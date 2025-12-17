Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Präsident mit Herz: Petr Pavel schießt Superbike-Fotos für den guten Zweck

Petr Pavel ist Präsident der Tschechischen Republik, aber nicht nur. Seinen Promi-Zugang zur Superbike-WM, MotoGP und weiteren Motorsport-Events nutzt der Hobby-Fotograf für wohltätige Zwecke.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Präsident mit Herz: Petr Pavel schießt SBK-Fotos für den guten Zweck
Präsident mit Herz: Petr Pavel schießt SBK-Fotos für den guten Zweck
Foto: Gold & Goose
Präsident mit Herz: Petr Pavel schießt SBK-Fotos für den guten Zweck
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Ob bei der Superbike-WM in Most, der MotoGP in Brünn, beim Truck-Racing oder der Rallye Dakar: Motorsport in nahezu jeglicher Form ist die Leidenschaft von Petr Pavel. Dass der 64-Jährige als Staatspräsident der Tschechischen Republik leicht Zugang erhält, versteht sich von selbst. Pavel schwenkt aber nicht nur die Zielflagge oder erledigt andere repräsentative Aufgaben, er steht auch regelmäßig mit einer Kamera am Streckenrand. Denn Fotografieren ist ein weiteres Hobby des Generals a.D.

Werbung

Werbung

Seine Bilder behält Pavel nicht nur für sich, er versteigert sie handsigniert und im Format 60 × 40 cm auf Leinwand gedruckt zugunsten der Eva-Pavlova-Stiftung. Es handelt sich hierbei um die Stiftung seiner Frau, die die Bildung von Kindern und Jugendlichen unterstützt sowie Hilfe für alleinerziehende Mütter und Väter und Senioren leistet.

13 Auktionen laufen noch, aber sie enden bereits am Donnerstag um 12:00 Uhr! Ein Bild von Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) ist übrigens auch dabei.

Empfehlungen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Honda HRC

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien