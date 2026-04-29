Rechtzeitig vor Balaton: Video-Pass der Superbike-WM als Schnäppchen
Wenige Tage vor dem vierten Meeting der Superbike-WM 2026 auf dem Balaton Park Circuit lockt Promoter Dorna mit einem ordentlichen Rabatt für den offiziellen Live-Stream.
Weil der österreichische Privatsender Servus TV den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 einstellte und der Sportsender Eurosport ganz aus der Berichterstattung über die Superbike-WM ausgestiegen ist, sind Streamingdienste für eingefleischte Fans unersetzlich.
Kostenlos ist der Streamingdienst ServusTV On, der den deutschen Zuschauern erhalten geblieben ist. Die dafür erforderliche App lässt sich auf jedem modernen Fernseher leicht installieren; sie kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones angesehen werden. ServusTV On überträgt sämtliche Rennen und Qualifyings der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen Supersport- und Sportbike-WM live sowie WorldWCR, gratis und in HD in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die umfangreichste Berichterstattung liefert die Dorna jedoch selbst über die eigene Website
Dafür erhält man den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden. Inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.
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