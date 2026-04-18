Sam Lowes (Ducati) nach erstem Podium 2026: «Hinterherfahren ist einfacher»

Nach fünften Plätzen beim Saisonauftakt auf Phillip Island und in Portimão musste beim Superbike-Meeting in Assen mit Sam Lowes gerechnet werden. Der Engländer startete als Dritter aus der ersten Reihe und belegte ab der ersten Runde die dritte Position. Als in der Schlussphase Regen einsetzte, schien für den MarcVDS-Piloten sogar der Sieg in greifbarer Nähe zu sein – drei Runden vor dem Ende lag der 35-Jährige nur 0,2 sec hinter den Ducati-Werkspiloten Iker Lecuona und Nicolò Bulega.

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Sam Lowes blieb Realist: Platz 3 war seine Position

Lowes hatte einen realistischen Blick auf die Situation. «Wenn man bei solchen Bedingungen hinter jemand anderem hinterherfahren kann, ist es einfacher. Man sieht, was passiert, und kann sich an ihnen orientieren. Aber meine Position war der dritte Platz«, betonte der Engländer. «Bevor es regnete, konnte ich mich von den Jungs hinter mir absetzen und habe selbst auf die beiden vor mir verloren. Klar kam ich ihnen am Ende noch einmal sehr nahe, aber das entsprach nicht der Realität. Als der Regen aufhörte und es wieder trocken wurde, bekam ich Probleme mit dem Vorderreifen – in diesem Bereich werden wir versuchen, Verbesserungen zu erreichen.»

Der Ducati-Kundenpilot weiß: Auf feuchter Piste ist es wie ein Ritt auf der Rasierklinge. «In einer Runde hatte ich in Kurve 11 aus dem Nichts einen mächtigen Slide und war erschrocken – im nächsten Umlauf konnte man den Regen sogar riechen. Danach sah ich zu, dass die Reifen auf Temperatur blieben, und brachte den dritten Platz nach Hause.

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Das erste Podium der Saison 2026 erreicht zu haben, ist für Lowes eine schöne Genugtuung, denn zuletzt in Portimão wurde er noch von einer Handverletzung eingebremst – die Folge seines Sturzes im zweiten Lauf auf Phillip Island.