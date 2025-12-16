Rücktritt mit Ansage: Suzuka- und BSB-Held Ryuichi Kiyonari hört auf
Eine lange und erfolgreiche Karriere endet. Bis vor einem Jahr fuhr Ryuichi Kiyonari noch in der japanischen Superbike-Serie, nun erklärte der 43-Jährige seinen Rücktritt.
Bereits vor einem Jahr hatte sich Ryuichi Kiyonari mit seinem Rücktritt beschäftigt. In einer aufwendigen Operation wurde dem Japaner nach der Saison 2024 Metall aus dem Rücken entfernt, wonach er sich für längere Zeit schonen musste und die Saison 2025 verpasste. Zwölf Monate später steht der Entschluss des mittlerweile 43-Jährigen fest: Das war es als Profirennfahrer!
«Ich habe mich entschlossen, in den Ruhestand zu gehen», schrieb Kiyonaro in sozialen Medien. «Vielen Dank für die große Unterstützung bis zum heutigen Tage. Euer Support war meine größte Motivation.»
Ryuichi Kiyonari ist einer der wenigen asiatischen Superbike-Rennfahrer, die sich international durchsetzen konnten. Besonders in der umkämpften britischen Superbike-Serie machte er sich als BSB Champion 2006, 2007 und 2010 einen Namen – immer mit Honda. Kiyonari ist als vierfacher Gewinner auch einer der erfolgreichsten Teilnehmer beim Suzuka 8h (2005, 2008, 2010, 2011).
Zwischen 2008 und 2019 bestritt der Japaner auch 89 Rennen in der Superbike-WM. Podestplätze feierte er auch hier mit Honda in Brands Hatch 2008 (2x Platz 3) sowie im selben Jahr im verregneten Donington Park (Platz 2).
