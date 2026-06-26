Race of Champions bei der World Ducati Week: Bulega gegen die MotoGP-Stars

Bei der diesjährigen World Ducati Week (WDW) feiert der italienische Hersteller sein 100. Jubiläum. Schauplatz ist vom 3. bis 5. Juli der Misano World Circuit – am selben Wochenende findet übrigens in Japan das prestigeträchtige Suzuka 8h statt.

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Fester Bestandteil der WDW ist das Race of Champions mit den besten Piloten aus MotoGP, Superbike-WM und ausgewählten nationalen Serien. Für 2026 hat man sich ein anderes Format ausgedacht, das an ein Rennwochenende angelehnt ist: Freies Training und Qualifying am Samstag, Warm-up und das offizielle Rennen am Sonntag.

Das Paddock der Superbike-WM 2026 ist nahezu vollständig vertreten. Von Überflieger Nicolò Bulega und seinem Aruba.it-Teamkollegen Iker Lecuona über die Kundenpiloten Alvaro Bautista und Yari Montalla (Barni Racing), Lorenzo Baldassarri (Go Eleven), Alberto Surra (Motocorsa), Tarran Mackenzie (MGM) und Tommy Bridewell (Advocates) fehlt lediglich Sam Lowes vom MarcVDS-Team.

Auch wenn es ein Showrennen ist, dürften gerade die MotoGP-Asse wie Marc Márquez alles daran setzen, Bulega schon vor seinem Wechsel in die Königsklasse die Grenzen aufzuzeigen. Und der Superbike-Seriensieger wiederum wird versuchen, sich Respekt zu verschaffen.

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Weil das Teilnehmerfeld mit 18 Piloten ausgereizt ist, sind bedauerlicherweise keine Supersport-Asse dabei, also auch nicht Phillip Öttl. Einziger deutschsprachiger Fahrer ist IDM-Champion Lukas Tulovic.