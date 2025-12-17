Präsident mit Herz: Petr Pavel schießt Superbike-Fotos für den guten Zweck
Petr Pavel ist Präsident der Tschechischen Republik, aber nicht nur. Seinen Promi-Zugang zur Superbike-WM, MotoGP und weiteren Motorsport-Events nutzt der Hobby-Fotograf für wohltätige Zwecke.
Ob bei der Superbike-WM in Most, der MotoGP in Brünn, beim Truck-Racing oder der Rallye Dakar: Motorsport in nahezu jeglicher Form ist die Leidenschaft von Petr Pavel. Dass der 64-Jährige als Staatspräsident der Tschechischen Republik leicht Zugang erhält, versteht sich von selbst. Pavel schwenkt aber nicht nur die Zielflagge oder erledigt andere repräsentative Aufgaben, er steht auch regelmäßig mit einer Kamera am Streckenrand. Denn Fotografieren ist ein weiteres Hobby des Generals a.D.
Seine Bilder behält Pavel nicht nur für sich, er
13 Auktionen laufen noch, aber sie enden bereits am Donnerstag um 12:00 Uhr! Ein Bild von Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) ist übrigens auch dabei.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach