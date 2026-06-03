Sam Lowes über Ducati-Star Bulega: «Er sollte mehr Anerkennung bekommen»

Zwei Jahre lang war Nicolò Bulega der härteste Gegner von Toprak Razgatlioglu, der 2024 und 2025 mit BMW die Superbike-Weltmeisterschaft gewann. Der Türke und der Ducati-Werkspilot lieferten sich teilweise epische Zweikämpfe und waren dem Rest des Feldes meilenweit voraus.

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Als Razgatlioglu bei Pramac Yamaha für die MotoGP 2026 unterschrieb, war der Weg frei für den 26-jährigen Italiener: Bulega gewann in diesem Jahr jede Superpole und jedes der bisher 18 Superbike-Rennen; saisonübergreifend hat er sogar 22 Rennen gewonnen – eine unglaubliche Serie.

Von vielen werden Bulegas Seriensiege als selbstverständlich angesehen, womit man die Leistung des Aruba.it Ducati-Werkspiloten schmälert. Zu Unrecht, findet Markenkollege Sam Lowes, der sich in seiner dritten Superbike-Saison auf vorderen Positionen etabliert hat.

«Er tut mir ein wenig leid. Die Ducati ist das beste Motorrad, deshalb ist es leicht, seine Leistung ein wenig zu schmälern. Für mich ist es wirklich beeindruckend, so viele Rennen auf dem hohen Niveau ohne Fehler zu absolvieren», lobte der Engländer. «Ich bin in der Moto2 groß geworden und habe viele der Shooting-Stars kommen und gehen sehen – Bulega war einer von ihnen. Er kam zusammen mit Quartararo und Mir und anderen Jungs. Aus welchem Grund auch immer hat er damals ein klein wenig den Faden verloren. Das Talent ist da, und ich glaube, er wird unterschätzt.»

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Mittlerweile steht fest, dass Bulega ins Ducati-Team von Valentino Rossi in die MotoGP wechseln wird, mutmaßlich als Superbike-Weltmeister. Für Sam Lowes die verdiente Beförderung.

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«Ich würde ihn gerne in die MotoGP gehen sehen und eine echte Chance bekommen. Ich kenne mein Niveau und habe in Aragón drei Moto2-Rennen gegen gute Fahrer gewonnen, aber das schaffe ich nicht jede Woche. Deshalb bin ich nicht dort», betonte der MarcVDS-Ducati-Pilot. «Aber ich kann mich einschätzen und weiß: Toprak letztes Jahr, Nicolò dieses Jahr … sie machen ihre Sache gut und sollten mehr Anerkennung bekommen.»