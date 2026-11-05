Remy Gardner (Yamaha): «Müssen wichtige Entscheidungen treffen»

Eine Erfolgsgeschichte ist der Wechsel von Remy Gardner vom GP-Paddock ins Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft bisher nicht. Als Rookie gelang im 2023 als Neunter seine beste Endplatzierung, und in 134 Superbike-Rennen gelangen ihm nur zwei Podestplatzierungen. Dabei verfügt der 28-Jährige im Yamaha-Team Giansanti Racing über ein Werksmotorrad.

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Bitter für Gardner die vergangene Saison, in der er mit 63 Punkten (WM-16.) nur die Hälfte der Punkte von 2025 eingefahren hat. Dass der R1 die Schlagkraft fehlte, ist dabei natürlich auch ein Faktor. Der Australier ist selbst ernüchtert.

«Die Saison war echt hart und verlief überhaupt nicht so, wie ich, Yamaha oder das Team es sich vorgestellt hatten», gab Gardner gegenüber der offiziellen Website der Superbike-WM zu. «Wir werden alles analysieren und versuchen einen Weg zu finden, um uns 2027 zu verbessern. Hoffentlich werden wir uns steigern und ein paar starke Rennen abliefern. Es wäre schön, wenn wir uns etwas nach vorn orientieren könnten. Eine große Auswirkung wird haben, wie wir den Übergang mit den Michelin hinbekommen. Aus fahrerischen Sicht müssen wir wichtige Entscheidungen treffen und ich denke, gerade die ersten Meetings könnten uns eine Chance bieten, wenn alle noch mit der neuen Situation beschäftigt sind.»

Gardner wird 2027 bereits seine fünfte Saison im Giansanti-Team absolvieren, sein aktueller Vertrag läuft jedoch nur bis Saisonende. In seinem Team gibt es eine entscheidende Änderung: ein neuer Crew-Chief.

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«Noch nie in meiner Karriere war ich so viele Jahre in ein und demselben Team – sie sind wie eine Familie für mich. Wir alle kennen uns sehr gut, was hilft, das Maximum aus allem herauszuholen», ist der Yamaha-Pilot überzeugt. «Ich werde aber einen neuen Crew-Chief bekommen, damit ein frischer Wind eingekehrt. Wir werden im Dezember für zwei Tage in Valencia testen, um die Michelin kennenzulernen und sicherzustellen, dass unser Paket mit ihnen funktioniert. Ansonsten werde ich mich im Winter ein wenig entspannen.»

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Es wird erwartet, dass Gardner in der Superbike-WM mit Luca Minelli arbeiten wird, der zuvor bei Barni Ducati für Álvaro Bautista zuständig war.