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Sam Lowes (Ducati): Potenzial für das Podest – nicht für das Kiesbett

In Magny-Cours hat sich Sam Lowes in der Superbike-WM bisher nicht mit Ruhm bekleckert, aber am kommenden Wochenende peilt der Ducati-Pilot selbstbewusst das Podium an.

Superbike WM

Sam Lowes fuhr 2025 in die erste Startreihe
Sam Lowes fuhr 2025 in die erste Startreihe
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes fuhr 2025 in die erste Startreihe
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Mit Magny-Cours biegt die Superbike-WM 2026 auf das letzte Saisondrittel ein. Anschließend finden noch die Meetings in Cremona, Estoril und Jerez statt. Für Sam Lowes insgesamt vier Gelegenheiten, um sein Punktekonto zu verbessern. Der Ducati-Kundenpilot ist auf dem Weg, seine beste Superbike-Saison zu zementieren – holt er in Frankreich acht Punkte oder mehr, hat er bereits mehr Punkte als in der gesamten Saison 2025 eingefahren.

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Das eigentliche Ziel von Lowes ist jedoch ein anderes: Weitere Podestplätze, um in der Gesamtwertung vielleicht doch noch den dritten WM-Rang zu erreichen. Auf den momentan Dritten, Markenkollege Yari Montella, klafft jedoch eine Lücke von immerhin 34 Punkten. Auf seinen Zwillingsbruder Alex, der Rang 4 belegt, fehlen dem 35-Jährigen nur fünf Zähler.

«Seit unserem Heimrennen in Donington ist eine sehr lange Pause vergangen, daher bin ich richtig gespannt und fühle mich bereit, die Saison an diesem Wochenende in Magny-Cours wieder fortzusetzen», sagte Sam erleichtert. «Die Pause gab mir die Gelegenheit, ein wenig abzuschalten und mich für den letzten Teil der Saison in Topform zu bringen. Ich habe mich dort letztes Jahr stark gefühlt, auch wenn unsere Ergebnisse das nicht widerspiegelten. Daher glaube ich, dass wir an diesem Wochenende großes Potenzial haben.»

Im Artikel erwähnt

Die Bilanz von Lowes in Magny-Cours ist jedoch ein Trümmerhaufen. Von seinen bisher sechs Rennen auf dem Circuit de Nevers erreichte er nur zweimal das Ziel; dreimal stürzte er, einmal war ein technisches Problem die Ausfallursache. Sein bestes Finish ist ein neunter Platz im ersten Lauf vor einem Jahr. Damit es 2026 besser läuft, absolvierte Marc VDS einen Test in Magny-Cours.

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«Dabei habe ich mich auf dem Motorrad gut gefühlt. Das Wichtigste ist einfach, so schnell wie möglich wieder in den Flow zu kommen und meinen Rhythmus zu finden», betonte der Ducati-Pilot. «Auf jeden Fall wollen wir um das Podium mitkämpfen, um uns für einen starken Saisonabschluss in Position zu bringen.»

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1

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Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

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BARNI Spark Racing Team

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