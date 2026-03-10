Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Portimão-Test, Tag 2, 13 Uhr: Räder der Superbikes stehen still – Regen!

Obwohl die Rennstrecke in Portimão seit 10 Uhr Ortszeit geöffnet ist, wagte sich noch kein Superbike-Pilot auf die Piste. Es regnet, die Rennstrecke ist komplett nass.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Regen in Portimao
Regen in Portimao
Foto: Gold & Goose
Regen in Portimao
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Am frühen Morgen waren die Aussichten auf einen Testtag bei schönem Wetter trübe: Aus dunklen Wolken über dem Autódromo Internacional do Algarve regnete es heftig, die gesamte Rennstrecke war nass. In den nächsten Stunden klarte es jedoch auf und die Sonne ließ sich gelegentlich blicken – und nährte die Hoffnung.

Werbung

Werbung

Doch als die Piste um 10 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) für den Testbetrieb geöffnet wurde, gab es weiterhin viele Pfützen und feuchte Stellen auf dem Asphalt – die Superbike-Asse verzichteten dankend und blieben in ihren Boxen – und das ist zwei Stunden später immer noch der Status quo, denn es hat erneut geregnet!

Frustriert warten die Werkspiloten von BMW, Bimota, Ducati, Honda und Yamaha nebst den Testfahrern auf bessere Bedingungen. Was jedoch droht, ist ein weiterer Superbike-Test, der aufgrund des Wetters als Zeit- und Geldverschwendung abgehakt werden muss.

Empfehlungen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien