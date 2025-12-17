Präsident mit Herz: Petr Pavel schießt Superbike-Fotos für den guten Zweck

Ob bei der Superbike-WM in Most, der MotoGP in Brünn, beim Truck-Racing oder der Rallye Dakar: Motorsport in nahezu jeglicher Form ist die Leidenschaft von Petr Pavel. Dass der 64-Jährige als Staatspräsident der Tschechischen Republik leicht Zugang erhält, versteht sich von selbst. Pavel schwenkt aber nicht nur die Zielflagge oder erledigt andere repräsentative Aufgaben, er steht auch regelmäßig mit einer Kamera am Streckenrand. Denn Fotografieren ist ein weiteres Hobby des Generals a.D.