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Race of Champions bei der World Ducati Week: Bulega gegen die MotoGP-Stars

Das Race of Champions ist der Höhepunkt der World Ducati Week. Angeführt von WM-Leader Nicolò Bulega ist das Superbike-Paddock nahezu vollständig vertreten.

Superbike WM

Die Ducati-Stars Marc Marquez und Nicolo Bulega
Die Ducati-Stars Marc Marquez und Nicolo Bulega
Foto: Ducati
Die Ducati-Stars Marc Marquez und Nicolo Bulega
© Ducati

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Bei der diesjährigen World Ducati Week (WDW) feiert der italienische Hersteller sein 100. Jubiläum. Schauplatz ist vom 3. bis 5. Juli der Misano World Circuit – am selben Wochenende findet übrigens in Japan das prestigeträchtige Suzuka 8h statt.

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Fester Bestandteil der WDW ist das Race of Champions mit den besten Piloten aus MotoGP, Superbike-WM und ausgewählten nationalen Serien. Für 2026 hat man sich ein anderes Format ausgedacht, das an ein Rennwochenende angelehnt ist: Freies Training und Qualifying am Samstag, Warm-up und das offizielle Rennen am Sonntag.

Das Paddock der Superbike-WM 2026 ist nahezu vollständig vertreten. Von Überflieger Nicolò Bulega und seinem Aruba.it-Teamkollegen Iker Lecuona über die Kundenpiloten Alvaro Bautista und Yari Montalla (Barni Racing), Lorenzo Baldassarri (Go Eleven), Alberto Surra (Motocorsa), Tarran Mackenzie (MGM) und Tommy Bridewell (Advocates) fehlt lediglich Sam Lowes vom MarcVDS-Team.

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Auch wenn es ein Showrennen ist, dürften gerade die MotoGP-Asse wie Marc Márquez alles daran setzen, Bulega schon vor seinem Wechsel in die Königsklasse die Grenzen aufzuzeigen. Und der Superbike-Seriensieger wiederum wird versuchen, sich Respekt zu verschaffen.

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Weil das Teilnehmerfeld mit 18 Piloten ausgereizt ist, sind bedauerlicherweise keine Supersport-Asse dabei, also auch nicht Phillip Öttl. Einziger deutschsprachiger Fahrer ist IDM-Champion Lukas Tulovic.

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

434

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

313

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

170

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

156

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

148

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

128

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

123

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

99

9

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

97

10

Alberto Surra

Motocorsa Racing

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