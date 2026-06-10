Was sind Razgatlioglus MotoGP-Ergebnisse wert? Nicolo Bulega ordnet sie ein

Nach den ersten acht MotoGP-Wochenenden hat Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu neun WM-Punkte auf dem Konto und damit drei und zwei weniger als Yamaha-Markenkollege Alex Rins und Pramac-Boxennachbar Jack Miller. Was mit der M1 maximal möglich ist zeigt Fabio Quartararo, der 37 Punkte gesammelt hat und damit WM-15. ist.

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In der Superbike-WM qualifizierte sich Razgatlioglu 24-mal für die Pole-Position, es gibt keine Zweifel daran, dass er alles aus einem Motorrad herausholen kann. Doch mit der MotoGP-Yamaha gelingt ihm das mit den Michelin-Reifen bislang nicht, lediglich in Brasilien schaffte er es ins Q2 und auf Startplatz 12. Beim Saisonstart in Thailand stand er auf dem vorletzten Startplatz, in Barcelona sogar auf dem letzten. In keinem Sprint bis Ungarn konnte der Zweiradkünstler aus Alanya mehr als zwei Gegner hinter sich lassen, die das Rennen ohne Zwischenfälle zu Ende fuhren. Auch das unterstreicht, dass der 29-Jährige den ohnehin wenig beeindruckenden Speed seiner Yamaha und den anfänglichen Grip der Reifen nicht optimal nutzen kann. Auf dem Balaton Park Circuit wurde es im Sprint am vergangenen Wochenende immerhin Position 13, womit er bester Yamaha-Pilot war.

Toprak holte in Ungarn bestes MotoGP-Resultat

In den langen Rennen steht Toprak besser da und wurde in Austin 15., in Le Mans 13. und am Plattensee 11. «El Turco» muss sich selbst ununterbrochen ermahnen, dass 2026 ein Lernjahr ist und er auf keiner konkurrenzfähigen Maschine sitzt, um die Motivation nicht zu verlieren.

Mit seinem Stop-and-go-Charakter ist Balaton Park jene Strecke, die am besten zum Fahrstil des dreifachen Superbike-Champions passt. Rang 11 im Grand Prix ist Razgatlioglus bestes MotoGP-Ergebnis, doch das hat er auch den Umständen zu verdanken. Jorge Martin hatte nach einem groben Fehler in der Bremszone zur ersten Kurve hin die Kontrolle über seine Aprilia verloren und neben Teamkollege und WM-Leader Marco Bezzecchi auch Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio und Raul Fernandez ins Aus geschossen. Allesamt Fahrer, gegen die Toprak von Startplatz 18 kommend bei normalem Rennverlauf keine Chance gehabt hätte.

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Nicolo Bulega (li.) und Toprak Razgatlioglu Foto: gold & goose Nicolo Bulega (li.) und Toprak Razgatlioglu © gold & goose

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Live Misano: FP1 FIM Superbike World Championship 12.06.2026 - 09:45

Als Elfter verlor der MotoGP-Rookie 25,1 sec auf Sieger Marc Marquez (Ducati Lenovo) und sah die Zielflagge knapp 2 sec hinter seinem Teamkollegen Miller, der die beste Yamaha auf Platz 8 brachte. Topraks Maßstab in seiner ersten MotoGP-Saison sind nicht Fahrer auf den herausragenden Ducati oder Aprilia; und auch nicht jene auf einer KTM oder Honda. Yamaha liegt technisch so weit zurück, dass er nur seine Markenkollegen für einen sinnvollen Vergleich heranziehen kann.

Selbst ein Champion wie Fabio Quartararo tut sich schwer. nicolo bulega über die motogp-yamaha

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega, in diesem Jahr in 18 Rennen ungeschlagen und saisonübergreifend sogar seit 22, wird ab 2027 ebenfalls MotoGP fahren, dann im VR46-Ducati-Team von Valentino Rossi . Befürchtungen, dass Topraks Leistungen in der MotoGP die Superbike-Fahrer in einem schlechten Licht erscheinen lassen, hat er keine.

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«Yamaha ist nicht auf Toplevel», hielt Bulega gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Sie liegen mit ihrem Motorrad in der MotoGP auf dem letzten Platz. Und selbst ein Champion wie Fabio Quartararo tut sich schwer. Manchmal ist er weiter vorne dabei, dann geht es aber immer rückwärts für ihn. Selbst ein unglaublicher Fahrer wie er, der bereits die achte Saison mit der Yamaha fährt, strauchelt. Toprak fährt seine erste Saison mit der Yamaha, dazu mit Michelin-Reifen, die – das kannst du mir glauben – fundamental anders sind als die Pirelli. Der Fahrstil, den du für sie brauchst, ist das Gegenteil.»

Bulega: Toprak braucht ein besseres Motorrad und andere Reifen

«Manchmal fährt Toprak vor anderen Yamaha-Piloten», hielt Nicolo fest. «Von ihnen, Quartararo mal ausgenommen, ist er nicht weit weg. Und sie verfügen alle über viel MotoGP-Erfahrung. Er nutzt dieses Motorrad erst seit sechs Monaten, deshalb leistet er in meinen Augen keine schlechte Arbeit. Klar ist aber auch: Wenn du von so weit hinten starten musst wie er, dann ist die Motivation nicht großartig. Vor allem für jemanden, der es gewohnt war in der Superbike-WM Rennen zu gewinnen. Nächstes Jahr hat er wieder Pirelli-Reifen, dann kann er seinen normalen Fahrstil besser zur Geltung bringen. Und vielleicht baut Yamaha ja auch ein stärkeres Motorrad. Gelingt das, dann kann er viel weiter vorne fahren – da bin ich mir sicher.»