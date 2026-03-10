Portimão-Test, Tag 2, 13 Uhr: Räder der Superbikes stehen still – Regen!

Am frühen Morgen waren die Aussichten auf einen Testtag bei schönem Wetter trübe: Aus dunklen Wolken über dem Autódromo Internacional do Algarve regnete es heftig, die gesamte Rennstrecke war nass. In den nächsten Stunden klarte es jedoch auf und die Sonne ließ sich gelegentlich blicken – und nährte die Hoffnung.

Doch als die Piste um 10 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) für den Testbetrieb geöffnet wurde, gab es weiterhin viele Pfützen und feuchte Stellen auf dem Asphalt – die Superbike-Asse verzichteten dankend und blieben in ihren Boxen – und das ist zwei Stunden später immer noch der Status quo, denn es hat erneut geregnet!

Frustriert warten die Werkspiloten von BMW, Bimota, Ducati, Honda und Yamaha nebst den Testfahrern auf bessere Bedingungen. Was jedoch droht, ist ein weiterer Superbike-Test, der aufgrund des Wetters als Zeit- und Geldverschwendung abgehakt werden muss.