Rückkehr nach Suzuka: Rekordweltmeister Jonathan Rea im Honda-Staraufgebot

Normalerweise entsendet die Honda Racing Corporation die besten Piloten aus der MotoGP und Superbike-WM ins Suzuka-Werksteam, in diesem Jahr greift der japanische Motorradgigant aber auf seine Reservebank zurück – die mit Superbike-Rekordweltmeister und HRC-Testfahrer Jonathan Rea aber extrem stark besetzt ist. Weil der Nordire in diesem Jahr in Portimão und Assen für den verletzten Jake Dixon einsprang, ist Rea auch im richtigen Rhythmus.

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Der 119-fache Superbike-Sieger bestreitet erstmals seit 2022 wieder die Suzuka 8 Hours. Seine Teamkollegen sind Johann Zarco aus der MotoGP und der siebenfache Suzuka-Sieger Takumi Takahashi – dieses Duo gewann das prestigeträchtige Rennen 2025 im Alleingang!

Jonathan Rea (39) ist zweifacher Suzuka-Sieger

Rea hat Anfang Mai bereits an einem Suzuka-Test teilgenommen, der auch dazu diente, Erfahrung mit den Reifen von Bridgestone zu sammeln. Der Familienvater hat das Acht-Stunden-Rennen 2012 mit Honda und 2019 mit Kawasaki gewonnen.

«Ich freue mich sehr, wieder Teil dieses historischen Acht-Stunden-Rennens zu sein», sagte Rea. «Ich bin sehr stolz, für ein Team anzutreten, das zuletzt vier Mal in Folge gewann. Auch wenn mein letzter Einsatz etwas zurückliegt, weiß ich um das Potenzial der Fireblade in Suzuka. Gemeinsam mit Takumi und Johann werde ich alles geben, um den Sieg zu holen.»

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