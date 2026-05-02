Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Sam Lowes (Ducati): Remy Gardner und ein Frühstart versauten ihm den Tag

Nach drei Top-3-Finishs in Assen hat Sam Lowes auch beim Superbike-Meeting auf dem Balaton Circuit die Pace für das Podium. Den ersten Lauf beendete der Ducati-Pilot jedoch nur als Neunter.

Von

Sebastian Fränzschky und Kay Hettich

Superbike WM

Sam Lowes hatte am Samstag zweimal Pech
Sam Lowes hatte am Samstag zweimal Pech
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes hatte am Samstag zweimal Pech
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach Platz 3 am Freitag schien Sam Lowes auf dem Balaton Park seine Serie dritter Plätze fortsetzen zu können, doch am Samstag hatte sich alles gegen den Ducati-Privatier verschworen.

Werbung

Werbung

Das Drama begann in der Superpole mit Startplatz 6 – das schlechteste Qualifying des 35-Jährigen in diesem Jahr. Nach seinem ersten Versuch belegte Lowes nur einen Platz im Mittelfeld, der zweite Versuch musste also sitzen. Doch da kam ihm auf seiner schnellen Runde Remy Gardner in die Quere, der auf der Ideallinie bummelte.

Willkommen zum Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Surra, Lecuona, Motella
Surra, Lecuona, Motella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli und Alex Lowes
Andrea Locatelli und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes und Xavi Vierge
Sam Lowes und Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Oliveira
Lecuona, Bulega, Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega.jpg
Sieger Nicolò Bulega.jpg
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Lowes schimpfte und gestikulierte wütend hinter dem Yamaha-Piloten hinterher. Dass der Australier für das Vergehen um drei Startpositionen zurückversetzt wurde, war für Lowes nur ein schwacher Trost.

Werbung

Werbung

«In dem Moment war ich stinksauer. Aber was soll's, so etwas kann im Rennsport passieren, irgendwie gehört es dazu», zeigte sich Sam am Nachmittag im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.Mitarbeiter Sebastian Fränzschky versöhnlicher. «Ich hätte schon beim ersten Versuch eine bessere Rundenzeit fahren müssen. Aber da lauerte Oliveira auf mich und ich hatte nur eine statt zwei Runden. Und beim zweiten Versuch geriet ich dann in den Verkehr. Ich kenne das aus der Moto2, wo ständig jemand auf dich wartet. Das ist frustrierend, aber so läuft es halt.»

Wir müssen klären, warum sich das Motorrad in Bewegung setzte.»

Sam Lowes

Das Unheil nahm im ersten Rennen seinen Lauf. In der Startaufstellung zuckte die V4R, was die Rennleitung als Frühstart wertete und Lowes zwei Long-Lap-Penalty aufbrummte.

«Ich spürte, dass mein Bike ein wenig rollte. Aber in der Startaufstellung war ich Sechster und in der ersten Kurve nur noch Elfter», erzählte Lowes. «Die Strafe geht aber in Ordnung. Wenn sich das Bike bewegt, dann ist es ein Frühstart. Aber mein Start war schon so schlecht und dann musste ich noch zwei lange Runden fahren. Das machte das Rennen schwierig. Es war kein großer Fehler von mir, aber wir müssen klären, warum sich das Motorrad bei eingelegtem Gang in Bewegung setzte.»

Werbung

Werbung

Empfindet Lowes die Bestrafung für zu hart? «In der Moto2 musste ich für dasselbe Vergehen einmal durch die Boxengasse fahren, das war hart», erinnert sich der Supersport-Weltmeister von 2013. «Wenn man einen schlechten Start fabriziert wie ich hier oder Petrucci in Assen, sind zwei Long-Laps eine Nummer. Wenn aber nur eine Long-Lap zu absolvieren wäre und man macht am Start zwei Reihen gut, dann ist das ein riesiges Vorteil. Eine Strafe ist immer eine bittere Pille, aber so ist es okay.»

«Ansonsten war das Rennen in Ordnung. Auf dieser Rennstrecke ist das Überholen sehr schwierig, aber meine Pace war gut für das Podium. Mit den Jungs vom Ducati-Werksteam hätte nicht mithalten können, sicher aber mit der Gruppe um Oliveira und Montella.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Super Pole

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

04

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

05

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

06

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

09

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

10

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien