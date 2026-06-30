Probelauf für Donington: Danilo Petrucci (BMW) fährt sich in Mugello warm

Nach dem heftigen Sturz im ersten Lauf in Most war Danilo Petrucci mit einem gebrochenen Steißbein und einem lädierten Knie lange außer Gefecht und war bei den Superbike-Meetings in Aragon und Misano nur Zuschauer. «Ich habe immer noch Probleme, das Knie komplett zu beugen», erklärte der Italiener vor zwei Wochen den Verzicht auf sein Heimrennen.

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Seine BMW M1000RR fuhr Petrucci erstmals wieder im Rahmen eines eintägigen Tests in Donington Park . Dort prüfte der 35-Jährige nicht nur seinen körperlichen Zustand, sondern konnte sich auch auf das Rennwochenende vom 10. bis 12. Juli vorbereiten. Petrucci benötigt dringend gute Ergebnisse, denn bisher bestes Finish ist Platz 6 im zweiten Hauptrennen in Australien und BMW hat die Option für 2027 bisher nicht gezogen.

Um wieder in Schwung zu kommen, nutzt Petrucci jede sich bietende Gelegenheit. So nahm der Haudegen am vergangenen Wochenende überraschend an der Coppa Italia in Mugello teil, bestritt aber lediglich die freien Trainings am Freitag. Nach Informationen von Corsedimoto fuhr der Italiener im BMW-Team Pistard Racing eine M1000RR in Superstock-Konfiguration und erzielte eine Bestzeit von 1:52,920 min, womit der Werkspilot mit großem Abstand die Pole-Position erzielt hätte.