Probelauf für Donington: Danilo Petrucci (BMW) fährt sich in Mugello warm
Nach dem Superbike-Test in Donington Park unternahm der noch angeschlagene BMW-Werkspilot Danilo Petrucci einen weiteren Probelauf, dieses Mal auf der legendären Rennstrecke in Mugello.
Nach dem heftigen Sturz im ersten Lauf in Most war Danilo Petrucci mit einem gebrochenen Steißbein und einem lädierten Knie lange außer Gefecht und war bei den Superbike-Meetings in Aragon und Misano nur Zuschauer. «Ich habe immer noch Probleme, das Knie komplett zu beugen», erklärte der Italiener vor zwei Wochen den Verzicht auf sein Heimrennen.
Seine BMW M1000RR fuhr Petrucci erstmals wieder im Rahmen eines eintägigen
Um wieder in Schwung zu kommen, nutzt Petrucci jede sich bietende Gelegenheit. So nahm der Haudegen am vergangenen Wochenende überraschend an der Coppa Italia in Mugello teil, bestritt aber lediglich die freien Trainings am Freitag. Nach Informationen von Corsedimoto fuhr der Italiener im BMW-Team Pistard Racing eine M1000RR in Superstock-Konfiguration und erzielte eine Bestzeit von 1:52,920 min, womit der Werkspilot mit großem Abstand die Pole-Position erzielt hätte.
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