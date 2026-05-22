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Remy Gardner überraschend bester Yamaha-Pilot: «Gute Fortschritte erzielt»

Die Superbike-WM 2026 verlief für Remy Gardner bisher wenig erfolgreich, doch als bester Yamaha-Pilot beim Misano-Test spricht der Australier von vielversprechenden Fortschritten.

Superbike WM

Yamaha-Pilot Remy Gardner
Yamaha-Pilot Remy Gardner
Foto: GeeBee Images
Yamaha-Pilot Remy Gardner
© GeeBee Images

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Bei Remy Gardner kann man nicht von einer guten Saison sprechen. Der 28-Jährige erreichte bisher nur im zweiten Lauf auf dem Balaton Park Circuit als Neunter ein einstelliges Ergebnis und bleibt als WM-16. mit überschaubaren 26 Punkten hinter den Erwartungen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der Superbike-WM 2026 alle Yamaha-Piloten zu kämpfen haben.

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Nun überraschte der Giansanti Racing-Pilot beim Misano-Test in 1:32,561 min mit der besten Rundenzeit aller vier anwesenden Yamaha-Piloten. Xavi Vierge vom Pata Maxus-Werksteam büßte 0,2 sec auf den Moto2-Weltmeister von 2021 ein, bei Andrea Locatelli waren es sogar 0,6 sec. Rundenzeiten bei Tests haben zwar nur eine bedingte Aussagekraft, doch Gardner spricht selbst von Verbesserungen.

«Ich denke, wir haben einige gute Fortschritte erzielt», betonte der Yamaha-Pilot. «Die Wetterbedingungen waren an beiden Tagen gut, sodass wir viele Runden fahren konnten, was wirklich wichtig war. Gemeinsam mit dem Team haben wir im Hinblick auf die kommenden Rennen verschiedene Lösungen ausprobiert, und wir sind zuversichtlich, dass wir uns im weiteren Verlauf der Saison weiter nach vorn arbeiten können.»

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Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
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Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
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Foto: GeeBee Images
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Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
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Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
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Foto: GeeBee Images
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Foto: GeeBee Images
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
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Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
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Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
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Foto: GeeBee Images
Iker Lecuona (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
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Foto: GeeBee Images
Jonathan Rea (Honda)
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Foto: GeeBee Images
Sam Lowes (Ducati)
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Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
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Foto: GeeBee Images
Xavi Vierge (Yamaha)
Xavi Vierge (Yamaha)
Foto: GeeBee Images
Hannes Soomer (BMW)
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Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

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Gardner weiter: «Insgesamt war es ein positiver Test. Es war großartig, weitere Kilometer auf dem Konto zu haben. Unser Ziel war es, die Fortschritte zu bestätigen, die wir in den letzten Rennen gemacht haben, und uns gleichzeitig weiter zu verbessern. Nun verfügen wir über jede Menge wertvolle Daten, die wir auswerten können.»

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,630

6.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,661

7.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,688

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

9.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,746

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,792

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

12.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,968

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,228

14.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,290

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

16.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,449

17.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

18.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

20.

Hannes Soomer (EST)

BMW

1:34,000

+ 2,231

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,140

23.

Michele Pirro (I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

24.

Kevin Zannoni (I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

25.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,794

26.

Mattia Casadei (I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,121

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:38,534

+ 6,765

28.

Matteo Ferrari (I)

Ducati SSP

1:38,668

+ 6,899

29.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP 2027

1:39,548

+ 7,779

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Fahrer

Team

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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