neben ihren offiziellen Piloten auch ihre Testfahrer dabei. In der ersten Stunde fuhren bereits 15 Teilnehmer mindestens für einen Funktionstest auf die Piste. Phillip-Island-Dominator Nicolò Bulega (Ducati) führte in 1:41,154 min um über 0,7 sec vor Markenkollegen Sam Lowes und Alex Lowes (Bimota) die Zeitenliste an. Zur Orientierung: Den Rundenrekord stellte im vergangenen Jahr Toprak Razgatlioglu auf BMW in 1:39,441 min auf.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Wie zum Beweis seiner Fitness spulte Somkiat Chantra bis dahin die meisten Runden ab. Der Thailänder, der wegen einer Trainingsverletzung das Meeting auf Phillip Island verpasst hatte, ließ sich nach 18 Runden mit seiner Honda eine 1:43,398 min notieren.
Werbung
Werbung
Alex Lowes (Bimota) fährt auf Platz 1 – Nicolo Bulega (Ducati) stürzte Bulega führte lange Zeit unverändert, bis Alex Lowes um 12:42 Uhr eine schnelle Zeit von 1:40,622 min in den Asphalt brannte. Als der Bimota-Pilot in die Boxengasse einbog, fuhr der Ducati-Werkspilot am anderen Ende wieder auf die Piste. Doch im dritten Sektor stürzte der Italiener und die Session wurde für acht Minuten unterbrochen. Erfreulich die Performance von BMW-Pilot Miguel Oliveira, der mit 0,7 sec auf Platz 4 lag.
Mittlerweile drehte auch Tommy Bridewell vom neuen Superbike-Team Advocates Racing erste Runden. Der Brite lag mit 2 sec Rückstand aber noch am unteren Ende der Zeitenliste.
Durchaus bemerkenswert Jonathan Rea, der bei seinem zweiten Einsatz auf der CBR1000RR-R überschaubare 1,1 sec Rückstand hatte. Bester Yamaha-Pilot um 14 Uhr MEZ ist Remy Gardner vom Junior-Team Giansanti Racing mit 1,5 sec Rückstand. Zeiten Superbike-Test in Portimao, 9. März, 14 Uhr:
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:40,622 min
2.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:41,154
+ 0,532 sec
3.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:41,155
+ 0,533
4.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:41,355
+ 0,733
5.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:41,382
+ 0,760
6.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:41,422
+ 0,800
7.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:41,494
+ 0,872
8.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:41,554
+ 0,932
9.
Jonathan Rea (GB)
Honda
1:41,732
+ 1,110
10.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:42,092
+ 1,470
11.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:42,292
+ 1,670
12.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:42,434
+ 1,812
13.
Somkiat Chantra (T)
Honda
1:42,546
+ 1,924
14.
Tomy Bridewell (GB)
Ducati
1:42,665
+ 2,043
15.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:42,667
+ 2,045
16.
Kyle Ryde (GB)
BSB Yamaha
1:43,177
+ 2,555
17.
Philipp Öttl (D)
SSP Ducati
1:45,179
+ 4,557
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
62
2
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
42
3
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
26
4
Lorenzo Baldassarri
Team GoEleven
25
5
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
6
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
19
7
Tarran Mackenzie
MGM BONOVO Racing
17
8
Miguel Oliveira
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
17
9
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
16
10
Sam Lowes
Elf Marc VDS Racing Team
16
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM