Remy Gardner (Yamaha): Pleite beim Heimrennen – nur drei WM-Punkte

Phillip Island war noch nie ein gutes Pflaster für Remy Gardner, obwohl es das Heimrennen des Australiers ist. Der diesjährige Superbike-Saisonauftakt lief für den Yamaha-Piloten besonders schlecht.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Das Heimrennen brachte Remy Gardner kein Glück
Das Heimrennen brachte Remy Gardner kein Glück
Foto: Gold & Goose
Das Heimrennen brachte Remy Gardner kein Glück
© Gold & Goose

Dass Yamaha auf Phillip Island einen schweren Stand haben wird, konnte man bereits nach dem vorgelagerten Test ahnen – als 13. und mit 1,6 sec Rückstand war Lokalmatador Remy Gardner schnellster Yamaha-Pilot.

Am Rennwochenende sorgte Werkspilot Andrea Locatelli mit Platz 5 im verregneten zweiten Lauf für das einzige einstellige Ergebnis. Gardner – als einziger Australier im Teilnehmerfeld das Zugpferd für den Superbike-Event Down Under – kam nicht einmal in die Nähe der Top-10. In allen drei Rennen von Position 14 gestartet, musste der 27-Jährige seine R1 im ersten Lauf abstellen und kreuzte im Superpole-Race und zweiten Rennen auf den Plätzen 16 und 13 die Ziellinie.

Zugutehalten muss man dem Moto2-Weltmeister von 2021, dass sich seine seit dem Saisonfinale in Jerez lädierte Schulter noch immer nicht im perfekten Zustand befindet. Gardner damals im Superpole-Race von Jonathan Rea abgeräumt. «Es war ehrlich gesagt ein hartes Wochenende, aber wir können dennoch einige positive Aspekte mitnehmen», beteuerte der GRT-Pilot. «Wir haben insgesamt Fortschritte gemacht, und ich konnte trotz meiner Verletzung fahren, was wichtig ist. Die Superpole war recht positiv und wir haben die Top-10 nur um wenige Zehntelsekunden verpasst.»

© Gold & Goose

Gardner weiter: «Im ersten Rennen fühlte ich mich in den ersten zehn Runden recht gut und war ziemlich überrascht, wie sehr wir das Set-up verbessert hatten. Leider waren die letzten Runden etwas schwierig. Wir hatten Probleme mit dem Hinterradgrip und ich musste aufgeben. Ich bin froh, dass ich die Sonntagsrennen beendet und wertvolle Daten gesammelt habe. Jetzt geht es zurück nach Europa, wo wir wieder auf die Reifen zurückgreifen können, mit denen wir besser vertraut sind. Vor dem Rennen haben wir außerdem einen Test in Portimão, sodass wir hoffentlich mehr Geschwindigkeit finden, uns neu formieren und stärker zurückkommen können.»

Tatsächlich ist Phillip Island ohnehin eine der für Gardner schlechtesten Rennstrecken. In seinen bisher zwölf Superbike-Rennen sah er in fünf Rennen nicht das Ziel, verpasste in vier Rennen die Top-10 und holte als Sechster im Sprint 2024 als Sechster nur ein einstelliges Ergebnis. Weniger Punkte als in diesem Jahr fuhr der Australier nur 2025 ein – keinen einzigen.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

