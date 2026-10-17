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Sam Lowes (2.) sprengte das Ducati-Werksduo: Das gelang 2026 nur Wenigen

Als Zweiter im ersten Lauf lieferte Ducati-Privatier Sam Lowes beim Superbike-Finale in Jerez seine beste Saisonleistung ab. Gerade rechtzeitig, um seinen Bruder Alex von WM-Rang 4 zu verdrängen.

Superbike WM

Daumen hoch: Sam Lowes wurde Zweiter
Daumen hoch: Sam Lowes wurde Zweiter
Foto: Gold & Goose
Daumen hoch: Sam Lowes wurde Zweiter
© Gold & Goose

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Neunmal stand Sam Lowes in der Superbike-WM 2026 als Dritter auf dem Podium, immer hinter den in diesem Jahr so dominierenden Ducati-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona – beim Saisonfinale in Jerez sprengte der Engländer im Kundenteam Marc VDS das Aruba.it-Duo!

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Schon am Freitag glänzte Lowes als Zweiter und bestätigte seinen Speed in der Superpole erneut mit der zweitbesten Zeit. Und im ersten Lauf kreuzte der 36-Jährige jede Runde als Zweiter die Linie. Nachdem er in Estoril mit den Plätzen 11, 10 und 15 enttäuschte, sorgte sein bestes Saisonergebnis für eine große Erleichterung.

«Vor einer Woche haben wir uns ein wenig verrannt und fahrerisch war ich auch nicht auf der Höhe», gab Sam in kleiner Journalistenrunde zu. «Deshalb war es wichtig, hier eine gute Leistung zu zeigen. Ab dem ersten Training war ich bei der Musik und Jerez ist eine meiner Favoriten. Man muss aber auch zugeben, dass Ducati hier einen riesigen Vorteil hat, zumindest was den Reifenverschleiß betrifft. Dass ich mit den Werkspiloten kämpfen und zwischen ihnen fahren konnte, freut mich sehr – das ist in diesem Jahr nur wenigen Piloten gelungen und normalerweise sind sie uns einen Schritt voraus. Insofern bin ich mit dem Tag wirklich zufrieden.»

Im Artikel erwähnt

Sam Lowes wünscht sich keinen Regen am Sonntag

Lowes vertraute im ersten Lauf auf einen weichen Vorderreifen und hätte sich damit fast verpokert. «In den letzten fünf Runden bekam ich etwas Probleme  und in dieser Phase kam mir Iker wieder näher – er hatte den SC2 verwendet, der am Ende eine bessere Performance hatte», erklärte der Familienvater. «Die Bedingungen am Sonntag könnten sich sehr unterscheiden. Sollte es sogar regnen, könnten andere Fahrer an der Spitze mitmischen. Mir selbst macht es im Nassen auch Spaß, wobei sich wirklich jeder trockene Verhältnisse wünscht. Wir warten einfach ab, was passiert. Bis dahin freue ich mich über unsere Steigerung im Vergleich zur letzten Woche.»

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Während die ersten drei WM-Ränge an Bulega, Lecuona und Barni-Pilot Yari Montella vergeben sind, entscheidet der zweite Lauf am Sonntag über den vierten WM-Rang – und zwar zwischen Sam und seinem punktgleichen Zwillingsbruder Alex (Bimota). «Die WM-Situation hat sich nicht entscheidend geändert», winkte Lowes ab. «Ich werde einfach versuchen, meinen Speed zu bewahren. Danach freue ich mich auf die Wintertests, um für 2027 Fortschritte zu machen. Die Saison war anstrengend, auf- und abseits der Rennstrecke.»

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