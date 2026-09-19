Rennsport als Business-Modell: Barni Spark Racing zeigt, wie es geht

Marco Barnabo tanzt mit seinem Team auf vielen Hochzeiten. In der italienischen Superbike-Meisterschaft ist sein Barni-Team der verlängerte Arm von Ducati und ist zudem in der Weltmeisterschaft engagiert – zeitweise parallel in der Supersport- und Superbike-Kategorie. Auffällig oft ist Barni Racing auch Vorreiter beim Einsatz neuer Modelle in der nationalen Serie, etwa der neuen V4-Ducati mit Zweiarmschwinge und der V2-Supersport.

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Außerdem: Barni Racing ist mehr als nur ein Team, sondern ein Unternehmen, was an sich nicht ungewöhnlich ist. Seine Expertise und Dienstleistungen bietet der Italiener anderen Teams an. Davon Gebrauch machen zum Beispiel JTD Racing aus Malaysia und Spark Racing aus Serbien – mit Letzterem besteht seit 2022 auch eine Sponsoring-Vereinbarung.

Zur Verbesserung der Abläufe und um mehr Möglichkeiten zur Expansion zu haben, plante Barnabo schon länger, eine neue Werkstatt zu errichten. Diese ist nun unweit des bestehenden Teamsitzes fertiggestellt und nimmt ihren Betrieb auf.

«Wenn wir über Rennen sprechen, denken wir in erster Linie an das Geschehen auf der Strecke. Doch hinter jedem Rennen steckt eine enorme Vorbereitungsarbeit, die lange vor dem eigentlichen Renneinsatz beginnt. Deshalb brauchten wir eine Umgebung, die optimal auf die Bedürfnisse unseres Teams und unsere tägliche Arbeit zugeschnitten ist», erklärte der 56‑Jährige. «Die neue Werkstatt ist eine bedeutende Investition für uns und ermöglicht uns noch bessere Arbeitsbedingungen für die Vorbereitung und Wartung der Motorräder. Dank der Zusammenarbeit mit LV8 konnten wir eine maßgeschneiderte Umgebung schaffen, in der jedes Element auf effizienteres und präziseres Arbeiten ausgelegt ist. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und sehen in dieser neuen Werkstatt einen weiteren wichtigen Schritt für das Wachstum unseres Teams.»

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Hinweis: LV8 ist ein namhafter italienischer Ausrüster für Auto- und Motorradwerkstätten, der auch die gesamte Planung und Umsetzung übernimmt.