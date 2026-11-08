Michelin und neue Balanceregel: Sam Lowes erwartet eine großartige SBK 2027

Als einziger Ducati-Pilot nahm Sam Lowes nach Saisonende der Superbike-WM 2026 am bisher einzigen Wintertest statt, der am 22./23. Oktober auf dem Circuito de Jerez stattfand – also auf derselben Rennstrecke wie wenige Tage zuvor das Saisonfinale.

Werbung

Werbung

Für Lowes optimal: Weil er die Reifen von Michelin für die kommende Saison noch nicht getestet hatte, konnte der Ducati-Pilot optimal einen Vergleich anstellen.

«Während der Saison hatte ich dafür keine Gelegenheit, deshalb war das für mich beim Test in Jerez am wichtigsten», bestätigte der Engländer. «Insgesamt war ich positiv überrascht und denke, sie werden gut für uns funktionieren. Natürlich müssen wir uns weiter mit ihnen beschäftigen, insbesondere mit dem Hinterreifen, der sich doch deutlich von Pirelli unterscheidet. Das ist ein Prozess, der bei den Wintertests fortgeführt wird, und wahrscheinlich werden wir mit jedem Rennen immer besser verstehen lernen.»

Der Wechsel von Sam Lowes in die Superbike-WM 2024 war gewollt und erfolgte unter den bestmöglichen Voraussetzungen, denn das MarcVDS-Team begleitete den Engländer von der Moto2 in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft und besorgte zudem eine konkurrenzfähige Ducati V4R.

Werbung

Werbung

Mit Platz 18 war die Rookie-Saison schwierig, der achte WM-Rang 2025 bereits viel besser und in diesem Jahr lieferte der Zwillingsbruder von Bimota-Werkspilot Alex Lowes einen feinen vierten Platz ab.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

«2027 wird meine vierte Superbike-Saison und ich denke, es ist Zeit, einen Schritt nach vorn zu machen», sagte der Familienvater. «Ich hoffe, durch die Änderungen wird die Meisterschaft enger zusammenrücken, das wäre für alle besser. Ein paar Fahrer kommen aus der MotoGP und die, die schon da sind, werden immer besser. Meiner Meinung nach wird die neue Saison großartig und ich bin stolz darauf, dabei sein zu können.»