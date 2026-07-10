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Rea nimmt Jake Dixon in Schutz: «Wollte zu früh den Unterschied ausmachen»

Nach Portimao und Assen ist Honda-Testfahrer Jonathan Rea zum dritten Mal 2026 bei einem Event der Superbike-WM im Einsatz. Am Freitag war er in Donington Park seinen Markenkollegen weit voraus.

Superbike WM

Jake Dixon (li.) und Jonathan Rea
Jake Dixon (li.) und Jonathan Rea
Foto: gold & goose
Jake Dixon (li.) und Jonathan Rea
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Platz 11 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2, knapp 0,8 sec hinter dem Schnellsten Nicolo Bulega (Ducati): In seiner aktiven Zeit wäre das für Rekordweltmeister Jonathan Rea ein enttäuschender Freitag gewesen. Doch seit er seine Karriere beendet hat – und als Testfahrer für Honda arbeitet –, hat sich sein Blickwinkel verändert.

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Die Honda Fireblade ist von einem siegfähigen Paket immer noch weit entfernt, Rea bürdete seinen Markenkollegen Jake Dixon (16.) und Somkiat Chantra (22.) aber 0,367 und 0,757 sec auf und unterstrich damit, dass er mit 39 Jahren immer noch sehr flott ist.

Jonathan Rea in Donington
Jonathan Rea in Donington
Foto: gold & goose
Jonathan Rea in Donington
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, hatte im Juni einen Test in Donington Park. «Das hat natürlich geholfen, am Freitag besser zu starten und schneller in einen Rhythmus zu kommen», erzählte Rea in kleiner Medienrunde. «Die Basis unseres Motorrads war schon im Test okay, in gewissen Abschnitten habe ich mich in Donington noch nie so wohlgefühlt. In anderen Bereichen müssen wir uns stark verbessern, diese sind für uns auch eindeutig. Wir machen Schritt für Schritt und polieren, was wir haben. Wir kämpfen nicht an der Spitze, mit den Daten von Jake, Chantra und mir lernen wir aber schneller und können den Ingenieuren punktgenaue Infos liefern.»

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«Es ist nicht schwierig, dieses Motorrad in das Arbeitsfenster zu bringen», verdeutlichte der Nordire. «Aber würden wir am Montag Rennen fahren, wären wir viel besser als am Sonntag. Manche Bikes sind schnell und erreichen ihr Limit sofort. Bei unserem Motorrad muss man sich eingehend mit der Elektronik beschäftigen, um die Abstimmung festzunageln. Wir können ständig Verbesserungen erzielen, diese sind verglichen mit unseren Rivalen aber klein.»

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Dixon stürzte zu Beginn von FP1

Jake Dixon unterlief bei seiner Rückkehr in England das gleiche Malheur wie bei seinem abgebrochenen Comeback in Aragon Ende Mai: Nach gut zehn Minuten stürzte er im FP1 und verlor dadurch wertvolle Trainingszeit. Rea nimmt ihn in Schutz: «Er ist sehr talentiert, manchmal frustriert ihn aber die Realität mit dem Motorrad. Dann versucht er zu früh den Unterschied auszumachen. Es ist offensichtlich, dass er schnell ist, seine Zeit in Sektor 1 ist unglaublich und eine gute Referenz für mich. Es gibt keinen Ersatz für Runden auf dem Bike, da kannst du so viel im Fitnessstudio trainieren, wie du willst. Er hat die halbe Saison verpasst und wird jetzt Runde für Runde besser.»

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22

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