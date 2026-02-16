Sam Lowes: Technische Probleme und Sturz, dann die neue Ducati verstanden

Der zweitägige Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche ist für die Superbike-Piloten die letzte und beste Gelegenheit, wieder ein Gefühl mit ihren Motorrädern aufzubauen. Weil es ein neues Homologationsmodell der V4R gibt, gilt dies umso mehr für die Ducati-Fahrer. Keine Probleme damit hatte Aruba.it-Werkspilot Nicolò Bulega, der in der zweiten Session am Nachmittag in 1:29,345 min die schnellste Zeit fuhr.

Nur drei weitere Piloten konnten unter der 1:30 min bleiben. Auffällig davon Sam Lowes vom Ducati-Kundenteam MarcVDS, der sich im Vergleich zur ersten Session um 0,6 sec steigerte. «Das Wichtigste für den ersten Testtag war, sich mit dem Motorrad vertraut zu machen und sich dabei mit den Rennreifen zu beschäftigen», schilderte der Engländer. «Es hat etwas gedauert, um mit dem Motorrad in Schwung zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass ich erst bei den letzten beiden Runs das Motorrad verstanden habe. Genau genommen haben wir die Settings vom letzten Jahr auf das neue Motorrad übertragen, daher wollen wir noch am Gefühl für die Front und am Handling arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass das Bike sich etwa schwerfällig verhält.»

Für Lowes war es das erste Mal, dass er die 2026er V4R bei komplett trockenen Bedingungen fahren konnte. Dass er am Vormittag von einem technischen Problem eingebremst wurde und er während seiner Gewöhnungsphase in Kurve 4 einen harmlosen Ausrutscher hatte, war kein Drama. «Es war ein guter Tag und es war schön, endlich ein paar Runden bei sehr guten Bedingungen zu fahren – warm und nicht zu windig», sagte Lowes erleichtert. «Am Ende war es ein positiver Tag, aber es hat etwas gedauert, bis ich mich wohlgefühlt habe. Wir hatten ein Problem mit einem unserer Motorräder. Ich weiß nicht genau, was das Problem war, aber wir mussten auf das zweite Motorrad umsteigen. Es ist ein neues Bike, da können solche Dinge passieren.»

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, Montag: