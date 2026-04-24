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Sam Lowes (35) über Ducati-Dominanz in Assen: Was wirklich der Grund war

Ducati hatte beim Superbike-Meeting in Assen keine echte Konkurrenz, auch Bimota war weiter weg als normal. Die Zwillingsbrüder Sam und Alex Lowes sind mit diesen beiden Fabrikaten unterwegs.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Alex und Sam Lowes sind Zwillingsbrüder und Gegener
Alex und Sam Lowes sind Zwillingsbrüder und Gegener
Foto: Gold & Goose
Alex und Sam Lowes sind Zwillingsbrüder und Gegener
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Die Dominanz von Ducati beim Superbike-Meeting in Assen war erdrückend. Trotz Reduzierung der Benzindurchflussmenge waren zwei Rennen vier V4R vorn, im dritten Rennen sogar sechs. Etwas weniger thematisiert wurde die Tatsache, dass auch Bimota von der FIM eine Fuel-Flow-Penalty aufgebrummt bekam. Ganz offensichtlich konnte Ducati mit diesem Handicap besser umgehen.

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Nach Meinung von MarcVDS-Pilot Sam Lowes gab es einen weiteren Grund, warum der in Borgo Panigale ansässige Hersteller derart dominierte bzw. Bimota weniger konkurrenzfähig war als üblich. Als Zwillingsbruder von Bimota-Werksfahrer Alex Lowes schlagen zwei Herzen in der Brust des Ducati-Privatiers.

«Alex fährt mit seiner großen Erfahrung ganz hervorragend. Er bringt sein Bike sofort ans Limit», betonte Sam. «Für Assen haben sie aber eine Fluel-Flow-Reduzierung und das ist für sie ein großer Nachteil auf den Geraden. Zum Beispiel Nicolò kann sie ganz einfach auf der Geraden überholen, umgekehrt ist es aber unmöglich.»

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Im Artikel erwähnt

Reifen waren in Assen das Zünglein an der Waage

Der 35-Jährige weiter: «Auf dem TT Circuit wurde die Performance zusätzlich von den Reifen beeinflusst, denn es standen nur harte Mischungen zur Verfügung. Hätten sie für die Rennen weiche Reifen zur Verfügung gehabt, hätten sie mindestens die erste Hälfte vorn mitfahren können und wären insgesamt näher dran gewesen. Aber ihr Chassis funktioniert gut, bei der Elektronik und am Motor fehlt es vielleicht ein wenig. Nicht überall, aber es werden bessere Rennstrecken für sie kommen.»

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Zur Info: Es war eine Überraschung, dass Einheitsreifenlieferant Pirelli – anders als bei vergleichbaren Bedingungen 2025 – auf dem TT Circuit keinen Qualifyer und für die langen Rennen nur härtere Gummimischungen zur Verfügung stellte.

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

21

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1:33,162

25

02

Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,724

1:33,394

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+5,257

1:33,499

16

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

21

+8,941

1:33,939

13

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

5

21

+9,845

1:33,916

11

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Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

34

21

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Xavier Vierge

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Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+17,363

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9

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Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

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Pata Maxus Yamaha

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21

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8

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Danilo Petrucci

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Danilo Petrucci

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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