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Rechtzeitig vor Balaton: Video-Pass der Superbike-WM als Schnäppchen

Wenige Tage vor dem vierten Meeting der Superbike-WM 2026 auf dem Balaton Park Circuit lockt Promoter Dorna mit einem ordentlichen Rabatt für den offiziellen Live-Stream.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die erste Kurve auf dem Balaton Park Circuit ist eng und gefährlich
Die erste Kurve auf dem Balaton Park Circuit ist eng und gefährlich
Foto: Gold & Goose
Die erste Kurve auf dem Balaton Park Circuit ist eng und gefährlich
© Gold & Goose

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Weil der österreichische Privatsender Servus TV den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 einstellte und der Sportsender Eurosport ganz aus der Berichterstattung über die Superbike-WM ausgestiegen ist, sind Streamingdienste für eingefleischte Fans unersetzlich.

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Kostenlos ist der Streamingdienst ServusTV On, der den deutschen Zuschauern erhalten geblieben ist. Die dafür erforderliche App lässt sich auf jedem modernen Fernseher leicht installieren; sie kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones angesehen werden. ServusTV On überträgt sämtliche Rennen und Qualifyings der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen Supersport- und Sportbike-WM live sowie WorldWCR, gratis und in HD in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die umfangreichste Berichterstattung liefert die Dorna jedoch selbst über die eigene Website worldsbk.com mit dem Video-Pass. Und nachdem drei von zwölf Meetings der Superbike-WM 2026 absolviert sind, ist das Abonnement mit 30 Prozent Rabatt für 49,90 Euro erhältlich.

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Dafür erhält man den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden. Inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

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