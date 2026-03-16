Sam Lowes (Ducati) lässt keinen Zweifel: Wir sehen uns in Portimão

Es war etwas überraschend, dass Sam Lowes nach seinem Sturz vor drei Wochen im zweiten Lauf auf Phillip Island auf eine Operation verzichtet hatte. Denn der Engländer brach sich den fünften Mittelhandknochen in der linken Hand sowie den Radiusfortsatz. Die natürliche Heilung solcher Brüche benötigt normalerweise mehrere Wochen.

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Aber Lowes stellte frühzeitig klar, dass er am Portimão-Test am 9. und 10. März teilnehmen möchte. Wegen erneutem Regen wurde dieser Test um einen Tag – am Freitag, den 13. – verlängert. «So kurz nach einer solchen Verletzung ist es eine große Herausforderung, aber während des Tests kann ich es ruhig angehen lassen und mich zwischen den Stints ausruhen», meinte der MarcVDS-Ducati-Pilot. «Ich werde den Test versuchen, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Rennen.»

Was folgte war erstaunlich: Der 35-Jährige fuhr am Montagvormittag in 1:41,155 min als Drittschnellster nur 0,001 sec langsamer als Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega. Als einziger Ducati-Pilot blieb Lowes nach dem verregneten Dienstag bis Freitag in Portimão und sorgte in 1:40,473 min für die Bestzeit.

Sam Lowes: Mit Handverletzung 60 Runden in Portimão

Es erweckte nicht den Eindruck, als hätte sich der Zwillingsbruder von Bimota-Ass Alex Lowes schonen müssen. «Ich fuhr bei strahlendem Sonnenschein 60 Runden auf dem Autódromo Internacional do Algarve», berichtete Lowes. «Es war großartig, endlich mehr Zeit auf der neuen Panigale V4R zu verbringen. Der nächster Halt: das Rennwochenende in zwei Wochen!»

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Um für den Europaauftakt vom 27. bis 29. März die Starterlaubnis zu erhalten, benötigt Lowes die Freigabe seiner behandelnden Ärzte und am Donnerstag vor dem Rennwochenende auch von Rennärzten.

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Zeiten Superbike-Test in Portimao, 13. März: