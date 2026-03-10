Weiter zum Inhalt
Portimão-Test, Tag 2: Teams und Fahrer sauer – Diskussionen statt Test

Angesichts des verregneten zweiten Testtags der Superbike-WM 2026 in Portimão bekamen auch Teamchefs mit sonnigem Gemüt schlechte Laune. Nur wenige Piloten wagten sich auf die Rennstrecke.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Tommy Bridewell auf der Werks-Ducati
Tommy Bridewell auf der Werks-Ducati
Foto: GeeBee Images
Tommy Bridewell auf der Werks-Ducati
© GeeBee Images

Das war eine magere Ausbeute: Für 14 Stunden war das Autódromo Internacional do Algarve am 9. und 10. März für die angereisten Superbike-Teams geöffnet, doch nur für etwa drei Stunden war die portugiesische Rennstrecke trocken und erlaubte seriöse Tests.

Obwohl die Vorhersage andersherum lautete, war Dienstag der bedeutend schlechtere Tag. Am frühen Morgen hatte es geregnet, im Laufe des Vormittags erneut und am Nachmittag ohnehin. Um 13:30 Uhr wagte sich Tommy Bridewell (Ducati) für einen Funktionstest auf die Piste, wenig später folgte Philipp Öttl (Ducati). Die Rundenzeiten waren aber 30 sec über dem Rundenrekord. Um 15 Uhr (16 Uhr MEZ) hatten der Bayer und der Brite lediglich 20 bzw. 17 Runden gefahren.

Bei noch 1,5 Stunden gelang Bridewell, der auch ein Werksmotorrad von Aruba.it fuhr, in 1:58,820 min die erste Runde unter 2 min. Zur Orientierung: Den Rundenrekord stellte im vergangenen Jahr Toprak Razgatlioglu auf BMW in 1:39,441 min auf. Yamaha kündigte an, dass Werkspilot Xavi Vierge gegen Ende des Tages noch einen Funktionstest absolvieren wird. Andere Teams haben bereits komplett eingepackt.

Bereits nach den kalten und verregneten Superbike-Tests in Jerez und Portimão im Januar entbrannten Diskussionen, wie Wintertests zukünftig organisiert werden. Viele Teamchefs wünschen sich von Promoter Dorna geplante Tests nach MotoGP-Vorbild.

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

