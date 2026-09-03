Sam Lowes (Ducati): Potenzial für das Podest – nicht für das Kiesbett

Mit Magny-Cours biegt die Superbike-WM 2026 auf das letzte Saisondrittel ein. Anschließend finden noch die Meetings in Cremona, Estoril und Jerez statt. Für Sam Lowes insgesamt vier Gelegenheiten, um sein Punktekonto zu verbessern. Der Ducati-Kundenpilot ist auf dem Weg, seine beste Superbike-Saison zu zementieren – holt er in Frankreich acht Punkte oder mehr, hat er bereits mehr Punkte als in der gesamten Saison 2025 eingefahren.

Werbung

Werbung

Das eigentliche Ziel von Lowes ist jedoch ein anderes: Weitere Podestplätze, um in der Gesamtwertung vielleicht doch noch den dritten WM-Rang zu erreichen. Auf den momentan Dritten, Markenkollege Yari Montella, klafft jedoch eine Lücke von immerhin 34 Punkten. Auf seinen Zwillingsbruder Alex, der Rang 4 belegt, fehlen dem 35-Jährigen nur fünf Zähler.

«Seit unserem Heimrennen in Donington ist eine sehr lange Pause vergangen, daher bin ich richtig gespannt und fühle mich bereit, die Saison an diesem Wochenende in Magny-Cours wieder fortzusetzen», sagte Sam erleichtert. «Die Pause gab mir die Gelegenheit, ein wenig abzuschalten und mich für den letzten Teil der Saison in Topform zu bringen. Ich habe mich dort letztes Jahr stark gefühlt, auch wenn unsere Ergebnisse das nicht widerspiegelten. Daher glaube ich, dass wir an diesem Wochenende großes Potenzial haben.»

Die Bilanz von Lowes in Magny-Cours ist jedoch ein Trümmerhaufen. Von seinen bisher sechs Rennen auf dem Circuit de Nevers erreichte er nur zweimal das Ziel; dreimal stürzte er, einmal war ein technisches Problem die Ausfallursache. Sein bestes Finish ist ein neunter Platz im ersten Lauf vor einem Jahr. Damit es 2026 besser läuft, absolvierte Marc VDS einen Test in Magny-Cours.

Werbung

Werbung

«Dabei habe ich mich auf dem Motorrad gut gefühlt. Das Wichtigste ist einfach, so schnell wie möglich wieder in den Flow zu kommen und meinen Rhythmus zu finden», betonte der Ducati-Pilot. «Auf jeden Fall wollen wir um das Podium mitkämpfen, um uns für einen starken Saisonabschluss in Position zu bringen.»