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Wie gewonnen, so zerronnen: Podium und Sturz von Sam Lowes (Ducati)

Als Yari Montella im ersten Superbike-Lauf in Cremona stürzte und Sam Lowes Dritter wurde, rückte der dritte WM-Rang für den Engländer wieder in erreichbare Nähe. Am Sonntag lief es jedoch umgekehrt.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Sam Lowes in Cremona
Sam Lowes in Cremona
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes in Cremona
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Im ersten Saisondrittel der Superbike-WM 2026 war Sam Lowes klar auf Kurs, doch bei noch zwei ausstehenden Meetings ist dem Marc VDS-Pilot der dritte WM-Rang aus den Fingern geglitten. In Cremona hat der Engländer die wohl letzte Chance verpasst, das Ruder herumzureißen.

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Denn als Yari Montella im ersten Lauf stürzte, setzte sich Lowes gegen Ducati-Markenkollegen Lorenz Baldassarri durch und stieg zum neunten Mal in diesem Jahr als Dritter auf das Podium. Der Rückstand auf den Barni-Piloten betrug immer noch 33 Punkte, der Italiener war ihm zuvor aber bereits um 49 Punkte enteilt!

«Zu Beginn des Rennens hatte ich ein wenig Mühe, in einen schnellen Rhythmus zu kommen, aber dann habe ich meine Pace bis zum Schluss gut gehalten. Ich habe alles gegeben und mich voll ins Zeug gelegt, um diesen Podestplatz zu holen», versicherte der 36-Jährige.

Im Artikel erwähnt

Platz 5 im Superpole-Race hinter Montella war noch kein Beinbruch, doch während der 26-Jährige im zweiten Lauf nach 23 Runden mit Platz 3 brillierte, hatte Lowes seine V4R bereits im Kiesbett geparkt – im Kampf mit seinem Zwillingsbruder Alex zog er den Kürzeren.

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«Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen», brummte der Ducati-Pilot. «Das Superpole-Rennen war wie immer ein harter Kampf – ich lag am Ende einer Gruppe, und weil Überholen auf dieser Strecke schwer ist, wollte ich das Rennen einfach nur gut zu Ende bringen, um mir eine gute Ausgangsposition für Rennen 2 zu sichern. In Rennen 2 hatte ich am Anfang kein gutes Gefühl für das Motorrad; in den ersten Runden hatte ich ein wenig Probleme mit dem Grip am Vorderrad. Ich habe ein paar Fehler gemacht, dann habe ich mich nach vorn gearbeitet und versucht, meinen Rhythmus zu finden, und beim Überholen von Alex ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe es ein wenig falsch gemacht, bin zu weit nach innen gekommen und gestürzt – ein kleiner Anfängerfehler, könnte man wohl sagen.»

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Zu allem Überfluss: Sam ist in der Gesamtwertung auch noch hinter Alex mit der Bimota KB998 auf Rang 5 zurückgefallen. In Estoril und Jerez geht das Duell der Zwillinge weiter, aber wohl nur noch um den vierten WM-Rang.

Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
© Gold & Goose

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Aruba.it Racing - Ducati

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

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+12,724

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Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

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Alex Lowes

Alex Lowes

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Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

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+17,159

1:28,727

11

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Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

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1:29,111

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Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

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Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

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Garrett Gerloff

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