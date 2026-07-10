Rea nimmt Jake Dixon in Schutz: «Wollte zu früh den Unterschied ausmachen»

Superbike WM • Neu
Desaster für BMW in Donington – Danilo Petrucci hat keine Erklärung
Nach Portimao und Assen ist Honda-Testfahrer Jonathan Rea zum dritten Mal 2026 bei einem Event der Superbike-WM im Einsatz. Am Freitag war er in Donington Park seinen Markenkollegen weit voraus.
Platz 11 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2, knapp 0,8 sec
Die Honda Fireblade ist von einem siegfähigen Paket immer noch weit entfernt, Rea bürdete seinen Markenkollegen Jake Dixon (16.) und Somkiat Chantra (22.) aber 0,367 und 0,757 sec auf und unterstrich damit, dass er mit 39 Jahren immer noch sehr flott ist.
Die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, hatte im Juni einen Test in Donington Park. «Das hat natürlich geholfen, am Freitag besser zu starten und schneller in einen Rhythmus zu kommen», erzählte Rea in kleiner Medienrunde. «Die Basis unseres Motorrads war schon im Test okay, in gewissen Abschnitten habe ich mich in Donington noch nie so wohlgefühlt. In anderen Bereichen müssen wir uns stark verbessern, diese sind für uns auch eindeutig. Wir machen Schritt für Schritt und polieren, was wir haben. Wir kämpfen nicht an der Spitze, mit den Daten von Jake, Chantra und mir lernen wir aber schneller und können den Ingenieuren punktgenaue Infos liefern.»
«Es ist nicht schwierig, dieses Motorrad in das Arbeitsfenster zu bringen», verdeutlichte der Nordire. «Aber würden wir am Montag Rennen fahren, wären wir viel besser als am Sonntag. Manche Bikes sind schnell und erreichen ihr Limit sofort. Bei unserem Motorrad muss man sich eingehend mit der Elektronik beschäftigen, um die Abstimmung festzunageln. Wir können ständig Verbesserungen erzielen, diese sind verglichen mit unseren Rivalen aber klein.»
Jake Dixon unterlief bei seiner Rückkehr in England
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