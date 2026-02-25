Sam Lowes (Ducati) mit Glück im Unglück – einer seiner schlimmsten Stürze

In der vergangenen Saison zeigte Sam Lowes als Rookie mehrmals eine erstklassige Performance, doch der Ducati-Privatier zelebrierte auch eine Vielzahl von Stürzen, weshalb der Ducati-Privatier trotz fünf Podestplätzen und 16 Top-5-Ergebnissen nur WM-Achter wurde. Für 2026 hatte sich der Engländer daher vorgenommen, seine Leistungen konstanter zu zeigen.

Der Phillip-Island-Test am 16./17. Februar war für den 35-Jährigen der einzige Wintertest mit der neuen V4R bei brauchbaren Bedingungen. Als Zweitschnellster zeigte er deutlich, dass beim Saisonauftakt mit ihm zu rechnen sein wird. Nach Startplatz 3 in der Superpole erreichte Lowes im ersten Lauf und Superpole-Race fünfte Plätze – nur 2,1 und 0,4 sec hinter dem Dritten! Der verregnete zweite Lauf sollte weniger gut enden.

Der MarcVDS-Pilot lag unbedrängt an dritter Stelle, als ein Sturz in der achten Runde sein Rennen abrupt beendete. Neben Prellungen an der rechten Hand und am linken Sprunggelenk zog sich Lowes einen Bruch im linken Handgelenk zu.

«Es ist natürlich enttäuschend, den Saisonauftakt mit einer Verletzung zu beenden und die Chance auf einen Podiumsplatz in Rennen 2 zu verpassen, aber die Bedingungen waren wirklich schwierig», erzählte der Ducati-Pilot. «Die Bedingungen hatten sich für das zweite Rennen stark verändert, und in den ersten Runden musste ich erst einmal herausfinden, wie sich das Motorrad verhält. Ich bin zum ersten Mal mit dem neuen Bike im Regen gefahren, und dabei sind einige Bereiche aufgefallen, an denen wir in Zukunft noch arbeiten müssen. Aber ich fühlte mich gut und hatte mich in eine starke Position gebracht, als ich in Kurve drei einen schweren Sturz hatte. Unter solchen Bedingungen kann das passieren.»

Lowes ist bekanntlich kein Kind von Traurigkeit, mit der Auflistung seiner Stürze ließen sich Bücher füllen. «Dieser war ein sehr schwerer Sturz! Es war einer der schwersten, die ich seit Langem hatte, daher bin ich froh, dass ich relativ unversehrt geblieben bin», sagte der Familienvater. «Ich kann dennoch viel Positives aus diesem ereignisreichen Wochenende mitnehmen, aber jetzt richte ich meinen Blick auf Portugal und werde mich für die nächste Runde in Bestform bringen.»