Remy Gardner überraschend bester Yamaha-Pilot: «Gute Fortschritte erzielt»

Bei Remy Gardner kann man nicht von einer guten Saison sprechen. Der 28-Jährige erreichte bisher nur im zweiten Lauf auf dem Balaton Park Circuit als Neunter ein einstelliges Ergebnis und bleibt als WM-16. mit überschaubaren 26 Punkten hinter den Erwartungen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der Superbike-WM 2026 alle Yamaha-Piloten zu kämpfen haben.

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Nun überraschte der Giansanti Racing-Pilot beim Misano-Test in 1:32,561 min mit der besten Rundenzeit aller vier anwesenden Yamaha-Piloten. Xavi Vierge vom Pata Maxus-Werksteam büßte 0,2 sec auf den Moto2-Weltmeister von 2021 ein, bei Andrea Locatelli waren es sogar 0,6 sec. Rundenzeiten bei Tests haben zwar nur eine bedingte Aussagekraft, doch Gardner spricht selbst von Verbesserungen.

«Ich denke, wir haben einige gute Fortschritte erzielt», betonte der Yamaha-Pilot. «Die Wetterbedingungen waren an beiden Tagen gut, sodass wir viele Runden fahren konnten, was wirklich wichtig war. Gemeinsam mit dem Team haben wir im Hinblick auf die kommenden Rennen verschiedene Lösungen ausprobiert, und wir sind zuversichtlich, dass wir uns im weiteren Verlauf der Saison weiter nach vorn arbeiten können.»

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Gardner weiter: «Insgesamt war es ein positiver Test. Es war großartig, weitere Kilometer auf dem Konto zu haben. Unser Ziel war es, die Fortschritte zu bestätigen, die wir in den letzten Rennen gemacht haben, und uns gleichzeitig weiter zu verbessern. Nun verfügen wir über jede Menge wertvolle Daten, die wir auswerten können.»

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Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten