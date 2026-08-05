Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Superbike-Ass Remy Gardner (28): Beim Red Bull Romaniacs komplett am Limit

In der Sommerpause der Superbike-WM 2026 unternahm Remy Gardner einen besonderen Ausflug. Der Yamaha-Pilot startete beim Hard-Enduro-Event Red Bull Romanics in der Silber-Kategorie.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Remy Gardner debütierte 2026 beim Red Bull Romaniacs
Remy Gardner debütierte 2026 beim Red Bull Romaniacs
Foto: Instagram/Remy Gardner
Remy Gardner debütierte 2026 beim Red Bull Romaniacs
© Instagram/Remy Gardner

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In der Superbike-WM 2026 läuft es für Remy Gardner nicht ganz nach Plan, doch das ist auch auf die allgemeine Schwäche von Yamaha zurückzuführen. Nach acht von zwölf Meetings ist seine Ausbeute mit 45 Punkten bescheiden – und in der Gesamtwertung belegt der Australier nur Rang 17.

Werbung

Werbung

Möglicherweise hat der 28-Jährige in der langen Sommerpause bereits ein neues Betätigungsfeld entdeckt. Denn um sich in den rennfreien Wochen fit zu halten, begann Gardner vor längerem, Enduro und Hard-Enduro zu fahren. Der Moto2-Weltmeister wagte sich nun sogar an das härteste Event in diesem Segment: Dem Red Bull Romaniacs!

Über fünf Tage (Prolog und vier Renntage) gehen die Teilnehmer an ihre Grenzen und darüber hinaus. Der Australier ging in der Silber-Kategorie an den Start. Ankommen war sein Ziel. Vorweg: Gardner überstand alle Herausforderungen und beendete seine erste Romanics-Teilnahme mit 7:32 Stunden Rückstand als 34. seiner Kategorie!

Im Artikel erwähnt

Die Anstrengungen überstiegen die, die der Yamaha-Pilot von einem Superbike-Wochenende gewohnt war, offenbar erheblich. «Wenn man am ersten Servicepunkt denkt, der Tag sei fast vorbei, hatte ich immer noch vier Stunden bis zum Ziel vor mir», erklärte der glückliche Finisher. «Was für vier unglaubliche Tage mit hartem Enduro im Gebirge. Das ist echtes Hardcore-Zeug – mit über 27 Stunden Rennzeit.»

Werbung

Werbung

Das diesjährige Red Bull Romanics – es war die 23. Ausgabe – wurde zum siebten Mal von Manuel Lettenbichler gewonnen. Der KTM-Pilot gewann drei der vier Offroad-Tageswertungen und holte sich den Sieg mit über einer Stunde Vorsprung.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien