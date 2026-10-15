Freudige Neuigkeiten: Privates Yamaha-Team in Superbike-WM auch 2027 dabei

Seit 2023 mischt MotoXracing in der Superbike-WM mit, doch für das einzige einstellige Ergebnis sorgte Bradley Ray im Debütjahr in Imola als Sechster im zweiten Lauf. Ansonsten waren selbst Punkteränge selten, daran änderte sich auch in den folgenden Saisons nichts. Die verhaltenen Ergebnisse sind aber nicht allein den Fahrern oder dem Team anzulasten: MotoXracing erfährt von Yamaha nicht dieselbe Unterstützung wie das Giansanti Racing Team (Remy Gardner, Stefano Manzi), die Satelliten-Mannschaft der Japaner. Außerdem ist die R1 nicht mehr das schlagkräftigste Paket, wie man an den ausbaufähigen Resultaten des Werksteams sieht, das mit Andrea Locatelli und Xavier Vierge auch nur die WM-Positionen 12 und 13 einnimmt.

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Inzwischen ist klar: MotoXracing wird trotz der schwierigen Voraussetzungen auch 2027 in der Startaufstellung stehen. Teamchef Sandro Carusi hat Überlegungen, in den Automobilrennsport oder die Italienische Superbike-Meisterschaft (CIV) zu wechseln – zumindest vorerst – verworfen.

Seine Fahrerpaarung steht auch bereits fest: Mattia Rato (21) und Twan Smits (22) erhalten eine weitere Chance. Rato hat in seiner Rookie-Saison drei Punkte erkämpft, zwei auf dem Balaton Park Circuit und einen beim Heimrennen in Cremona. Hält man sich die technischen Defizite vor Augen, zeigt der Youngster teilweise erstaunliche Leistungen. Das wird offensichtlich, wenn man ihn mit Teamkollege Smits vergleicht, der seit Cremona statt Bahattin Sofuoglu für MotoXracing fährt. Der Niederländer hat in der im Vorderfeld stark besetzten Euro Moto (früher und zukünftig IDM) in dieser Saison vier Laufsiege und sechs Podestplätze erkämpft, wurde von Rato aber in allen seinen bislang sechs Rennen vor Jerez am kommenden Wochenende deutlich geschlagen.

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA) Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB) Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T) Kawasaki: Garrett Gerloff (USA) Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS) GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I) MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL) Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I) Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E) Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB) Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I) Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB) Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Delbianco? Arenas?

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